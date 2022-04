Repetto: "Hoy no hicimos un buen partido, pero se hizo justicia con los anteriores"

El entrenador de Nacional Pablo Repetto valoró muy especialmente los tres puntos que el tricolor ganó este martes en su visita a Vélez Sarsfield por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y dijo que el resultado fue "merecido" a pesar de reconocer que su equipo no hizo un buen partido.

"Sabíamos que el partido era durísimo, si me guiaba por los comentarios de algunos de ustedes este partido era para venir a relajarnos, pero sabíamos que iba a ser durísimo y fue durísimo por muchas cosas: por el juego, porque vimos los partidos de ellos y tienen mucho menos puntos de los que merecen, porque venían dolidos por todo lo que estaba sufriendo el equipo y sabíamos que iba a ser así. Nos costó al comienzo, la expulsión nos facilitó, pero teníamos que lograr dos goles, algo que no era fácil. Lo fuimos trabajando y en líneas generales el resultado es merecido. Hoy creo que no hicimos un buen partido, pero hemos hecho buenos partidos y no nos ha tocado ganar, por lo que a veces el fútbol te premia. Estamos en una posición acorde a lo que demostró el equipo en la Copa, hicimos un buen partido en Brasil, un muy buen partido con Estudiantes de local y hoy no hicimos un buen partido, pero se hizo justicia con los anteriores. Era importante lograr el resultado para seguir en la pelea en la Copa que es lo que queremos", expresó Repetto en su primera pregunta en la conferencia de prensa.

"En la medida que no tuviéramos expulsiones, por eso los cambios rápidos y por eso les pedía no hacer faltas innecesarias para generar jugadas de pelota quieta, y manejando la pelota con más fluidez, a la larga las situaciones más claras las íbamos a tener nosotros, y el partido iba a ser favorable a nosotros. Nos encontramos con un muy buen equipo, que dejó todo y que no está reflejando en la Copa ni el torneo local todo lo que hace en la cancha", agregó.

Consultado sobre si ya encontró el equipo dijo: "Uno constantemente está evaluando, mantenemos la base porque es la forma de construir un equipo, a partir de la regularidad y confianza. A partir de eso el equipo compite y es competitivo. Van tres fechas de Copa en un grupo durísimo, con un brasileño muy bueno y dos argentinos coperos y estamos compitiendo".

El otro que compareció en conferencia de prensa fue Emmanuel Gigliotti quien dijo sobre su doblete: "Lo esperaba, tenía ganas de que llegue, pero sobre todo tenía ganas de que ganara el equipo, era trascendental lograr los tres puntos hoy. Lo logramos beneficiados por la expulsión de Vélez porque ellos habían empezado mejor".

"Es muy importante convertir, también genera confianza en el equipo y también preocupación al entrenador porque tiene muy buenos delanteros", dijo con una sonrisa mirando a Repetto.

Alejandro Pagni / AFP

Gigliotti feliz con el triunfo y determinante

"Fueron dos goles de 9, en los partidos anteriores me estaba tirando muy atrás y hoy traté de jugar más arriba, estar más en el área y eso me benefició. No me he asociado tanto, pero el resultado es mejor esta noche", agregó.

"Vélez inició mejor, convirtió, con el momento que está pasando era de esperar que salieran a buscar el partido del inicio, pero la expulsión nos benefició para poder manejar más la pelota y manejar el ritmo de juego. Era lógico que Vélez se iba a venir, más allá del hombre de menos, porque estaban en su cancha y con su gente. Pero no hemos pasado grandes sustos", concluyó.