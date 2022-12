Rodrigo Bentancur fue elegido el mejor jugador de Tottenham esta mitad de temporada

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur fue elegido por la prestigiosa revista inglesa Four Four Two como el mejor jugador de Tottenham Hotspur en la primera mitad de esta temporada en la Premier League de Inglaterra.

El futbolista de la selección uruguaya no pudo jugar este lunes en el retorno de la liga inglesa cuando su equipo enfrentó y consiguió un agónico empate ante Brentford (2-2), luego de haber ido perdiendo 2-0. Cabe recordar que se desgarró en el triunfo de Uruguay 2-0 sobre Ghana en el Mundial Qatar 2022, justo en el encuentro en que los celestes fueron eliminados. Sin Rodrigo Bentancur como titular, Tottenham Hotspur ganó solo uno de los últimos cinco encuentros que jugó. La revista Four Four Two realizó un extenso informe de cada equipo inglés y allí ponderó muy especialmente al uruguayo cuando desgranó lo hecho por el club del norte de Londres. "Hombre estrella: la razón por la que no juega los jueves esta temporada y con suerte la próxima, (se refiere a que juega la Liga de Campeones y no la Europa League, ex Copa UEFA, que se disputa los jueves), es Rodrigo Bentancur. Cinco goles en todas las competiciones ya es fantástico para un mediocampista de contención", expresa el informe. En el club esperan poder contar con él para el próximo domingo 1° de enero cuando enfrenten a Aston Villa por una nueva fecha de la Premier League a la hora 11 uruguaya.