Tealdi y la continuidad de Tabárez: "Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para analizar el futuro"

El consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunió este miércoles en horas de la tarde fuera de la sede de la calle Guayabos y la continuidad del entrenador de la selección Óscar Washington Tabárez se trató superficialmente difiriéndose en el tiempo un análisis más profundo de la cuestión.

"Hablamos algo por arriba, pero seguiremos analizándolo en estos días", expresó a Referí uno de los integrantes del ejecutivo.

La dura derrota del martes ante Bolivia en La Paz, por 3 a 0, sumada a la caída ante Argentina del viernes pasado donde el equipo levantó su nivel y mostró rebeldía pero también cayó relegaron a Uruguay al séptimo puesto de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 comprometiendo seriamente su clasificación.

A la celeste le quedan cuatro partidos para dar vuelta la pisada y resposicionarse en la tabla: Paraguay en Asunción, Venezuela y Perú en el Centenario y Chile, que por estos días, analiza la posibilidad de llevar a Argentina y Uruguay al desierto de Atacama para jugar en altura.

Además de los resultados, Tabárez tuvo una respuesta a la última pregunta que se le hizo en la conferencia de prensa posterior al partido con Bolivia que cayó mal en algunos integrantes del consejo ejecutivo.

Consultado si iba a poner el cargo a disposición tras el 3-0 con Bolivia, Tabárez dijo: "No, porque soy un profesional de esto, hice un contrato y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel. Y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay maneras de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso (poner el cargo a disposición) a mí sobre todo después del tiempo de trabajo que tuve acá. No me quiero ir tirando la toalla. No quiero hablar más porque diría algo que no sería conveniente".

La reunión de la cúpula de la AUF ya estaba en la agenda semanal de los presididos por Ignacio Alonso que se reúnen siempre los miércoles. Pero el análisis de la continuidad no fue objeto de discusión ya que hay temas que son urgentes: la organización de la final de la Copa Sudamericana este sábado, la final de la Copa Libertadores femenina este domingo y la final de la Copa Libertadores el siguiente sábado.

De lo que sí se charló fue de las declaraciones que hizo el entrenador, tal como informó Referí esta mañana.

"La semana pasada no tuvimos reunión de ejecutivo, los temas se van acumulando y teníamos muchos temas para conversar", dijo el vicepresidente de la AUF Gastón Tealdi a Hora 25 que se emite por radio Oriental.

Tealdi llegó a la AUF a la hora 17:00, dejó su vehículo y se fue junto con el presidente Alonso. Unos minutos más tarde salió Andrea Lanfranco. La reunión duró varias horas y se llevó a cabo afuera de la sede asociacionista entre todos los miembros ya que también estuvieron presentes Jorge Casales, Matías Pérez y Fernando Sosa.

"La evaluación siempre está sobre la mesa, no volvimos con el resultado esperado. El partido con Argentina de local o visitante y el de La Paz son partidos perdibles, pero indudablemente esperábamos obtener otros resultados. Si bien se pudo ver una mejora en el funcionamiento del equipo, los resultados no se lograron pero de todas maneras tenemos la fe intacta en la posibilidad de clasificación por el fixture que nos queda. Tenemos partidos contra rivales directos, nuestros rivales directos también tienen partidos complicados. Tenemos plena fe en lograr la clasificación", agregó.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF

Consultado sobre el si la continuidad de Tabárez también estuvo sobre la mesa, contestó: "El análisis lo hacemos de manera permanente, pero no es solo el tema de la continuidad o no. No depende de una cuestión unifactorial sino que es una cuestión de análisis global que tenemos que hacer con cierta tranquilidad, seriedad y responsabilidad porque son decisiones muy importantes y nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para analizar el futuro. Tenemos una fecha dentro de algo más de dos meses, tenemos tiempo pero indudablemente es una cuestión de estudio y análisis que haremos en los próximos días teniendo presente que tenemos en esta semana una agenda muy complicada por la organización de las finales".

"No se trata solo de la continuidad, se trata de una evaluación de cómo viene la selección, la proyección, el camino que tenemos por delante, pero es exactamente lo mismo de siempre. Ustedes buscan los títulos, pero nosotros tenemos una responsabilidad que es de un órgano colectivo que responde al intercambio que tenemos de nuestra posiciones, las cuales las tenemos en reserva y no queremos generar un circo mediático; la idea es actuar con mucha responsabilidad y respeto por sobre todas las cosas", admitió Tealdi.

Sobre las polémicas declaraciones del DT manifestó: "Recibí una gran cantidad de comentarios al respecto pero sacados del contexto, simplemente la frase. Y el análisis que hago después de haber visto la declaración en su conjunto y cuando se hace referencia a que nadie le puede pedir la renuncia es verdad, yo soy abogado y hay un contrato firmado que hay que respetar y él no tira la toalla y dice que la única forma en que puede salir de la AUF es con un cese del consejo ejecutivo que tiene la competencia para poder realizarlo. No tomo las declaraciones más allá de eso. No me sentí aludido yo ni ninguno de mis compañeros en el ejecutivo. Indudablemente en el contexto de las cosas las frases pueden ser más o menos felices, y no fue la mejor forma de expresarlo. Cuando un declara siempre trata de tener mucho cuidado por la forma en que puede ser interpretado el mensaje por quien lo recibe. Creo que se interpretaron mal las palabras del Maestro, pero no nos sentimos aludidos".