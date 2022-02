Todas las flechas hacia arriba: faena, carne exportada, ganado gordo y la reposición

El mercado ganadero está encendido. Llegó la suba que faltaba para la reposición, con récord para el precio del ternero, de la mano de la escalada del valor del ganado gordo, de un alto precio de exportación de la carne, de una fuerte tracción de la demanda internacional y –en un factor clave– de las lluvias registradas desde mediados de enero, que le cambiaron la cara al mercado.

Esta semana en el remate de Plaza Rural los precios fueron históricos para terneros y las tres categorías de novillos. Los terneros nunca habían marcado US$ 2,74 por kilo. Treparon casi 26% frente al remate de diciembre. Si se compara con un año atrás, en febrero de 2021 los terneros habían promediado US$ 2,17.

Para novillos, los máximos fueron de US$ 2,49 por kilo para los de 1 a 2 años; US$ 2,45 para los novillos de 2 a 3; y US$ 2,43 para los de más de 3 años.

La reposición reaccionó y refleja la confianza del productor. La demanda supera claramente a la oferta y así como para el gordo el panorama climático-forrajero dio un envión.

En el ganado para faena, la intensidad de la actividad industrial se enfrenta a una oferta que sigue retraída, como suele suceder cuando el mercado está en suba. Y esto se vuelca a precios que escalan y tocan máximos históricos alcanzados en octubre del año pasado, de US$ 4,74 para los novillos. La faena de corral por ahora no tiene incidencia.

Esta semana el gordo registró una mejora sustancial frente a la semana anterior. Por un lote de novillos especiales, de buena terminación, se pueden alcanzar US$ 4,80 por kilo, trabajando lote a lote y con la industria pidiendo “no dejar escapar ganados”.

Hay un desfasaje marcado entre ganados buenos y los de punta. Los novillos gordos buenos van entre US$ 4,50 y US$ 4,60.

En vacas, las carcasas bien pesadas y de calidad tienen un premio importante frente a los lotes más generales, con un abanico que va desde US$ 4,20 hasta US$ 4,40, con el peso de carcasa siendo clave. Para vaquillonas, las cotizaciones también varían fuerte por calidad y terminación, van de US$ 4,20 hasta US$ 4,50.

El mercado está ágil y muy demandado. La semana pasada la faena fue de 53.951 vacunos y en las primeras cinco semanas del año sumó 252.069 cabezas, 18% por encima de 2021.

Desde la industria hay optimismo sobre poder alcanzar este año el récord de 2,6 millones de vacunos faenados durante el año pasado y da una señal de firmeza.

La demanda internacional sigue empujando, con China comprando a buen ritmo, Estados Unidos firme y Europa recuperando en valores.

Esta dinámica se refleja en el precio de exportación, que la semana pasada promedió US$ 4.777 por tonelada, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), y en las últimas cuatro semanas móviles alcanzó US$ 4.869, todos valores históricamente altos para Uruguay.

El acumulado anual muestra un valor de US$ 4.823, un salto de 29% frente a igual periodo del 2021 y 17% más que de 2020.

El panorama en ovinos

En ovinos se frenó la baja de precios con que había arrancado el año y los valores comienzan a repuntar, con el cordero en el eje de US$ 4,11, los borregos en US$ 3,87, el capón en US$ 3,80 y la oveja en US$ 3,60.

La faena fue de 25.822 lanares en la última semana y se mantiene por encima del año anterior, con menor participación de corderos y más de ovejas.

En carne ovina, el Índice Medio de Exportación cayó por debajo de los US$ 5.000 por tonelada por primera vez desde fines del julio del año pasado. El precio promedio la semana pasada fue US$ 4.883, un ajuste posiblemente asociado a un afloje de China y con Brasil más calmo. Aún así el acumulado anual el valor promedio es US$ 5.524, una recuperación de 13% comparado con los US$ 4.889 de un año atrás.

Todo sigue siendo firmeza para la ganadería.

Juan Samuelle

Sigue dominando la firmeza de valores en el mercado de haciendas.