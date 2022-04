Ronald Araujo se lesionó en el triunfo de Barcelona sobre Real Sociedad

Barcelona ganó 1-0 en el campo de Real Sociedad en la 33ª jornada liguera para colocarse segundo de la clasificación y seguir retrasando el título que acaricia el Real Madrid.

Un gol de Pierre-Emerick Aubameyang (10') dio la victoria a Barcelona, que tendrá la opción de sumar otros tres puntos si gana a Rayo Vallecano el domingo en un partido aplazado de la 21ª jornada liguera.

Barça dio un nuevo paso para tratar de quedarse con el segundo puesto del campeonato, ante lo complicado de alcanzar a los merengues, líderes con 15 puntos de ventaja sobre los azulgranas.

"Son tres puntos importantísimos, pero no estoy satisfecho con el partido. Con la primera parte si, pero luego no, hasta el minuto 28 de la segunda, no hemos tenido una posesión en campo contrario", dijo el técnico de Barça, Xavi Hernández, tras el encuentro.

Real Sociedad, en cambio, sufrió un tropiezo en sus aspiraciones de meterse en puestos de Champions, que tiene a seis puntos.

Ronald Araujo fue titular y salió a los 55 minutos aquejado de molestias en la rodilla derecha por lo cual será evaluado en las próximas horas para conocer el alcance de su lesión.

Silbidos para Piqué

Los hinchas de Real Sociedad hostigaron con silbidos a Gerard Piqué cada vez que tocó la pelota.

Buena noche y pitidos merecidos para míster piqué pic.twitter.com/UIlOdiYL67 — Dani Triviño 🇺🇦 (@danitj2) November 14, 2015

El zaguero salió también lesionado a los 82' y Anoeta se vino abajo con los silbidos y el abucheo.

EFE/Juan Herrero

Gerard Piqué

En la semana, El Confidencial de España ventiló audios privados de Piqué con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que sacudieron la interna del fútbol español.