¿Qué dijo Gastón Tealdi sobre la posibilidad de ser candidato a la presidencia de Peñarol?

El actual vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, quien no continuará en el nuevo ejecutivo del reelecto presidente Ignacio Alonso, dijo que evaluará la posibilidad de ser candidato a la presidencia de Peñarol si es que Juan Pedro Damiani se lo propone.

"Creo que es muy prematuro. Si me lo decían para la elección pasada, no me sentía capacitado para un cargo de esa naturaleza, porque uno tiene que considerar el aspecto económico, el familiar, el del trabajo. Pero en la AUF uno mira el fútbol desde otro punto de vista, desde lo macro. También hay determinadas circunstancias como el tema de Juan Pedro (Damiani) que no sabemos si se va a presentar o no y yo pertenezco a su grupo. Así que hay que esperar un poco más", expresó este miércoles Tealdi a 100% Deportes que se emite por Sport 890.

Consultado sobre si Juan Pedro Damiani le propone que sea el candidato de su grupo, Tealdi respondió: "Soy capaz de evaluarlo. Veremos qué es lo que sucede, pero igual es prematuro".

Diego Battiste Juan Pedro Damiani

"Los nombres van surgiendo, pero una cosa es presentarse y la otra es tener los votos para poder tener posibilidades. En este tiempo se van generando alianzas. Tengo la posibilidad de tener una buena relación con dirigentes de todos los grupos, como me pasó en la elección pasada en la que me fueron a buscar como candidato opositor para Damiani, pero yo dije que no era candidato opositor de nadie y no me embarco en un proyecto contra alguien en particular. Después me vino a buscar Evaristo (González), pero no cuadraba en ese momento en ese proyecto, y luego Juan Pedro me habló de la obra fútbol que me entusiasmó, me embarqué y fui su candidato a vicepresidente", recordó Tealdi.

"Que tan tempranamente se vayan generando candidaturas va generando respuestas, incluso la del propio presidente y eso no le hace bien al club, por eso prefiero evaluar las cosas. El enfrentamiento, el intercambio que se generó con Areco no está bueno", dijo Tealdi sobre los duros términos en que se increparon Marcelo Areco e Ignacio Ruglio el pasado 7 de mayo. .

Consultado sobre cómo vislumbra una posible rivalidad electoral con Ruglio, Tealdi manifestó: "Tuvimos una diferencia en la estrategia electoral, tener diferencia no te hace ser enemigo, traidor ni estar en contra de lo que piensa el club, era una diferencia de estrategia. Tengo una amistad con (Ignacio) Alonso y también con (Pablo) Ferrari", dijo sobre quienes fueron candidatos meses atrás a las elecciones de la AUF.

@OficialCAP

Tealdi y Ruglio en gestiones (exitosas) para llevar la primera Intercontinental sub 20 al Centenario

"Asumí un acuerdo con Ruglio de que después de que el consejo (de Peñarol) decidiera el voto del candidato no iba a hacer ninguna aparición pública y no la hice, a pesar de que Ruglio en algunos medios hizo algún ataque particular. Pero son cosas de la política, que derivaron a la famosa bandera después, a las amenazas de muerte que se me realizaron. Seis personas ingresaron a la lista negra por esos dos hechos. Me llegaron versiones de quién fue el que montó lo de la bandera, me sorprendió, me dolió, pero siempre doy el beneficio de la duda porque fueron versiones", afirmó Tealdi.

"Con Ruglio tenemos visiones muy distintas, más allá de lo que fue la discrepancia electoral. Yo arranqué en Peñarol con el grupo de Ruglio. En realidad empecé con Betingo (Andrés) Sanguinetti y en 2014 creamos el Sentimiento 1891, luego tuvimos algún tipo de diferencias y eso me llevó a apoyar a (Jorge) Barrera como candidato. Hay diferencias de visión", agregó.