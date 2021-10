Tabárez: "Con Brasil no nos ha ido tan bien en la era Tite"

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol Óscar Tabárez habló este lunes en conferencia de prensa de cara al partido que cerrará la triple fecha de octubre de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en la que la celeste visitará a Brasil en Manaos este jueves a la hora 21:30.

"Quizás no fue el Brasil un poco apabullante de las Eliminatorias", dijo en referencia a los dos partidos que el equipo de Tite jugó en esta triple fecha. Primero venció a Venezuela 3-1 y luego empató con Colombia en Barranquilla 0 a 0. "El gol con Venezuela se originó en un blooper entre los dos zagueros. Contra Colombia se encontraron con un arquero que atajó tanto o más que lo que atajó contra nosotros, David Ospina, que está en un momento brillante. No vamos a apoyar las esperanzas en que Brasil está mal porque no lo creo. Vamos a prepararnos ante un Brasil que dé lo mejor de ellos, después si es menos, mejor para nosotros", expresó.

"El fútbol es complejo y complicado; complejo porque los factores de rendimiento son muchísimos y abarcan lo físico, lo técnico y lo psicológico. Y complicados porque así son las relaciones entre esos factores; no es para cualquiera el fútbol, ni siquiera para entrenadores modestos como me considero yo. Tengo un concepto de lo que intenta hacer Brasil: cómo sale, desde dónde inicia los ataques y tenemos que adaptarnos a ello, no todos los equipos son iguales. Desde el punto de vista defensivo es el mejor equipo de la Eliminatoria por lejos", manifestó.

afp efe pool

El último Uruguay-Brasil, 0-2 en el Centenario

"No nos ha ido tan bien con la era Tite contra Brasil. Antes empatamos varias veces, en una de ellas perdíamos 2 a 0 a los 15 minutos y lo empatamos 2-2 y tuvimos una última jugada en la que Alisson le hizo una atajada maravillosa a Luis Suárez. Con Tite nos ha pasado lo que le ha pasado a la mayoría de los equipos. Con él Brasil ganó una Eliminatoria que tomó empezada y clasificó con anticipación. Ahora no ha perdido. Es un rival muy calificado, pero no por eso tenemos que dejarlo de considerar como una nueva oportunidad de lograr puntos y eventualmente conseguirlos", agregó Tabárez.

Una pregunta que lo molestó fue si pensaba volver a salir a atacar al rival pero sin lograr desatender los aspectos defensivos. "No entiendo qué poderío defensivo desapareció en la primera media hora contra Argentina y Colombia. Capaz que hay gente que piensa que hay que atacar con 10 jugadores y después cuando ataca el rival sentarse en una silla. Y no es así, a veces hay que enfrentar a equipos muy poderosos, con grandes jugadores, con otras posibilidades, y hay que limitarlos, marcar, defender. No quiero hacer juicios de valor sobre las preguntas, pero tengo mi postura, no me pregunten más de eso porque no van a sacar otra cosa. Siempre voy a seguir así, por lo menos en el poco tiempo que ya me queda".

Tabárez también elogió a Sebastián Coates quien volverá a ser titular en la zaga, en una zona resentida pro las bajas de José María Giménez y Ronald Araújo, lesionados: "Por su manera de ser, de un perfil muy bajo, siempre está pronto, siempre aportando y siendo un jugador muy querido en el grupo, me tiene tranquilo su sentido de responsabilidad".

"La búsqueda del gol es una posibilidad de que genere descuidos defensivos, de que no haya regresos muy rápidos. Contra Ecuador fue increíble la cantidad de pelotas que recuperó el mediocampo, con jugadores que se decía que tenían buen pie pero que no marcaban. Y no es así. Hay que ir a los números, son muy fáciles de conseguir, pero hay que interpretarlos. Tampoco tengo una solución que pueda ser mágica, vamos a seguir intentando desde los primeros minutos, tratar de atacar y de controlar. Evidentemente tiene que ser durante los 90 minutos, tenemos que intentarlo", dijo en referencia a los buenos arranques mostrados ante Colombia y Argentina pero donde después el equipo decayó y no pudo lograr sus objetivos.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La dura derrota con Argentina del domingo

Sobre la derrota ante Argentina por goleada dijo: "Fue una derrota dura, que generalmente duele, no es la primera vez que nos pasa, ni siquiera en esta Eliminatoria porque en la tercera fecha fuimos a Ecuador y perdimos por goleada, algo similar a lo que pasó ahora donde se hablaban las mismas cosas, las mismas críticas. Se venía Colombia en Barranquilla donde nunca había ganado Uruguay y ahí haciendo lo que hacíamos siempre, con mucha convicción y comunicación, logramos ganar. Ahora aspiramos a lo mismo. Esperamos hacer un buen partido y tener la fortuna de conseguir cosas, de esa manera creo que ha sido un poco la historia, nunca fuimos el gran equipo de Sudamérica, pero hasta ahora conseguimos ir a todos los mundiales y esperamos hacer lo mismo, no tenemos las garantía y nunca dijimos que clasificar era inexorable porque en la anterior fuimos los segundos en puntos", concluyó.