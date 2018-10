Tras error de Conde, Fluminense eliminó a Nacional

Ni una le salió a Nacional. Nada. Fue una noche de terror que lo eliminó de la Copa Sudamericana luego del gran resultado cosechado la semana pasada en Río de Janeiro. No solo no pudo manejar la pelota y fue superado futbolísticamente, sino que perdió el partido luego de un insólito error de Esteban Conde quien al inicio del segundo tiempo intentó salir jugando desde su área y se la regaló a Luciano quien definió notablemente.

Los 11 futbolistas que comenzaron el juego son en los albos son los mismos que empezaron el miércoles de la semana pasada en Rio: Esteban Conde; Jorge Fucile, Rafael García, Alexis Rolín, Alfonso Espino; Santiago Romero, Christian Oliva; Matías Zunino, Carlos De Pena; Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro.

Sobre los 3 minutos llegó la primera situación de gol y fue para los brasileños.Tras un tiro libre al borde del área, el centro fue cabeceado hacia su propio arco por parte de Fucile y Conde se estiró para salvar el tanto y mandarla al córner.

El conjunto brasileño salió con todo en busca del gol que necesitaba, ya que el 1-1 jugando como local, lo obligaba a anotar.

Nacional salió muy mal a la cancha. No solo no encontraba su mejor versión, sino que se equivocó mucho con la pelota y hasta los 15 minutos, prácticamente no cruzó la mitad de la cancha.

En ese lapso, ya habían sido amonestados Carlos De Pena y Alexis Rolín y la presión de los albos en ofensiva, no existía.

El equipo de Alexander Medina trató de tomar las riendas del juego con alguna jugada esporádica de Matías Zunino por derecha, y si bien mejoró, no llegó con peligro.

Por momentos, Bergessio bajaba a volantear para tratar de conseguir la pelota y más de una vez le salió bien. El tema era que el Chory Castro no aparecía demasiado y eso se notaba demasiado.

A los 30 minutos llegó una nueva jugada de peligro a favor de Fluminense. Everaldo llegó por derecha y cuando estaba a punto de pegarle solo ante Conde, Rafael García le quitó espléndidamente de atrás hacia el córner.

La mejor llegada de Nacional se dio sobre los 33 minutos luego de una gran habilitación por derecha para que Fucile metiera el centro atrás y Zunino no llegó por poco de cabeza para definir.

En tanto, Alexis Rolín salvó a los albos en la raya luego de que a los 35' Ayrton Lucas le ganara claramente a Fucile entrando por derecha. Fue una de las más claras.

La última jugada del primer tiempo fue también para los brasileños. Un desborde por derecha terminó en un centro atrás y el cabezazo de Luciano fue a parar a las manos de Conde.

Fluminense fue muy superior a Nacional en el período inicial debido a que los albos no consiguieron hacerse de la pelota y carecieron de ideas, ante un rival que no tiene demasiado equipo.

Al minuto del segundo tiempo, en la primera jugada, Luciano estuvo a punto de anotar pero su zurdazo se fue apenas afuera ante el reclamo de Conde a sus compañeros de zaga.

Sobre los 48 minutos, Conde tuvo un error increíble al querer salir jugando y cederle la pelota a Luciano quien anotó el 1-0. Parecía que se venía la noche más negra para Nacional.

El albo reaccionó enseguida con un desborde de Bergessio por izquierda y cuando Zunino llegaba para el empate, Santiago Romero sin querer se anticipó pero pifió el balón.

Sin embargo, Fluminense no se quedó conforme con el 1-0 y en un córner, Ibáñez cabeceó totalmente solo pero el balón se fue afuera.

Medina apeló a las variantes y sobre los 56 minutos le dio cabida a Sebastián Fernández por un inoperante De Pena para tratar de intentar llegar con criterio al área rival, algo que había costado mucho.

Los brasileños en tanto, pasaron a jugar con cinco hombres atrás para defender esa diferencia que les daba la clasificación a las semifinales.

Zunino tuvo una situación de gol luego de un gran cambio de frente de Bergessio para el Colorado Romero quien se la cedió a los 62 minutos, pero el remate del volante, se fue muy por arriba del palo.

Nacional siguió jugando de forma desordenada y contrarreloj, por lo que los nervios le jugaban en contra ante un estadio que también mostraba una ansiedad esperable.

El Cacique continuó con las variantes en busca del empate. A los 79' entró Tabaré Viudez por Fucile para seguir intentando llegar al arco de enfrente.

Ya a esa altura, Fluminense solamente se defendía y le cedía toda la cancha a los albos que seguían careciendo de ideas.

Entonces fue que Medina le dio ingreso a Luis Aguiar por Oliva para jugar los últimos 6 minutos.

Sobre los 90 minutos, Alessandro aprovecho un error de Viudez que se cayó y se fue solo hasta el arco de Conde para el segundo y la clasificación, pero su remate se fue apenas afuera.

De esa manera, Nacional no supo cómo levantarlo y se quedó afuera de la Copa Sudamericana en una noche en la que no le salió nada.

La ficha

Nacional: Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Alexis Rolín, Alfonso Espino, Matías Zunino, Santiago Romero, Christian Oliva, Carlos De Pena, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio. Director técnico: Alexander Medina. Suplentes: Luis Mejía, Rodrigo Erramuspe, Sebastián Rodríguez y Leandro Barcia.

Fluminense: Júlio César, Ibáñez, Gum, Digao, Jadson, Airton, Richard, Júnior Sornoza, Ayrton Lucas, Everaldo y Luciano. Director técnico: Marcelo Oliveira. Suplentes: Rodolfo, Marcos Junior, Marlon y Dodi.

Cambios en Nacional: 56’ Sebastián Fernández x C. De Pena, 78’ Tabaré Viudez x J. Fucile y 84’ Luis Aguiar x C. Oliva

Cambios en Fluminense: 81’ Junior Dutra x Everaldo y Paulo Ricardo x Gum, y 88’ Matheus Alessandro x Luciano

Gol: 48′ Luciano (F)

Amarillas: 11′ Carlos De Pena (N), 16′ Alexis Rolín (N), 21′ Digao (F), 74′ S. Fernández (N), 76′ Gum (F), 86′ G. Castro (N)

Expulsado: 90′ + 1' A. Espino (N)