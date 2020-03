Suárez y Cavani, ¿quién es el mejor?

Ambos nacieron en Salto. En 1987. Uno el 24 de enero. El otro: 21 días después: el 14 de febrero. Entre los dos acumulan 873 goles, 109 de ellos con la selección absoluta de Uruguay. Ambos son también los dos mayores goleadores históricos de la selección absoluta de Uruguay. Son Luis Suárez y Edinson Cavani.

El 3 de mayo de 2005, con 18 años, Luis Suárez debutó en la Primera División de Nacional. Fue en un partido de Copa Libertadores, ante Junior en Barranquilla. Ingresó a falta de 11 minutos para el final, en sustitución de Rodrigo Vázquez, el partido se saldó con triunfo del elenco colombiano por 3-2. El entrenador que hizo debutarlo fue Martín Lasarte. Su primer gol llegó el 10 de setiembre de 2005, en el Parque Central y en la goleada 5-0 ante Paysandú F.C. Su primer arquero vencido por Ignacio Bordad. Y ese torneo significó el primer título para Suárez: campeón Uruguayo 2005-2006. El Pistolero marcó goles en los dos partidos finales ante Rocha.

En Nacional, "Lucho" Suárez debutó el 3 de mayo de 2005, por Copa Libertadores y con Martín Lasarte como entrenador

En enero de 2007, la selección sub 20 de Uruguay, dirigida por Gustavo Ferrín, disputó el Sudamericano de la categoría en Asunción. En dicho plantel, estuvo Edinson Cavani, jugador de Danubio de 19 años, a la postre con siete goles, máximo artillero del torneo. Hoy, 13 años después, es recordado el episodio que ocurrió en Asunción, cuando un empresario italiano, Vincenzo D'Ippolito, se apersonó a su madre para convencerla de que su hijo se fuera a Italia. Tras varias idas y venidas, D'Ippolito, concretó la transferencia de Cavani de Danubio a Palermo. Una transferencia que se oficializó el 31 de enero, tres días después del epílogo del Sudamericano y que reportaron a Danubio, algo más de US$ 2,5 millones.

Cavani jugó 30 partidos en Danubio, entre las temporadas 2005-2006 y la primera mitad de la 2006-2007, marcó 12 goles. Marchó muy joven a Italia, poco antes de cumplir 20 años, en el verano austral de 2007. Su primer gol lo anotó el 21 de mayo de 2006, en el 5-2 ante Liverpool, en Jardines del Hipódromo, por el Clausura 2006, su primer golero vencido fue Nicolás Vikonis.

Cavani con la camiseta de Danubio, ante Liverpool, a quien le marcó su primer gol en Primera División

El primer encuentro con la celeste

En 2007 Uruguay disputó los torneos sudamericanos y mundiales sub 20. Cavani fue el goleador del Sudamericano, jugado en Paraguay, el que no jugó Luis Suárez quien no fue cedido por su equipo: Groningen. En julio, en el mundial de la categoría, por vez primera coincidieron con la camiseta de Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani. El 1º de julio de 2007, en la canadiense ciudad de Burnaby, Uruguay, dirigido por Gustavo Ferrín, debutó en el mundial juvenil, con empate 2-2 ante Zambia, los goles celestes: Edinson Cavani y Luis Suárez. Una premonición de la catarata de goles que ambos jugadores aportarían a la selección absoluta de Uruguay.

Crecer en Europa

Las buenas actuaciones en Nacional catapultaron la marcha de Suárez a Holanda, En el verano boreal de 2006 el salteño aterrizó en la pequeña Groningen. En dicho club Suárez jugó únicamente una temporada, la 2006-2007, en la que en 37 partidos anotó 15 goles oficiales: 10 por la Liga, tres en playoff por acceder a la Europa League, uno en la Copa y el restante en la Europa League. Sus goles en Groningen fueron seguidos por uno de los grandes del fútbol holandés: Ajax de Ámsterdam. Y allí marchó, a la capital holandesa.

En Ajax, Suárez jugó tres temporadas y media, marcó 111 goles, en 2009-2010 fue máximo goleador de la liga holandesa con 35 goles en 33 partidos. En ese lapso logró los títulos de Copa en la temporada 2009-2010 y de la Eredivisie en 2010-2011 (solamente jugó la primera mitad de la temporada).

Luis Suárez fue máximo artillero de la Liga de Holanda en 2009/10, con 35 goles marcados con Ajax

Cuatro años y medio y 126 goles en Holanda, fueron suficientes para llamar la atención en la vieja Europa, a comienzos de 2011, Suárez marchó más al norte: a Inglaterra, a Liverpool. Un grande, por esos tiempos en horas bajas. El 2 de febrero de 2011 Luis Suárez se vistió por primera vez con la casaca de su nuevo equipo. Fue en Anfield Road ante Stoke City cuando Suárez ingresó por Fabio Aurelio a los 18 minutos del complemento. Un cuarto de hora después marcó su primer gol para el triunfo de su nuevo equipo: 2-0 ante Stoke City.

En la temporada 2013-2014, Suárez marcó 31 goles con Liverpool, fue goleador de la Premier League y Bota de Oro europea.

En Liverpool, fue goleador de la Premier League 2013/14 y Bota de Oro de Europa, con 31 goles

En su primera temporada en Palermo, Cavani marcó dos goles: ante Fiorentina y Sampdoria. Permaneció por tres temporadas y media en el club siciliano, en los que acumuló 37 goles, 15, casi la mitad, en la temporada 2009-2010, la última en Palermo, los que lo catapultaron a jugar en Napoli.

Palermo fue el primer destino europeo de Cavani, anotó 37 goles

En Napoli, el salteño no defraudó, en una ciudad que destila fútbol y que rindió culto a Diego Maradona, también Cavani ganó el afecto de los tiffosi napolitanos. Fueron 104 goles en tres temporadas, la más cuantiosa fue la última la 2012-2013 en la que marcó 38 goles, 29 de ellos, por la Serie A de la que fue máximo goleador.

Con Napoli, anotó 104 goles, goleador en Serie "A" en 2012/13

Paris y Barcelona

Tras sus goles en Napoli, Cavani cambio de aires y voló a París. Lo recibió Paris Saint Germain, otro club, otro país, otro público, hasta otra atmósfera. Si en Italia se le negaron los títulos, solo ganó la Coppa Italia con Napoli en 2011/12, en Francia le llovieron los campeonatos, ganó 20: cinco Ligas, cuatro Copas de Francia, cinco Copas de Liga y seis Supercopas de Francia. El gran déficit lo constituyeron los títulos internacionales, ya que no consiguió ninguno.

En el club parisino, en el cual permanece, Cavani fue dos veces máximo goleador de la liga francesa, en siete temporadas marcó 200 goles, es el máximo goleador en la historia del club parisino.

AFP

En PSG, Cavani lleva 200 goles, artillero histórico del club parisino

Tras su pasaje por Liverpool, donde estuvo tres temporadas y media, Luis Suárez fue transferido a Barcelona de España. En el club azulgrana sus goles no se hicieron esperar: 25 en la primera temporada (la que no pudo jugar en su totalidad por la sanción que arrastró tras la Copa del Mundo), su explosión se dio en su segunda temporada como azulgrana, la 2015/16, hizo 59 goles, 40 de ellos por la liga española, de la que fue máximo anotador y también fue Bota de oro europea, por segunda vez en su carrera.

En Barcelona, Suárez acumula seis temporadas en las que marcó 191 goles, guarismo que lo catapultan como el cuarto goleador en la historia del club azulgrana tras Lionel Messi, César Rodríguez y Ladislao Kubala.

AFP

Con 191 goles, Luis Suárez es el cuarto goleador histórico de FC Barcelona

Más de un centenar de goles con la selección

Héctor Scarone fue el máximo goleador de Uruguay por 81 años, con 31 goles, el último lo anotó el 31 de julio de 1930 en el 4-0 a Rumania por la Copa del Mundo que albergó Uruguay. La marca de Héctor Scarone se mantuvo hasta el 11 de octubre de 2011. Ese día Diego Forlán marcó su gol número 32 para superar el récord vigente de Héctor Scarone, por ocho décadas.

Diego Forlán se despidió de la celeste con 36 goles, cuantía que tanto Luis Suárez como Edinson Cavani superaron y con creces. Al presente, Luis Suárez tiene 59 goles con la selección absoluta de Uruguay, Cavani no le va en zaga, tiene 50. Atrás quedaron los 31 goles de Héctor Scarone y los 36 de Diego Forlán.

En total, Suárez suma 470 goles en su carrera contra 403 de Cavani. Son el 1-2 en toda la historia de la selección uruguaya. Y para mejor, son uruguayos, protagonistas de una era histórica de la celeste como máximas figuras.

Uno por uno

Luis Suárez

Fecha de Nacimiento 24/01/87

Goles por club

Nacional (Uruguay): 12

Groningen (Holanda): 15

Ajax (Holanda): 111

Liverpool (Inglaterra): 82

Barcelona (España): 191

Selección Uruguay: 59

Total de goles: 470

Distinciones

2009/10: goleador Liga de Holanda, con Ajax: 35 goles

2013/14: goleador Premier League, con Liverpool: 31 goles (Bota de Oro de Europa)

2015/16: goleador Liga de España, con Barcelona: 40 goles (Bota de Oro de Europa)

Edinson Cavani

Fecha de Nacimiento 14/02/87

Goles por club

Danubio (Uruguay): 12

Palermo (Italia): 37

Napoli (Italia): 104

PSG (Francia): 200

Selección Uruguay: 50

Total de goles: 403

Distinciones

2012/13: goleador Serie “A” de Italia, con Napoli: 29 goles

2016/17: goleador Liga de Francia, con PSG: 35 goles

2017/18: goleador Liga de Francia, con PSG: 28 goles

Comparativo Suárez y Cavani

Edinson Cavani Rubro Luis Suárez 353 Goles en clubes 411 262 Goles en torneos de Liga 319 40 Goles en torneos de Copa 41 2 Goles en Supercopa local 1 35 Goles en Champions League 28 14 Goles en Europa League 16 0 Goles en Supercopa Europa 1 0 Goles en Mundial de clubes 5 Selección Absoluta de Uruguay 06/02/2008 Debut 07/02/2007 116 Partidos disputados 113 50 Goles en selección (1) 59 06/02/2008 Primer gol 13/10/2007 5 Goles en Copas del Mundo 7 16 Goles en Clasificatoria Copa del Mundo 21 3 Goles en Copa de las Confederaciones 3 2 Goles en Copa América 6 24 Goles en Amistosos FIFA 22

(1): goles en selección absoluta

Suárez y Cavani, sus goles año por año (en clubes y selección absoluta de Uruguay)