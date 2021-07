¿Qué cambió para que Messi quiera quedarse en Barcelona hasta 2026?

El 25 de agosto de 2020 el mundo se despertó sorprendido cuando el 10 del Barcelona envió un burofax a las oficinas centrales del club anunciando su salida, y de esa forma terminaría una de las relaciones deportivas más longevas de la historia del fútbol.

Lejos de prender fuego su camiseta, los hinchas blaugranas salieron a las calles a llorar por no poder ver más jugar a Messi en su club, rogando para que se quedara. Los abogados no se lo permitieron. Dirigidos por el entonces Presidente, Josep Bartomeu, la directiva le informó al astro argentino que su salida no sería posible debido a su contrato. Un tema discutible, pero como luego declaró el argentino en una entrevista, se quedó porque no quería irse del club con demandas legales.

AFP

Lionel Messi

El contrato vencía el 30 de junio de este año y desde entonces ha estado en negociaciones con Barcelona para llevar a cabo su renovación.

¿Qué cambió?

Muchos se preguntan las razones por las que el argentino, que en su momento declaró que su conexión con Barcelona terminaría con su contrato, cambió de parecer y desea quedarse allí hasta el final de su carrera.

Una cláusula fundamental que siempre aparecía en los contratos de Messi, es que si el equipo no clasificaba a la Champions League podría poner fin a su contrato. Esto da a entender que es muy importante para el actual campeón de América que el equipo donde juegue sea competitivo. Hoy en día, el club ha encontrado un nuevo funcionamiento con Ronald Koeman a la cabeza que dio lugares a una gran camada de jugadores jóvenes como Pedri, Ansu Fati y el uruguayo Ronald Araujo.

A estos se les suman dos fichajes estrellas como Memphis Depay, del Olympique de Lyon y Sergio "Kun" Agüero del Manchester City. Una contratación polémica ya que Koeman había dicho que no quería jugadores que estuvieran terminando su carrera (razón por la que desafectó a Suárez del plantel) y Agüero cumple con los mismos casilleros que el goleador histórico de la selección uruguaya. ¿Cómo se explica? Agüero tiene una gran relación con Messi desde que son adolescentes y la directiva quiso usar esa relación para cautivar a Messi para seguir en el club catalán.

AFP

Lionel Messi festejando con Luis Suarez

Por otra parte, el 27 de octubre de 2020 Bartomeu y toda su directiva renunciaron a sus puestos en Barcelona. Su lugar fue tomado por Joan Laporta, un político español. Este es un cambio muy importante para Messi ya que Bartomeu era una persona de su lista negra. No solo había cesado a su amigo y compañero de ataque Luis Suárez, fracasado en renovar a Neymar o de recontratarlo luego de su partida a París, sino que además no le permitió irse de Barcelona cuando quiso.

Por otro lado, Laporta, que ya había sido presidente del club entre 2003 y 2010, tiene muy buena relación con Messi. El nuevo presidente había sido clave en los primeros años del argentino en el club, en los que la institución obtuvo el mayor de sus logros deportivos. Curiosamente en las últimas elecciones el mismo Messi fue a votar por primera vez. Luego de conocerse los resultados, felicitó en privado al presidente electo, dando a entender cuál habría sido su voto.

Los términos

El preacuerdo que existe a estas horas según el medio deportivo español Sport es que Messi aceptaría una reducción salarial del 50% a cambio de un contrato hasta el 2026 que le permitiría quedarse en Barcelona hasta su retiro. Aunque no es oficial el contrato, todas las partes están de acuerdo y solo faltaría el involucramiento de los abogados para hacerlo realidad.