Se recupera el ganado gordo y los precios de la soja y el maíz se disparan

Cerró la segunda semana de gradual recuperación para el ganado gordo. Poca oferta y una actividad industrial que irá de menos a más marcan el comienzo de año, con todas las miradas puestas al cielo esperando las lluvias, que llegaron en zonas puntuales de forma irregular.

Plantas frigoríficas que habían dado licencias están retomando la operativa. En algunas, están trabajando equipos kosher, que generan una demanda adicional, particularmente para los novillos especiales y dan un impulso a los valores.

Con un rango amplio de precios entre plantas, las cotizaciones para el novillo especial van de US$ 3,35 hasta superar los US$ 3,40 en negocios especiales. La vaca gorda llega hasta los US$ 3,15 y la vaquillona hasta US$ 3,25 o US$ 3,30.

“El mercado de abasto está manejando US$ 3,25 por kilo para vaquillonas y US$ 3,35 por novillos. Ambas categorías de hasta 410-420 kilos en planta”, dijo Américo Pont, de INNOVA Campos & Ganados. “Hay un posicionamiento de más interés, mejorando las referencias entre 10 y 20 centavos”, apuntó el operador.

La semana pasada se faenaron 20.429 vacunos, menos de la mitad registrado un año atrás y el menor volumen registrado desde abril de 2020, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La faena se espera que vaya en gradual ascenso en la medida que retoman la actividad algunas plantas que estaban paradas, mientras se espera que el mercado internacional comience a dar alguna señal.

Precio del novillo en cuarta balanza.

Por lo pronto, los valores y la demanda en China arrancan el año estables, previo al feriado por Año Nuevo. Se espera que empiece a tomar posición de compra a partir de febrero.

El INAC mostró una recuperación en el precio de exportación de la carne vacuna respecto al cierre del año. En la primera semana del año el IMEx se ubicó en US$ 4.327 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares de INAC, muy por encima de los US$ 3.350 de la semana anterior, aunque con un limitado volumen embarcado, de 3.732 toneladas.

Además del repunte en el precio de exportación, buenas noticias llegaron por parte de los servicios meteorológicos de Estados Unidos, que anticipan una transición rápida de Niña a neutral, probablemente entre febrero y abril.

En el mercado de reposición, a pesar del déficit hídrico, no hay una fuerte presión de oferta, pero siguen ajustando los valores. Una empresa que opera en la exportación en pie está comprando terneros enteros de hasta 187 kilos sobre los US$ 2,16.

A fines de enero comienza una nueva ventana de faena de cuota, con poco volumen de ganado encerrado en un escenario de insumos caros: el maíz arriba de US$ 330 por tonelada y una relación flaco/gordo entre 1,20 y 1,30.

Para los lanares el escenario también es de firmeza, con una oferta que ha ido menguando y valores que se sostienen sobre los US$ 3 para el cordero y entre US$ 2,50 y US$ 2,55 para la oveja. Esta solidez no se observa en el valor de la carne ovina exportada, que la semana pasada volvió a caer y marcó un mínimo desde fines de abril de 2020, con un promedio de US$ 3.256, 40% por debajo del comienzo de 2021.

Volvieron los remates laneros

Entre el cierre del 2022 y el comienzo de 2023 aparecieron señales de recuperación en el mercado lanero australiano. Luego de tres semanas de receso volvió la actividad con tres subas moderadas consecutivas para el Indicador de Mercado del Este (IME) “que se reciben con mucho optimismo”, dijo a Tiempo de Cambio, de radio Rural, Antonella Riani, responsable de Mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En el tercer remate de la zafra 2022/23 el IME se ubicó en US$ 9,21 por kilo base limpia, con una recuperación marginal respecto al remate anterior (tanto en dólares americanos como en la moneda australiana) una fuerte caída en el volumen ofertado y una suba en el porcentaje de fardos vendidos.

“Esto estuvo asociado principalmente al fortalecimiento de las lanas Merino de 18,5 - 20 micras. Por el contrario, la demanda mostró menos interés por las lanas del sector más fino (menos de 19 micras)”, señaló el informe de mercado del SUL.

El IME había cerrado la zafra pasada en US$ 9,09 por kilo, recuperando la referencia de US$ 9 por kilo, que había perdido desde setiembre.

Para el consignatario lanero Pablo Iramendi, aunque se afirma gradualmente el mercado, no se nota mayor demanda exterior por lana uruguaya. “No está siendo fácil cerrar negocios”, dijo al programa 100% Mercados. Los negocios por lotes de 19-20 micras se pueden manejar referencias en el eje de los US$ 6-7, comentó, aunque es mínima la operativa.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino generan expectativa de una gran movilidad interna en el gigante asiático. La expectativa es que se dinamice el mercado tras levantarse las restricciones establecidas en la política Covid-0 y con la reapertura de fronteras.

La actividad se retomará la semana que viene entre martes, miércoles y jueves.

Sorpresa: se disparó la soja y el maíz

Los tres granos de secano en Chicago arrancaron en baja la semana pasada, pero la soja repuntó esta semana por el estrés que tienen los cultivos en Argentina, Uruguay y Río Grande del Sur y por un informe sorprendente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que corrigió fuertemente a la baja la producción estadounidense de maíz y soja, algo que el mercado no esperaba.

Aunque Brasil está cada vez más cerca de una producción récord y la demanda mundial no es muy fuerte, la poca disponibilidad de grano que generan los nuevos datos reafirman un mercado que tiene un piso firme en los US$ 500 y vuelve a ubicarse sobre los US$ 550. Un aliciente para quienes han plantado y todavía no tienen claro que rendimiento pueden tener en un ciclo con sequía.

Sorprendió que la producción estadounidense se estimara en 2 millones de toneladas menos, de 118,3 a 116,4 millones de toneladas. De modo que las reservas de soja para 2023 pasan a proyectarse en 5,7 millones de toneladas desde los 6 millones previos. Los privados esperaban 6,4 millones.

La producción de soja en Brasil, fue confirmada en un récord de 153 millones, 1 millón menos de la estimación previa y un salto cualitativo respeto a los 127 millones de la cosecha pasada. Derrumbaría los precios sino fuera porque en contrapartida se proyecta una muy mala producción en Argentina que quedará debajo de los 50 millones de toneladas.

Producción de soja en Argentina.

En diciembre USDA proyectaba 49,5 millones de toneladas y eso pasó a 45,5 millones. Este jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires llevó esa proyección a 41 millones. Por otro lado la lentitud de la economía de China se hace notar y las compras que estaban proyectadas en 98 millones de toneladas pasaron a 96 millones; y el maíz hacia arriba a pesar de los problemas climáticos que golpean por estos lares.

El recorte de la producción de Estados Unidos y Argentina quita unos 6 millones de toneladas a la producción mundial, mientras que la corrección a Brasil suma un millón y el recorte de la demanda china dos millones.

También fue sorprendente el recorte en la producción esperada de maíz en Estados Unidos, que para la cosecha pasada fue de 353,8 a 348,8 millones de toneladas. El mercado preveía que subiera levemente a 353,9 millones de modo que la previsión de stock final pasó de 31,9 a 31,5 millones de toneladas, contra los 33,4 millones esperados.

En Brasil se esperaba, como en soja, una corrección a más producción pero fue a menos: de 126 a 125 millones de toneladas. Eso se suma a que la cosecha de Argentina pasó de una estimación de 55 a 52 millones de toneladas.

En trigo no hubo grandes novedades, aunque hubo también un leve recorte del stock de Estados Unidos, se mantuvo la proyección de producción argentina de 12,5 millones de toneladas. La suba importante de soja y maíz le dio un cierto soporte al cereal que subió algo el jueves. Pero el trigo sigue siendo el más flojo de los granos principales, dada la amplia oferta de Rusia.

Por otro carril, con una firmeza remarcable sigue el arroz, que gana cotización semana tras semana en forma pausada pero continua y que sumó en esta semana la valorización del real en Brasil.

En todos los cultivos preocupa naturalmente la condición climática en Uruguay al punto que también está en riesgo el riego del arroz en varias zonas. Sobre fines de enero hay posibilidad de algunas lluvias que serían de enorme importancia.

Mientras los precios siguen firmes en los cultivos de verano sobre la base de las dificultades productivas.