"Te equivocaste feo Cavani por no venir a Boca: ni olvido ni perdón", dijo un periodista argentino

El periodismo deportivo argentino reaccionó, en varios casos, de forma violenta por el hecho de que no se hiciera el pase de Edinson Cavani a Boca Juniors.

Como informó Referí este domingo, el delantero uruguayo decidió decirle que no al vicepresidente xeneize, Juan Román Riquelme.

Luego de hablar con su esposa la posibilidad de ir a jugar a Argentina, determinaron que no era lo mejor para este momento.

En ese contexto, Cavani sigue esperando por las chances de seguir su carrera en España. Villarreal y Valencia son los clubes que aparecen en el horizonte.

Tambíen el técnico de Peñarol, Leonardo Ramos, admitió en la mañana de este lunes que le gustaría llamarlo "hoy mismo" a él y a Martín Cáceres para ver si se quieren sumar a los aurinegros, luego de que el presidente Ignacio Ruglio dialogara con ambos y por el momento, no haya tenido una respuest afirmativa.

Respecto a eso, el diario Olé tituló: "El DT de Peñarol quiere a Cavani... ¿la gran Suárez?", aludiendo lo que ocurrió con el otro salteño cuando le dijo que no a River Plate argentino, y luego arregló con Nacional.

Mientras no consigue club, Cavani entrena en el Complejo Uruguay Celeste

Mientras el tiempo pasa, Cavani sigue sin club y sin hacer fútbol ni tomar ritmo, eso que pretende conseguir para llegar en perfectas condiciones con la selección uruguaya al Mundial de Qatar 2022.

Este lunes, el periodista argentino simpatizante de Boca Juniors, Rodolfo "Gringo" Cingolani, criticó el accionar del uruguayo en TyC Sports.

"Te equivocaste feo, Cavani. Ni olvido, ni perdón. La hiciste mal. Usaste a Boca. Jugaste con la ilusión de millones de hinchas que tiene Boca en la República Argentina. ¿Por qué te digo esto? Porque ya la otra vez, fallaste a tu palabra cuando le habías dado el sí a Riquelme. Pero aparecieron los goles en Manchester (United), un contrato fabuloso y es entendible. Pero en esta, no. Porque el que agitó la negociación fue tu representante, que llamó a Riquelme. El que fogoneó a la prensa uruguaya -muy respetable- fuiste vos, Cavani, diciéndole que le habías dado el sí a Boca".

Y prosiguió: "Hubo mucha gente que se ilusionó con verte colgado de ese alambrado que alguna vez se colgó Manteca Martínez (...) Usaste a Boca para tratar de promover una oferta de Europa. Tu nombre prestigiaba al fútbol argentino. Ahora, tu rendimiento, a mí mucho no me dice. Si equipos de la segunda y tercera línea de Europa, no te están llamando, por algo será. Peo vos usaste a Boca: se te daba el contrato que pretendías por el plazo que querías, se te consiguió una casa en Nordelta, pediste una cancha de pádel y hubo que construirla. ¡Se te dio todo Edinson Cavani! ¡Todo! Pero finalmente dijiste que no", dijo el periodista.

Y agregó: "Algún día, cuando pase el tiempo, cuando bajemos decibeles, cuando las aguas del fútbol argentino se calmen, cuando tu nombre ya no resuene, a lo mejor dentro de muchos años, caminarás por Buenos Aires. y vas a pasar inadvertido. Esto te lo aseguro. Si hubieras jugado en Boca, Cavani, nunca hubieras caminado solo".

Aquí se puede ver el video con su opinión en contra de la decisión de Cavani: