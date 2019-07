Suba de precio para el novillo gordo se frena y se estabiliza arriba de US$ 4 por kilo

La suba vertiginosa de precios del ganado gordo tocó un techo. Después de 10 semanas consecutivas con precios al alza, el mercado encontró la estabilidad arriba de los US$ 4 por kilo.

Algunos frigoríficos proponen valores menores, pero ese ajuste no ha sido aceptado por los productores, en el período de menor oferta de ganado del año.

Se mantiene la firmeza. Los negocios por novillos gordos se concretan de forma fluida entre US$ 4 y 4,05 por kilo en cuarta balanza y para lotes especiales, de volumen, calidad y próximos a planta, se logran hasta US$ 4,10. Son valores muy por encima de los US$ 3,45 promedio que se registraban un año atrás para los mejores novillos de exportación, mostrando un salto interanual de 18%.

La dinámica es similar para las vacas, con una escalera más amplia de valores por peso y calidad, con negocios que van entre US$ 3,80 y US$ 3,90 por kilo.

Las entradas a planta son dispares, en general entre cinco y 10 días.

El avance del precio del novillo gordo en los últimos tres meses fue acompañado por la reposición, pero con subas menos marcadas, lo que ha llevado a la relación de reposición a mínimos desde 2015, claramente a favor de la invernada.

Los valores para el ternero siguen firmes, en el eje de los US$ 2,32 por kilo en pie, 15 centavos por encima que en el mismo período de 2018.

Se mantiene una mayor demanda que oferta para todas las categorías de reposición.

La oferta de ganado gordo para las próximas semanas seguirá siendo escasa, coincidieron operadores consultados. Todavía ven lejos la aparición de una oferta voluminosa de ganados de verdeo, que llegaría bien entrado agosto.

Aunque la industria ha quitado el pie del acelerador, con una menor operativa y algunas plantas con cierres temporales, la demanda sigue superando a la oferta y este es el principal factor de firmeza.

“Mientras la faena siga entre 35.000 y 40.000 los precios se van a mantener”, estimó Alejandro Dutra, director de Escritorio Dutra, entrevistado por el programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

La faena semanal de vacunos subió por segunda semana consecutiva. Totalizó 37.118 cabezas al 6 de julio, 1.400 más que las 35.712 de la semana anterior, pero muy por debajo de las 43.289 de la misma semana del año pasado.

En ese marco de actividad industrial, la participación de hembras fue de 52%, con 19.492 cabezas, cifra superior a los 16.856 novillos faenados.

Mientras tanto, en los lanares la operativa es prácticamente inexistente y los valores se mantienen firmes. Los negocios por cordero, cordero pesado y borrego se concretan entorno a US$ 3,60 por kilo, para capón en US$ 3,35 y en el caso de la oveja US$ 3,33.

La faena de ovinos se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado.

En la semana cerrada el 6 de julio se faenaron 3.539 animales, la mitad de los faenados la semana pasada y 7.000 menos que los 10.484 de igual semana del año pasado.

Se mantiene la firmeza de precios para la carne exportada

La tonelada de carne vacuna exportada mantiene la firmeza. Logró superar los US$ 3.900 por tonelada por cuarta semana consecutiva, aunque con bajos volúmenes.

En la semana cerrada el 6 de julio el precio de exportación promedió US$ 3.930, levemente por debajo de los US$ 3.964 de la semana previa.

En el acumulado del año hasta el 6 de julio el ingreso promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.656, un 2,1% superior a los US$ 3.581 registrados en mismo período del año pasado.

El volumen de carne vacuna enviado al exterior también sigue arriba en la comparación interanual. Totalizó al 6 de julio 248.372 toneladas, un 4,2% por encima de las 238.370 de un año atrás.