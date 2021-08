Un año de Facundo Torres en el fútbol profesional: una historia a puro vértigo

El 16 de agosto del año pasado, se dio el debut de Torres en Primera división de Peñarol, luego de haber jugado en las inferiores del club –antes en ONFI, también de los aurinegros, dirigido por Néstor Goncálvez, el actual coordinador de las inferiores del club– y de que el fallecido Robert Lima, lo hiciera debutar en la Séptima unos años antes.

"Señor, mucho gusto. Soy Carlos Aguilera y mi hijo Diego lo acaba de enfrentar en este partido. ¿Lo podré saludar?”, le pidió el Pato, –alguien que de fútbol sabe algo– a un papá rival. El niño de 10 años escuchó atentamente al interlocutor luego de que su padre le diera el permiso: “Te felicito. Vos vas a ser un fenómeno dentro de unos años”, le dijo el exjugador de Peñarol, Nacional y la selección uruguaya, entre otros. Ese niño de apenas 10 años que terminaba de ganar la semifinal de la Liga Regional del Sur, era Facundo Torres. Su papá Jorge le pidió una foto a Aguilera, la cual aún conserva.

Diego Battiste

El primer grito de gol de Facu Torres, con la número 17 en la espalda y tras haber estado solo 6 minutos en cancha ante Boston River hace un año

Este lunes se cumple un año de su debut en Primera división y con la camseta de Peñarol. En todo este tiempo, aún no pudo jugar con público en las tribunas, no pudo oír corear su nombre en el Estadio Campeón del Siglo. La pandemia se lo impidió.

En aquel primer partido, el técnico Diego Forlán lo llamó para que comenzara el segundo tiempo contra Boston River con el número 17 en la espalda. Fue por el Torneo Apertura en un partido cerrado en el Campeón del Siglo y justo a él, a los 6 minutos de ingresar a jugar, le tocó marcar el 1-0 desde el vértice del área, luego de recibir un pase de Krisztián Vadócz. El zurdazo seco empezó la victoria –sería por 2-0– ante el equipo que entonces dirigía Sebastián Abreu.

Mirá el primer gol de Torres en la Primera de Peñarol, a los 6 minutos de su debut contra Boston River (desde el minuto 4.51 del video):

Fue un año a todo vértigo del extremo de Peñarol que disputó 56 partidos en ese lapso y convirtió 12 goles, a medida de que su juego y confianza fueron creciendo.

Néstor Goncálvez con Facundo Pellistri y Facundo Torres en las inferiores de Peñarol

Para tener en cuenta cómo cambian los planteles, de aquel día entre los que fueron titulares en Peñarol, ya no están Abascal, Piquerez, Vadócz, Terans, Matías De los Santos, Pellistri y Xisco Jiménez. Tampoco alguno de los que entró con él en el segundo tiempo como Sergio Núñez, el chileno Christian Bravo, ni Denis Olivera. Mientras que de los que estuvieron en el banco, ya no están Thiago Cardozo, Formiliano, Enzo Martínez, el Cebolla Rodríguez y Acevedo.

Tres técnicos lo dirigieron en Peñarol en Primera: además de Forlán, Mario Saralegui y Mauricio Larriera.

“Es un orgullo que se siga acordando de mí. Está demostrando lo que es él, porque su posición es esa, con Larriera se suelta más, tiene cambio de ritmo, buena pegada, dribbing, es muy completo, muy veloz y muy veloz de mente. Con el Canario (Álvarez) marcan la diferencia”, dijo Aguilera a Referí, quien lo conoce muy bien aunque no es su contratista.

El Pato Aguilera con Facundo Torres cuando tenía 10 años

A su vez, Néstor Goncálvez, factótum de su llegada a Peñarol, también dio su opinión: “Los futbolistas tienen sus tiempos para debutar en Primera. A veces dependen de la posición que juegan y quién está jugando en esa posición, porque si hay un destacado delante tuyo se te hace más difícil. Son muchos los factores que llevan a manejar esos tiempos. Sin duda que con el paso del tiempo, iba a demostrar lo que le vimos en las inferiores. Los jugadores de Primera se hacen jugando en Primera. Él y el Canario en poco tiempo han tenido un gran rendimiento”, indicó Goncálvez a Referí.

Desde su debut, se hizo un nombre y fue el jugador que aportó su cuota diferente de fútbol en la temporada 2020. Así fue que contó con el 38,5% de los votos de los 100 periodistas que participaron en la encuesta de El Observador de Fútbolx100, que lo eligieron como la revelación del torneo.

Leonardo Carreño

Facundo Torres se acostumbró a festejar con Peñarol

Esto llevó a que en enero firmara un contrato por tres años con la cláusula de rescisión más grande de la historia del club –hasta ese momento–, US$ 14.500.000 para que a Peñarol le quedaran US$ 10 millones libres una vez que fuera transferido.

“Lo tenemos de chiquito y me pasa ver reflejado al pibe el rendimiento que le veías en una Octava o Séptima, y ahora lo ves en Primera. Tiene la misma habilidad, la misma frescura que a los 12 años, el mismo cambio de ritmo, esa espontaneidad con la pelota”, agregó Goncálvez.

Aguilera dijo en tanto: “Son etapas que vas cumpliendo. Lo que juega él ,es lo que jugó en formativas. Nunca jugó en su categoriá porque estaba sobre la media. Jugaba con mi hijo Diego, por eso me acuerdo. Era potencia, encaraba, le pegaba al arco y dejaba parado a los arqueros”.

@juanjoacevedo7

Torres ha regalado camisetas a la salida de distintos partidos; la última fue en Belvedere tras igualar 3-3 contra Liverpool

El 9 de junio, con menos de 10 meses en Primera, Peñarol decidió subirle la cláusula de rescisión a US$ 20 millones, igualándola a la del Canario Álvarez, a la vez que posteó en sus redes: “Peñarol reconoce su trabajo constante y adhesión a la causa, poniéndolo como el juvenil mejor pago en la historia del club”.

Tras su debut con la selección absoluta de Uruguay, la cláusula de salida de Facundo Torres se aumentó a 20 millones de dólares. Además, Peñarol reconoce su trabajo constante y adhesión a la causa, poniéndolo como el juvenil mejor pago en la historia del club. pic.twitter.com/AdDgAlTLyp — PEÑAROL (@OficialCAP) June 9, 2021

Seis días antes de estas jornadas tan vertiginosas, había debutado con la selección mayor del Maestro Tabárez ingresando por Jonathan Rodríguez a los 66 minutos y siendo figura.

Al otro día, Luis Suárez lo saludó y lo felicitó por su debut a través de su cuenta de Instagram.

“Esas cosas las sigue mostrando y los que lo conocemos en ese proceso, no nos sorprende, va a seguir evolucionando, nos sorprendería que no las hiciera. Tiene solo 20 años y con experiencia va a lograr más. Fijate la comunión que tiene con la hinchada en un año”, agregó Goncálvez.

@Uruguay

Edinson Cavani le agradece su asistencia en la Copa América

Aguilera agrega que “en este año evolucionó una enormidad. Cuando lo citaron a la selección te das cuenta la evolución extraordinaria que ha tenido y eso es todo mérito de Peñarol. A Facu lo ayuda mucho cómo juega el club con Canobbio corriendo, Ceppelini y Trindade que son extraordinarios, el Mota que es para sacarse el sombrero, cada día juega más. Es un muy buen equipo”.

Así opina Goncálvez: “No me asombró el debut en la selección porque eso es él. En Uruguay entraba sin responsabilidad, ahí la tenían Suárez y todos los conocidos, los que tienen que ponerse el equipo al hombro. Era justo para él, entró a disfrutar ese momento, fue el momento soñado, si es que tenés las aptitudes para hacerlo”.

Hoy se lo pelean algunos clubes europeos y es factible que se pueda ir en este período de pases que termina a fin de mes –aunque, según pudo saber Referí, algunos que lo pretenden, podrían dejarlo al menos seis meses más en Peñarol”.

Fue un año a todo vértigo. Facundo Torres lo celebra a lo grande.

Leonardo Carreño Alejandro Garay, técnico actual de la sub 15, lo tuvo en la sub 15 y la sub 17 celeste

"TODAVÍA NO MOSTRÓ LO LÍDE QUE ES EN UN GRUPO"

Alejandro Garay, el actual técnico de la selección uruguaya sub 15, dirigió a Facundo Torres en esta y en la sub 17 hace algunas temporadas.

“Me tiene muy feliz lo que ha demostrado Facu en este año en Primera porque ha hecho un esfuerzo enorme. Hubo compañeros de su misma edad que debutaron antes y les fue bien y él quedó un poco relegado en el proceso, pero era obvio que iba a llegar. Es maduro, todavía tiene mucho para dar y en la medida de lo posible, si se estabiliza un año más con Peñarol, va a mostrar una característica que no ha mostrado tanto: que es líder, está pendiente de los compañeros. Él junto a Edgar Elizalde (el último refuerzo que llegó en esta misma semana a los carboneros) y Juan Sanabria, eran los líderes y capitanes en la sub 15 y la sub 17”, explicó Garay a Referí.

Para el entrenador celeste, “cada vez está más consolidado en el juego. Al principio, naturalmente tenía algún apresuramiento en la toma de decisiones, pero cada vez las toma mejor y juega en cualquier ámbito. Eso es muy importante. En la zona donde se toman decisiones, incide en el juego, tanto en asistencias, como en los goles. Está madurando con el paso del tiempo”.

Garay sostiene que Torres es un futbolista a quien ve “muy fresco. A Facu le importa mucho todo. Su gran debut en la selección no fue de inconsciente o desfachatado. Es todo un aprendizaje y de que tiene nivel, tiene muy buenas condiciones y está muy apoyado en la casa, es hijo único y tiene una cabeza muy interesante”.

Según el DT de la sub 15 celeste, “no le va a costar adaptarse a cualquier juego o a un club europeo. Tiene buen control, buen pase y ahora incorporó panorama de juego en la zona de definición con asistencia o con gol. Eso es muy importante”.

LAS CIFRAS

56 partidos. Son los que ha disputado en su primer año en Primera, Facundo Torres con la camiseta de Peñarol.

12 goles. Anotó el extremo desde su debut en la Primera división con Peñarol, cinco en copas internacionales.

20 millones. De dólares es la cifra que fijó Peñarol de la cláusula de rescisión de Facundo Torres.

7 encuentros. Disputó con la selección uruguaya mayor luego de su debut el pasado 3 de junio ante Paraguay.

21 años. Cumplió Facundo Torres el pasado 13 de abril y hay al menos cuatro clubes de Europa que lo quieren.

TODO UN AÑO DE BUENAS NOTICIAS

Diego Battiste

El día del debut ante Boston River, el 16 de agosto del año pasado

DEBUT

El debut de Facundo Torres se produjo el 16 de agosto del año pasado cuando ingresó por Matías De los Santos para jugar todo el segundo tiempo. A los 6 minutos de estar en la cancha, recibió un pase del húngaro Krisztián Vadócz, y convirtio el transitorio 1-0 para lo que sería la posterior victoria de su equipo por 2-0 con otro gol de David Terans.

@OficialCAP

Peñarol anunció que era el juvenil mejor pago de la historia en junio pasado

EL MEJOR PAGO

Peñarol llegó a un acuerdo con Torres para mejorar la clásula de rescisión que tenía de US$ 14.500.000 a US$ 20 millones y que fuera igual a la de Agustín Álvarez Martínez. Eso sucedió el 9 de junio, pocos días después de su debut con la celeste mayor, y en vísperas de viajar a disputar la Copa América.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

El debut de Torres en la selección, el pasado 3 de junio en el 0-0 ante Paraguay por Eliminatorias

EL DEBUT EN LA SELECCIÓN

El 3 de junio en el Estadio Centenario, Facundo Torres tuvo su debut con la selección mayor de Uruguay. Tabárez lo llamó para sustituir a Jonathan Rodríguez a los 66 minutos y en el poco tiempo que estuvo en la cancha, fue el mejor. Fue por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y el futbolista no sintió la presión del debut.

Staff Images / Conmebol

Su último partido con Peñarol el pasado miércoles ante Sporting Cristal

SU ÚLTIMO PARTIDO

La última vez que jugó Torres fue el pasado miércoles contra Sporting Cristal en Lima por la Copa Sudamericana, y al igual que había acontecido en su debut con esta camiseta aurinegra, convirtió un golazo para el 2-0 transitorio, antes de retirarse lesionado del tobillo por un esguince cuando iban 26 minutos.