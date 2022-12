Roy Keane dijo que Brasil le falta el respeto a los rivales; mirá lo que hacía él cuando jugaba

Roy Keane es un exfutbolista irlandés que ahora es comentarista en la televisión inglesa y criticó a los futbolistas de la selección brasileña que festejaron bailando los goles contra Corea del Sur, en octavos de final del Mundial Qatar 2022.

"Me parece irrespetuoso bailar así cada vez que marcan goles. Es una falta de respeto. Incluso su entrenador se involucra. No me gusta", dijo Keane, quien jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección de Irlanda y en Inglaterra defendió al Manchester United durante 12 años y terminó su carrera en el Celtic de Glasgow.

El baile de los brasileños

Uno de los momentos más polémicos en la carrera de Keane fue cuando lesionó al noruego Alf-Inge Haaland, padre del actual delantero del Manchester City.

En un partido de 1997 que enfrentaba al Leeds United y el Manchester United, Keane le lesionó el ligamento cruzado anterior al noruego, cuya carrera se vio limitada desde entonces.

Esta acción y otras son recordadas ahora en las redes sociales, tras las palabras de Keane, quien fue expulsado 13 veces durante su trayectoria como jugador.