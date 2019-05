Godín y el día después de la selección: “Josema puede ser mi sucesor”

El capitán de selección uruguaya, Diego Godín, brindó una conferencia de prensa en la que mencionó que José María Giménez puede ser su sucesor y aseguró que, tras hablar con Luis Suárez, el 9 llegará bien a la Copa América.

Godín comenzó haciendo referencia a su actitud de ir directamente del aeropuerto al entrenamiento de Uruguay.

“Es parte de esto llegar y ponerse a la orden, predicar con el ejemplo. Muchos compañeros hacen lo mismo, vienen directo a entrenar, eso habla de compromiso, de ganas de estar acá”.

El zaguero hizo referencia después a todo lo que se generó con su salida de Atlético de Madrid.

“Lo vivido habrán visto lo que pasó, muchas emociones, muchos años, muchas cosas que dejo como amistades y gente que quiere y me quiere mucho. Es difícil despedirse y salir de tu casa y se hizo un poco difícil pero también es bueno saber despedirse y continuar mi carrera. Cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Me voy contento, sin una palabra mala hacía mí, sino con agradecimiento, orgullo, melancolía, si me hubiese imaginado una mejor manera de salida esta era la mejor”.

Con relación a la Copa América, Godín expresó: “Un nuevo torneo, una nueva Copa América y vamos con la ilusión y las ganas de ganarla. Está claro que el primer objetivo es Ecuador pero pensando en lo general como lo marca la historia tenemos que pensar en ganar la Copa América, nos preparamos para eso, la ilusión está al máximo. Primer objetivo, es Ecuador, segundo pasar la fase y como marca la historia de Uruguay ir a ganar”.

El zaguero analizó el grupo diciendo: “Ecuador es un rival con recambio, Japón es una gran selección, jugamos no hace mucho con ellos y Chile por ahí es la selección con más incógnitas de saber cómo está, es la última campeona de América. Una fase difícil, complicada, competitiva, en estos torneos cortos el devenir de la seria va a depender del primer partido, el resultado con Ecuador va a ser clave”.

Josema, el sucesor

Godín fue consultado sobre las expresiones de su excompañero Diego Lugano que dijo que como capitán estaba a la altura de Obdulio Varela.

“Está loco Lugano. Compararme con Obdulio es una falta de respeto pero como me enseñó él (Lugano) intento entregarme de cuerpo y alma, eso es lo más sano, lo más puro y lo que la gente reconoce”.

Sobre si ya visualizaba algún compañero para sucederlo con la cinta de capitán, expresó: “Acá hay grandes valores, hay muchos compañeros que tienen la misma edad, que acompañan, lideran pero no llevan la cinta como Luis (Suárez), Edi (Cavani), Muslera, el Flaco Silva, y luego gente joven que tiene gran experiencia en selección como en sus clubes, caso Josema (Giménez), Vecino, Bentancur, Lucas (Torreira), jugadores que tienen mucho para dar y con nosotros al lado van a ir ocupando el lugar naturalmente”.

De inmediato se le preguntó a Godín si Giménez podía ser su sucesor en el capitanato celeste.

“Josema por supuesto que puede ser mi sucesor, es un gran jugador, con su juventud tiene experiencia y lidera desde el juego y después porque tiene una gran experiencia en grupos importantes con Atlético de Madrid y la selección, compartiendo vestuario con grandes jugadores. Josema es un potencial enorme dssde lo futbolístico y para poder tomar un relevo importante en la capitania y liderazgo del grupo”.

Suárez llega

Godín reveló en la conferencia que habló con Luis Suárez. El salteño le dijo que llegará a la copa América

“Sí con Luis hemos hablado, está bien, ha recuperado por lo que me dijo, mucho mejor que antes del Mundial de 2014. Ya tiene la experiencia y está manejando bien los plazos. Creo que llega y no va a tener inconvenientes para llegar a la Copa”.

El capitán habló del juego del equipo. “La última experiencia, la más cercana, fue la China Cup. Respetando a los rivales no fueron los rivales de un Mundial o Copa América, pero el equipo mantuvo solidez defensiva, trabajo en bloque, mejoramos mucho en posesión y juego asociado para llegar al área. Yo el fútbol no lo veo de una sola manera. Todos los caminos son válidos para llegar al gol y ganar los partidos. Una característica de Uruguay es el bloque, lo defensivo, y el ataque directo”.

Consultado sobre su futuro y la posible integración a Inter de Milán, el defensa se limitó a decir: “No voy a hablar de clubes porque no es momento de comentar nada”.