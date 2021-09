Santander Tótem, el nuevo sistema de emisión instantánea de tarjetas del banco

En busca de mejorar la experiencia de cada cliente, Santander presentó un nuevo sistema que responde a las exigencias de un mundo financiero cada vez más dinámico. Santander Tótem permite a los usuarios obtener sus tarjetas de crédito y debito al instante, en un tiempo máximo de cinco minutos.

“Hoy el manejo del tiempo es fundamental, es un valor muy importante y apreciado. Con este servicio el cliente administra su tiempo cómo quiere: accede al producto cuándo quiere y dónde quiere”, explicó el gerente de Banca Persona de Banco Santander, Juan Manuel Gasparri.

El nuevo servicio funciona los siete días de la semana y en el horario extendido de la zona de autoservicio de las sucursales Santander, algo que antes era imposible de realizar. Previo a dirigirse al tótem para imprimir la tarjeta, el titular, ya sea cliente o no, debe solicitar el producto por uno de los siguientes canales: llamando al 132, enviando un mensaje de Whatsapp al 098 111 132 o asistiendo personalmente a una sucursal, dependiendo del producto que esté solicitando.

“Por ejemplo, cuando una persona se va de viaje, busca su tarjeta y se da cuenta de que no la encuentra, o quiere una adicional para su hijo, o simplemente quiere disfrutar de un beneficio con la tarjeta de crédito y no es cliente del banco, puede solicitarla y una vez aprobado, va hasta una sucursal y en cinco minutos obtiene el plástico”, indicó Gasparri. “Lo mismo sucede ahora en la Expo Prado 2021: los visitantes, sean clientes o no, pueden pasar por nuestro Pabellón y solicitar una tarjeta de crédito en el momento, emitirla y ya activarla para disfrutar todos los beneficios”, completó.

Los tótems tienen los últimos estándares de seguridad en tecnología e innovación y la gestión solo puede ser hecha por la persona física titular de la tarjeta.

El proceso se inicia con una validación de la cédula de identidad con chip y con la huella digital. Además, deberá pasar por otra prueba de seguridad que muestra que la persona está efectivamente delante del tótem, por lo que se le tomará una foto.

“Esos son tres factores de seguridad hiper robustos para un producto de este tipo”, agregó el gerente de Banca Persona de Banco Santander.

Otro factor de seguridad que tienen los tótems es que las pantallas no tienen visibilidad lateral, por lo que siempre hay que estar parado frente al dispositivo y si hay personas a los lados no podrán ver lo que muestra.

Al finalizar el chequeo de seguridad la persona tendrá que elegir qué producto quiere imprimir, en caso de haber solicitado más de uno, y activarlo. En el caso de las tarjetas de crédito quedarán activas para ser utilizadas en el momento, mientras que las de débito podrán ser utilizadas a las 24 horas de efectuada la activación.

“Logramos que la persona pueda tener la tarjeta en cinco minutos y que, en el caso de las de crédito, pueda utilizarla al instante. Antes el proceso llevaba días, porque se necesitaba de presencialidad y coordinación en todas las instancias. Ahora ya no, es el cliente el que decide, cómo, dónde y cuándo”, dijo Gasparri.

Actualmente hay 11 tótems instalados en diferentes sucursales, pero Santander planea instalar, por lo menos, 11 más en los próximos 30 días, de los cuales seis estarán ubicados en locales de socios comerciales, como Grupo Disco y Farmashop.

Las terminales de autoservicio están disponibles en las sucursales 18 de julio, 25 de mayo, Casa Central, Paso Molino, Pablo de María, Ombú, Puerto del Buceo, Universidad Católica, Car One (Canelones) y Roosevelt (Maldonado): y en Géant Roosevelt. Asimismo, en todas las sucursales Santander se puede acceder, previa aprobación, a la emisión instantánea de tarjetas de débito y crédito.

Gasparri resaltó que este nuevo modelo concede una gran ventaja a las personas que viven en el interior ya que en lo que resta del 2021 y en los primeros meses del 2022 el banco se propone instalar los dispositivos en las sucursales de toda su red y locales de algunos socios comerciales. “Sin este sistema si una persona que vive en el interior quería una tarjeta a los tiempos de solicitud hay que sumarle los tiempos de llegada del plástico, por lo que a veces demoraba días en poder tenerla”, agregó.

Esta tecnología no existe en el mercado local, por lo que Santander es el primer banco en presentar este automatismo. “En Uruguay diseñamos tanto el software como el hardware para que nuestros clientes, además de pedir reemplazos, puedan solicitar una tarjeta de crédito o débito nueva”, agregó el gerente de Banca Persona de Banco Santander.

Los clientes en el centro

Los tótems son el más reciente de otros avances que ya ha hecho el banco para optimizar la experiencia de los clientes. “Es un eslabón más del proyecto integral que fuimos pensando de cómo hacerle llegar el producto final al cliente de la manera que el cliente lo prefiera”, explicó Gasparri.

Como primera instancia de este camino, hace cuatro años el banco instaló un Sistema de Personalización que redujo los tiempos de emisión de una tarjeta a solo 24 horas. En el 2020 se desplegó equipamiento de emisión instantánea en toda la red de sucursales. Con este servicio mixto de emisión central y en sucursales ya se imprimieron más de 1.000.000 de tarjetas. Hoy se solicita la tarjeta, se emite, activa y entrega al instante.

El segundo paso fue en 2019, año en el que se lanzó Santander Locker. Se trata de un innovador canal de entrega de múltiples productos financieros que combina tecnología y disponibilidad ilimitada a los clientes, que pueden pedir productos por la web y luego retirarlos en el horario y día que les quede más conveniente, tanto en sucursales del banco como en locales de socios comerciales.

“Todos estos avances conviven de forma complementaria, vamos agregando nuevos servicios sin quitar los otros. No todos quieren usar los lockers, ni todos quieren recibir en su domicilio el producto o hacer el proceso en el tótem por ellos mismos, por eso tenemos todos los servicios complementándose. La banca tradicional tiene el desafío de acompañar la evolución de las nuevas generaciones”, concluyó Gasparri.