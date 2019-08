Presidenta de Cerro: "Quiero pensar Martínez declaró así por el momento de tristeza"

Tras las expresiones que el exentrenador del equipo, Richard Martínez, realizó en Referí, sobre la decisión que adoptó el club de interrumpir su contrato, la presidenta de Cerro, Graciela Castro, respondió: "No creo que valga la pena hacer comentarios", dijo.

Quien fue entrenador del primer equipo de Cerro hasta el miércoles, dijo: " A mí me echó una maestra de escuela y el marido y algunas otras personas que nunca trabajaron en el fútbol".

"De repente fue el momento de la tristeza. Quiero pensar que es eso porque si no voy a pensar que es algo contra las mujeres que parece que no sabemos de fútbol o que las maestras no somos capaces nada más que de enseñar", dijo Castro consultada por Referí.

La decisión del despido de Martínez fue por los resultados deportivos obtenidos desde que asumió. Cerro está último en la Tabla Anual con 16 puntos. En los 20 partidos jugados en el Campeonato Uruguayo, perdió 12, empató cuatro y ganó cuatro. Martínez dirigió su primer partido el 13 de abril, ante Progreso en un partido que Cerro perdió 2-0 por la novena etapa del Apertura. Los primeros encuentros los dirigió Jorge "Culaca" González.

Camilo Dos Santos

La presidenta también manifestó que a la dirigencia le hubiera gustado que el cuerpo técnico apueste más a los jugadores de las juveniles.

"Una decisión futbolística la toma alguien que sepa de fútbol", comentó el exentrenador del albiceleste. "Es distinto que te eche un gerente deportivo, capaz que le pedís una explicación, pero acá ¿a quién le podías pedir una explicación?", agregó.

Castro asumió la presidencia del club de la Villa en diciembre y no dejó de ejercer como maestra de escuela.