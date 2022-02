"Reabrió el comité de base": volvió la caricatura de Lacalle Pou a Los Muchachos con la actuación de Gastón "Rusito" González

Gastón "Rusito" González volvió a ponerse el traje del presidente Luis Lacalle Pou en el escenario. Después de su interpretación en el carnaval de 2020, Los Muchachos trajeron de vuelta la figura presidencial en su espectáculo 2020: Los juegos del hambre.

"¡Qué lindo! Reabrió el comité de base. Es un día muy feliz para mí porque por suerte vino a verme Loli. Le saqué entradas ejecutivas y las va a pagar Daecpu", dijo González cuando se subió al Teatro de Verano el pasado domingo en el personaje del presidente.

A continuación, comienza la parodia de una conferencia de prensa: "Hoy 13 de marzo de 2020 vamos a dar un anuncio muy importante. Acá con el ministro Solymar hemos detectado la presencia del covid-19 en Uruguay", dice el parodista antes de darle la palabra al secretario Delgado y dar lugar a las preguntas de la prensa.

"¿Cómo están sus perros?", pregunta "Tincho", lo que abre el camino para dos golpes de humor político. "El otro día a mi perrito chiquito, cachorrito, le tiramos un palo y no lo devolvió. ¿Sabe cómo le pusimos? Cuqui viejo", remata, y continúa: "Como estoy generoso le voy a contar otra historia: tenía un perrito que le daba de comer de la mano, después iba y comía de la mano de la vecina y después del otro vecino. Era un perro que comía de cualquier mano. ¿Sabe cómo le pusimos? Esteban Valenti", sostiene.

🌐🇺🇾 Aparecieron Los Muchachos en el Teatro de Verano y el Rusito González está excelente criticando al Kukito Lacalle#Carnaval2022 #VotaSi #VotoSí @volviolamagia pic.twitter.com/rnmCEQvxFG — esantacruz21 (@esantacruz21) February 14, 2022

"¿Señor presidente, van a suspender los espectáculos públicos?", le preguntan y la respuesta es enfática y repetitiva: "Sí, sí, sí, sí".

"Vamos a suspender todo tipo de espectáculo que diga Carnaval, que lo presente (Álvaro) Recoba y que corten el vino con Sprite. Y que esté la Pantera Rosa, que me tiene las pelotas por el piso. Y que imiten a Graciela Bianchi".

La escena continua con un ida y vuelta ente el presidente de González y el periodista. "¿Sabe por qué vamos a suspender el Carnaval? Porque este virus es un virus muy letal, es un virus que puede contagiar a muchísima gente", dice "Luis". "Claro, el coronavirus", responde el periodista". "No, el comunismo", remata.

Juan Samuelle

Los muchachos 2022

El País publicó este martes una entrevista con González, en la que expresa que trata de hacer el rol del presidente "con mucho respeto".

"No me gusta repetir personajes, pero como los letristas lo plantearon entendí que las conferencias de prensa del presidente fueron de lo más importante del año pasado. Así volvió Luis, que lo tomo como una caricatura y no como una imitación, pero también hago de Gustavo Salle y L-Gante, que son otros de los personajes del año", dijo el parodista y aseguró que en el espectáculo se le da "palo a todos".

"Hay gente que dice que es un palo lo que se hizo en chiste, pero te digo que el domingo se le dio palo a todos: nos metimos con el Frente Amplio, el paro del 8 de marzo, Marcelo Abdala y hasta Esteban Valenti", aseguró.