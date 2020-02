Rojas: "Contra Cerro quizás entramos un poco dormidos"

El lateral argentino de Peñarol, Gabriel Rojas, habló este miércoles en conferencia de prensa en Los Aromos y tocó distintos temas, entre ellos, la diferencia que encuentra entre Diego Forlán y Diego López, la libertad que tiene para subir, cómo golpeó en el plantel la lesión de Jonathan Urretaviscaya y también desgranó al próximo rival del Torneo Apertura, Defensor Sporting.

"Comenzar ganando fue muy importante y más de local, era la idea que teníamos. Quizás costó un poco el primer tiempo, pero lo importante fue sumar de a tres para trabajar en esta semana un poco más tranquilos", indicó el futbolista.

Respecto a si le sorprendió el juego de Leandro Paiva y Cristian Cruz en Cerro, el lateral expresó: "Seguro. Son muy buenos jugadores. Quizás nosotros entramos un poco dormidos en la desesperación. Los primeros partidos siempre son difíciles. Hasta que nos acomodamos un poco. En el entretiempo Diego (Forlán) dio una charla. Nos supimos acomodar después de la expulsión de Thiago (Cardozo) y lo importante es que pudimos ganar sobre la hora".

A su vez, sostuvo que "Diego siempre nos pide que ataquemos por bandas. Quizás en el primer tiempo estábamos muy acelerados, no nos salían las cosas".

También habló del rival que se viene por el Apertura el próximo domingo a la hora 19.30 en el Franzini: Defensor Sporting.

"Será un partido muy intenso, trabado. Ya me tocó jugar en la cancha de ellos. Sabemos que tiene grandes jugadores. Todos los partidos son muy trabados aquí en Uruguay y esperamos hacer un gran partido y que ganemos nuevamente".

Rojas admitió que habla "mucho con Diego, me pide que pase al ataque constantemente, que le hagamos el dos contra uno al lateral rival y encima es lo que me gusta. Que me dé el apoyo y todo salga bien, me favorece y me da mucha confianza".

Consultado acerca de cómo golpeó al plantel la grave lesión de Jonathan Urretaviscaya y si pensó que la misma podía complicarlo con el cupo de extranjeros, Rojas sostuvo: "La baja de Jona fue muy importante. Era un jugador trascendente para nosotros. Lo conozco desde hace poquito tiempo, pero se nota que es un gran pibe y le deseo una pronta recuperación. Respecto al cupo de extranjeros estaba tranquilo. Nadie habló conmigo. Yo entreno todos los días al máximo, trato de dar lo mejor, después la decisión la tendrá el técnico".

Con relación a la participación en la Copa Libertadores que para Peñarol comenzará el próximo 3 de marzo ante Athletico Paranaense en Curitiba, Brasil, el futbolista argentino también dio su opinión.

"Todos tenemos la ilusión de jugar la copa. Esperamos hacer un gran papel. Sé que hace varios años que a Peñarol no le toca pasar de fase, pero ojalá que podamos tener la posibilidad y estemos a la altura para seguir más adelante", dijo.

También habló acerca de si encuentra diferencias entre el juego que pide Diego Forlán y pedía Diego López el año pasado, indicó: "No hay mucha diferencia con (lo que pedía) Diego López. Forlán nos pide también que subamos por las bandas. Quizás ahora tengo más libertad de subir para pasar al ataque, me puedo acercar un poco más al área que es lo que más me gusta. El año pasado, cuando un lateral pasaba al ataque, el otro se tenía que quedar un poco más".