Recomendaciones laborales para sortear al coronavirus

Por Alberto Baroffio*

La crisis sanitaria y su impacto en la actividad económica determina que el Gobierno esté recalibrando el sistema de seguridad social y flexibilizando algunas rigideces de nuestras normas laborales. Pero además, requiere que el sector empresarial se anticipe a situaciones inciertas y desconocidas. Para minimizar los posibles impactos es clave tener un profundo conocimiento del sector de actividad y cómo están siendo afectados sus stakeholders. Mientras tanto, es recomendable que las empresas diseñen su propio plan de acción, considerando todas las posibilidades.

1) El recurso del subsidio por desempleo

El 3 de abril el Poder Ejecutivo resolvió extender hasta el 31 de mayo el régimen especial de subsidio por desempleo flexible que ampara a los empleados mensuales. Esto permite que las empresas no deban tomar una posición conservadora, enviando a muchos empleados al subsidio por la causal suspensión total de actividades. Ahora tienen la certeza de que durante estos dos meses podrán asignarles el trabajo que tengan disponible, sin renunciar a la posibilidad de recurrir al subsidio en los días en que no tengan tareas para darles. Esta nueva resolución introdujo cambios a tener en cuenta, que son aplicables desde el 1º de abril. En primer lugar, establece que para acceder al subsidio es necesario que el empleado trabaje al menos en 6 jornadas del mes, lo que hasta el momento no se exigía. En segundo término, incorpora un “correctivo” en el monto de la prestación que pagará el BPS, ya que luego de calcularla, verificará que sumada al salario que percibe el empleado por su trabajo en ese mes, signifiquen que el ingreso total del empleado sea del 75% de su remuneración habitual. Y si no lo es, aumentará el monto de la prestación hasta ese porcentaje. Respecto al personal jornalero, es posible llevar adelante un plan de reducción de la carga horaria o de las jornadas de trabajo, que debe ser de al menos un 25% para que puedan ampararse al subsidio.

2) ¿A qué deben estar atentas las empresas?

Miles de uruguayos están trabajando remotamente desde sus domicilios desde hace algunas semanas. Esto hace que sea imprescindible establecer reglas claras que eviten diferencias y eventuales conflictos en el futuro. Si bien el Poder Ejecutivo solamente exige a las empresas que implementen esta modalidad que lo notifiquen a la Inspección del Trabajo, es muy recomendable establecer una política corporativa que regule entre otros aspectos, la seguridad de la información, las jornadas de trabajo y la posibilidad de controlar el uso que se da a las herramientas de trabajo. Y luego de diseñarla, ejecutarla proactivamente.

Otro aspecto importante tiene que ver con la ampliación del subsidio por enfermedad común. El rol fundamental que juegan las empresas en estos casos es que definirán y comunicarán al Banco de Previsión Social qué empleados mayores de 65 años serán cubiertos por el subsidio por enfermedad común (por permanecer en aislamiento y no poder teletrabajar). Este aspecto es nuevo y relevante, ya que determinarán a qué empleados se les pagará el subsidio por enfermedad, sustituyendo así a los prestadores de salud.

Por supuesto que las empresas deben además dar cumplimiento al deber de diseñar los protocolos de seguridad, salud e higiene laboral. Estos deben alcanzar medidas de prevención para la expansión del virus, así como de acción para el caso en que se detecte un caso confirmado de persona infectada.

3) Las vacaciones

Cómo proceder con el goce de las vacaciones es otro aspecto que debe ser definido por las empresas. De conformidad con la Resolución 55/020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es posible anticipar el goce de las vacaciones que los empleados están generando en el año 2020. Para ello se necesita un acuerdo por escrito con el empleado, que debe ser puesto en conocimiento del Ministerio. Respecto al goce de la licencia pendiente del año 2019 no se requirieren formalidades especiales. Simplemente bastará con la decisión empresarial.

4) Buscar acuerdos ganar-ganar

La batería de medidas a las que se puede recurrir para evitar desbalances económicos-financieros en las empresas es vasta. Con el fin de evitar desvinculaciones o envíos masivos de personal al subsidio por desempleo por suspensión total, es posible usar típicas medidas de dirección, como modificar horarios de trabajo a los empleados que deban asistir a las oficinas, para evitar aglomeraciones sin perder volumen de actividad.

Pero también es recomendable explorar caminos más innovadores como acuerdos de licencia sin goce de sueldo con incentivos, convenios de reducción de carga semanal para el personal que no cumple los requisitos para acceder al subsidio por desempleo o acuerdos de novación de remuneraciones. Estos acuerdos pueden evitar medidas menos simpáticas, y ejecutarse exitosamente, en especial si la reducción de costos a las empresas no afecta los salarios de manera proporcional a la reducción de horas de trabajo. Diseñar un plan a medida es deber de todos los ejecutivos, para que las medidas que se adopten sean las más convenientes para la organización y cada uno de sus integrantes.

*Doctor en Derecho y Ciencias Sociales