¿Suárez a Nacional? El tema no se agota y los albos harán lo imposible para que vuelva

¿La posible llegada de Luis Suárez a Nacional es un tema laudado? Para nada. El presidente José Fuentes mantiene encendida la opción de que el goleador histórico de la selección acepte la posibilidad de volver a vestir la camiseta de los tricolores y dijo que hará “lo imposible para que Suárez vuelva” para jugar tres meses en Uruguay previo al Mundial de Qatar 2022.

Fuentes manifestó que va a esperar "todo lo necesario" para la llegada del jugador, pero que resulta imposible avanzar sin que el jugador dé un paso.

Suárez manifestó la semana pasada a Referí su disconformidad con los dirigentes de Nacional, porque mientras los de River Plate lo llamaron y lo intentaron convencer que volviera a jugar en Sudamérica, cuando un mes y medio antes había dicho que su futuro seguiría en Europa, los tricolores no levantaron el teléfono para contactarse con el salteño.

También el jueves, el Pistolero advirtió que “un llamado (de Nacional) ahora sería incoherente”. ¿Por qué sería incoherente? "Porque Luis Suárez está pidiendo que lo llame Nacional. Yo no quiero que me llame Nacional ahora. Fue solamente un comentario. Yo no le cerré la puerta a ningún club de los que me llamaron. Estoy analizando y viendo deportivamente qué es lo mejor. Que Nacional esté compitiendo a nivel internacional es importante".

El mismo jueves, el presidente Fuentes intentó contactar al jugador, hablaron, y el tema quedó en suspenso, según el titular albo.

Este domingo, en charla con el programa Polideportivo de Canal 12, el presidente de Nacional dijo sobre el tema Suárez: “Voy a hacer todo lo posible porque para Nacional y para el fútbol uruguayo es muy importante, pero como todos sabemos el tango se baila entre dos”.

Luego de esa expresión le preguntaron si por ahora está bailando solo, respondió: “Sí. Yo (estoy bailando solo)”.

Confesó que el técnico Pablo Repetto “está encantadísimo” que llegue Suárez.

Además: “Estoy seguro que si en algún momento tiene la posibilidad de venir a Nacional, el tema económico no será un problema”, y aunque asume que es “muy difícil”, el presidente y la directiva van a agotar todo para que llegue.

Fuentes admitió que no le hizo ninguna propuesta formal.

¿Cuándo se va a dar el diálogo para que Nacional le ofrezca la posibilidad de que juegue este semestre? “Cuando él quiera. Le mandé varios mensajes y cuando él considere hablaremos”, dijo Fuentes.

Suárez se encuentra en España, donde entrena y se pone a punto físicamente, mientras define su futuro.

En charla con Referí dijo el pasado jueves, que se tomó dos semanas para definir su futuro y que por el momento las ofertas que le seducen son de España, Italia y Holanda.