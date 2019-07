Santiago Urrutia en Austria: el domingo llovió y en esa condición se lució

Dos días bien diferentes entre sí. Así puede definirse el fin de semana de carreras de Santiago Urrutia (Audi RS3) en el autódromo Red Bull Ring de Austria en el marco de la cuarta fecha del Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe).

Un sábado donde la amargura demoró un buen rato en digerirse tras el grosero error y consecuencia de ello, tremendo golpe del croata Martin Ryba (Honda) contra el Audi del uruguayo, incidencia que además involucró y dejó fuera a otros tres pilotos.

Al otro día, domingo, la clásica sonrisa volvió a aparecer en el rostro del piloto oriundo de Miguelete, Colonia. Pudo zafar de algunos golpes pero tuvo a su favor un gran aliado: la lluvia. Gracias a su indiscutida habilidad conductiva, aprovechó con ella a avanzar pese a que la misma lluvia, al comienzo de la competencia, le hizo pasar un gran susto al salirse de pista y caer al lugar 19.

Pero bastó que le tomara el pulso a esa difícil condición para avanzar y cerrar la competencia en el séptimo lugar e incluso, con el podio a la vista.

Tal vez con algunos giros más, podía pelear por el podio.

Pero sin dudas que esa gran carrera del domingo en el Red Bull Ring –aunque no finalizó con podio- fue el antídoto que el piloto uruguayo necesitaba para retirarse de Austria sumando puntos y demostrando nuevamente su gran potencial conductivo.

Además de la gran recuperación en la carrera, cerró el fin de semana como el mejor piloto de la marca Audi.

Los kilos que “pesaron”

El viernes, tras los dos entrenamientos, ya se veía un fin de semana cuesta arriba para Santiago Urrutia. De acuerdo al reglamento del TCR Europe, en la cuarta y quinta fecha del calendario, le toca a Audi y a Peugeot lastrar sus autos con 50 kilos de peso. Se notó enseguida que a ambas, el lastre les “pesó” y mucho.

No pudieron nunca entrar en caja, ser competitivos y especialmente en el primer tercio de la pista de 4318 metros –todo en subida- allí los kilos cargados hicieron mucha mella.

No extrañó entonces que Santiago Urrutia por primera vez en el año, no entrara a la segunda clasificación (Q2) a la que acceden los 12 mejores de la Q1. La pena es que tanto piloto como el equipo WRT para el que corre “Santi”, hicieron un esfuerzo supremo para tener al menos un auto rápido a una vuelta aprovechando los neumáticos nuevos. Casi, casi, la estrategia da resultado. Solo faltó poco menos de una décima. Santiago Urrutia quedó en la puerta de Q2 al obtener el 13er. lugar. No obstante y pese a no poder meterse entre los 12 mejores y pasar a la siguiente ronda clasificatoria, el tiempo obtenido no era malo.

El problema es que Santiago Urrutia debía penalizar con cinco lugares en la grilla de la primera carrera en Austria consecuencia de la desmedida sanción que le aplicaron tras la segunda carrera en el autódromo de SPA-Francorchamps, Bélgica, hace un mes atrás.

En concreto entonces, a la carrera uno del fin de semana austríaco, Santiago Urrutia iría a ocupar el casillero 18 de la grilla.

Venía bien pero apareció Ryba

El plan en Austria era entrar en zona de puntos y rescatar lo máximo posible con lo que se tenía: un auto falto de velocidad como consecuencia de los kilos de lastre. Si bien penalizaba mucho en el sector 1 (todo en subida), luego, en los curvones rápidos en descenso, el piloto uruguayo se las ingeniaba para lograr un giro completo con ritmo razonable.

Con sagacidad aprovechó algunos movimientos de sus rivales, encontró espacios y en dos giros estaba 11 tras largar 18. Es decir y en dos vueltas, ya estaba en la zona de puntos reservada para los 15 primeros.

Consolidado en la pista, a partir de la tercera vuelta se preparaba para ir por algo más pero al promediar la misma, un error garrafal –inadmisible para este nivel- del croata Martin Ryba, dejó tirados cinco autos incluyendo el de Santiago Urrutia.

La rabia del momento se sumó después la impotencia de saber que a Ryba ni siquiera lo llamaron a la torre de control para al menos, hacerle ver su error de conductor novato. Nada. Largó al día siguiente como si nada.

Cara y cruz con la dura, muy dura, sanción que le aplicaron a Urrutia tras SPA. Ryba arruinó cuatro autos –además del suyo- y lo mínimo –tomando como base la dura sanción de hace un mes a Urrutia- era exclurilo de la carrera y hacerlo largar último el domingo. Nada de nada.

La indignación de Santiago Urrutia fue grande; del mismo modo su equipo. Pero nada pasó.

La lluvia jugó a favor

Los pronósticos de lluvia para el domingo, momento de la segunda carrera en el Red Bull Ring, se acrecentaron. Pero los 30 autos que compitieron el fin de semana austríaco fueron a la grilla sin que la lluvia apareciera. Por lo tanto, todos estaban configurados para piso seco.

Santiago Urrutia partía desde el lugar 13 y en el mismo momento de darse la señal de largada, irrumpió en el autódromo una leve llovizna. Leve, pero suficiente para humedecer el piso lo que sumado a los neumáticos para piso seco que llevaban todos los autos, el manejo se tornó titánico. Ir rápido pero a la vez sin correr el riesgo de patinar y salirse de pista, fue entonces el desafío, especialmente para los que como Santiago Urrutia, necesitaban avanzar para conseguir puntos luego de un sábado frustrante.

Rápidamente Urrutia se colocó 11 pero la carrera se neutralizó porque ya varios autos se salían de pista.

A la salida de la neutralización Santiago Urrutia sufre pues pierde el control del auto, se va afuera pero logra controlarlo y devolverlo a la pista. Conoció el límite pero le costó caro: cayó al lugar 19.

Sin embargo y con esa lección aprendida, empezó a conducir a lo máximo posible sin excederse y el resultado fue inmediato. De 19 a 15, luego al lugar 10 y parecía que otra vez se le venía la noche pues el tren delantero comenzó a vibrar de tal forma que era muy difícil frenar. Seguramente algo no quedó bien después del soberano golpe que le propinó Ryba al pobre Audi.

Pero se adaptó a ese nuevo problema y siguió avanzando para cerrar la carrera con una frenética remontada en el último giro para superar tres rivales y llegar séptimo.

Notable carrera en memorable conducción.

Con ella, al menos, se retira de Austria sumando puntos, se mantiene entre los 10 mejores del campeonato pero no obstante, piloto y equipos preocupados pues el lastre de 50 kilos complicó y mucho y deben mantenerlo por reglamento incluyendo la próxima fecha en Alemania.

Reflexiones de Santiago Urrutia tras Austria

+“Nos dolió mucho los 50 kilos de lastre. El equipo va a realizar una prueba para buscar mejoras antes de ir a Alemania”.

+“La maniobra de Rybas el sábado fue una barbaridad. Sin embargo, no lo penalizaron y eso que dejó cuatro autos destrozados”.

+“El domingo se me hizo muy difícil. Incluso me fui para afuera. Otra vez me pegaron para pasarme y nadie dijo nada. Ese piloto le pegó a otro rival, Borkovic, y cuando terminó la carrera éste lo quiso agarrar a trompadas. Lógico que eso no está bien. Pero es consecuencia de que los Comisarios Deportivos no sancionan a los que golpean en la pista. Ese piloto que me pegó a mí y que dejó fuera de carrera a Borkovic terminó cuarto. No es justo”.

+Además de estar muy difícil por la lluvia, yo la tenía más difícil porque me vibraba todo el tren delantero. Calculamos que es algo en el diferencial que se pudo romper después del golpazo que me dieron el sábado. Cuando frenaba era muy difícil con esa vibración”.

CAMPEONATO TCR EUROPE

Piloto País Marca Puntos

Josh Files G. Bretaña Hyundai 194

Luca Engstler Alemania Hyundai 158

Julien Briché Francia Peugeot 154

Mat’o Homola Slovaquia Hyundai 141

Gilles Magnus Bélgica Audi 134

Maxim Potty Bélgica VW 134

Andreas Backman Suecia Hyundai 125

Santiago Urrutia Uruguay Audi 123