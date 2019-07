Richard "Chengue" Morales: "Estoy totalmente en contra de Más Unidos Que Nunca"

El exjugador de Nacional Richard "Chengue" Morales está "totalmente en contra" del movimiento Más Unidos Que Nunca (MUQN), que desde julio de 2018 está a cargo de la Mutual, según dijo este viernes en el programa 100% Deporte de Sport 890. Además, el "Chengue" afirmó que su apoyo a la asociación de futbolistas de la Segunda División Amateur del fútbol uruguayo hizo que fuera descartado para trabajar en Nacional.

El exdelantero está seguro de que a la Mutual la lidera Diego Lugano pese a que su presidente es Michael Etulain. "No me gusta el liderazgo porque hacen todo al teléfono. Todo el mundo sabe que a la Mutual la maneja Lugano y nadie dice nada. ¿Pero quién es el presidente? Hay algo que está mal. Si él es el presidente de la Mutual que venga y se siente en la mutual y no que se quede en San Pablo en la playa", comentó.

Morales no se siente representado por la directiva de la Mutual. Por eso apoya a los jugadores de la C. "Estoy con estos muchachos que sé que me necesitan, los voy a apoyar en lo que sea. Mucha gente me dice que no me meta porque me van a dar palo", agregó.

Además dijo que hay futbolistas que en un primer momento apoyaron a MUQN y que cuando el movimiento asumió en la Mutual los dejó de lado.

Morales denunció que los futbolistas de la C no pueden ir a entrenar al complejo de la Mutual porque no tienen contrato y, por tanto, no pueden descontarle el 1% del sueldo.

Otra de las críticas del exfutbolista fue que no se hizo paro cuando El Tanque dejó de jugar. "Dejaron a 40 familias sin trabajo y siguieron jugando al fútbol. Es triste. El presidente de ese club está dentro de la AUF como si nada. Hay cosas muy injustas que los jugadores de fútbol no se dan cuenta", señaló.

Morales se refiere a El Tanque Sisley que en febrero de 2018 no pudo pagar las deudas y debió bajarse del campeonato.

Morales habló también sobre sus preferencias en las elecciones de la AUF de principio de año cuando se enfrentaron Ignacio Alonso y Óscar Curuchet. "En las últimas elecciones no estaba cerca ni de Curuchet ni de Alonso", dijo.

A Curuchet no lo apoyaba, agregó, porque no lo quiso en Danubio como ayudante técnico de Paolo Montero. "Curuchet no me quiso a mí en Danubio con Paolo porque me encontró una vez en el Pony Pisador", dijo.

"No voy a Nacional por apoyar a los jugadores de la C"

En marzo de este año Nacional analizaba el regreso de Richard "Chengue" Morales a Nacional para ser una persona de apoyo para el cuerpo técnico que esté día a día en Los Céspedes. Sin embargo, la llegada del delantero al club no se concretó y Morales dio una explicación: "Quedo afuera por apoyar a los jugadores de la C".

A Morales lo llamó Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, para conocer su situación, según su relato. Luego se juntó con el presidente José Decurnex y con Iván Alonso.

"Entendemos que en la estructura deportiva hay que agregarle una persona que esté en el día a día en Los Céspedes. Para colaborar con el cuerpo técnico y los jugadores. Queremos una persona que esté a las 7.30 en Los Céspedes. Después ponele el nombre que quieras”, dijo Balbi en ese momento a Referí, explicando cuál sería el rol del delantero.

Morales tenía algunos proyectos para Los Céspedes: hacer una piscina climatizada para socios en el complejo tricolor, hacer parrileros para hacer asados durante las concentraciones en los que puedan participar los hinchas. "Sentía que podía aportar. Me puse a disposición para viajar, para ver jugadores, todo lo que fuera necesario", comentó.

Pero su llegada no se concretó. "Creo que no fue la forma. Yo me porté respetuosamente con los tres y ninguno de los tres fueron capaz de levantar el teléfono para decirme que no iba a estar. Lo único que recibí fue un mensaje de Balbi diciéndome que se habían complicado las cosas por haber estado en la AUF", dijo.

De todas formas, el delantero cree que tiene las puertas abiertas de la institución pese a haber cometido errores por ser "impulsivo y tan frontal". "Siempre me comporté de la mejor manera con el club", señaló.