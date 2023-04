Ruglio quiere ir a Conmebol y FIFA para protestar contra el arbitraje uruguayo

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio anunció que este martes planteará en el consejo directivo del club acudir a Conmebol y a FIFA para manifestar su malestar con los arbitrajes en el fútbol uruguayo.

Ruglio lleva un largo tiempo expresando que los árbitros se equivocan sistemáticamente en contra de Peñarol y que al mismo tiempo favorecen a su tradicional rival, Nacional.

"Cada uno va a llevar sus ideas de cómo atacar este problema, que va a ser largo, que ya lo hemos hablado, pero vamos a tratar de traducirlo en ideas concretas. Los dos errores más determinantes que padecimos fueron el penal con Defensor Sporting que no fue y el penal de ayer que fue. Hoy habríamos sacado a esos rivales que nos siguen en la tabla siete puntos en un torneo al que le quedan cinco fechas. El 99% del fútbol no entiende qué se cobró ayer y solo pasan para nuestro lado. Ya es demasiado reiterado con cosas que no se pueden probar, pero que la propia reiteración de hechos hace que sea más llamativo", expresó Ruglio en Padre y Decano que se emite por Carve Deportiva.

El domingo a la noche, Ruglio publicó un estado de WhatsApp criticando la decisión de Esteban Ostojich de invalidar el penal, mediante consulta con el VAR, que en tiempo real había cobrado por un contacto en el área entre Brian Ferrarés y Yonatthan Rak. También habló en el Ubilla de Melo en conferencia de prensa, pero en vivo le bajó el perfil a sus declaraciones. El partido, correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura, terminó 0 a 0.

Consultado sobre si iba a adoptar alguna decisión ante el Colegio de Árbitros o la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ruglio dijo: "No, ya no da, siempre hablan las mismas cosas. ¿Para darte qué explicación? Ni ellos tienen voluntad de cambiar esto, que cada vez parece más de exprofeso, pero tampoco se puede probar, ni nosotros creemos nada de lo que nos dicen".

"Lo de ayer fue una vergüenza", agregó.

"Yo quiero ir a Conmebol y a FIFA, se lo voy a plantear mañana a mis compañeros. Creo que tenemos que salir de acá de Uruguay que es como tirar un vaso de agua en el Río de la Plata, ya ni nos escuchan. Hemos repetido muchas cosas, como que en ningún lado los árbitros les prestan el voto a quiénes lo tienen que controlar", dijo.

"Tenemos que buscar el peso que tiene Peñarol, su nombre, su historia, mostrar con hechos lo que está pasando. Llevar todos los videos del 2021, los de este año y decirles: 'esto es lo que está pasando en el Uruguay'. ¿Quién nos da una mano para que corten con esto? Están jugando con nuestras horas de trabajo, con hacer 400 kilómetros, volver de madrugada, y después se ofenden y sacan comunicados haciendo creer que un estado de WhatsApp es violencia cuando violencia es lo que están haciendo deliberadamente desde hace mucho tiempo y la verdad es que ya nos cansaron a todos", concluyó Ruglio.