Un hijo y un primo de Fabián O'Neill juegan en Peñarol: ¿qué dijo el exjugador de Nacional?

Jairo O'Neill, un primo de Fabián O'Neill, exfutbolista de Nacional, firmó contrato con Peñarol hasta el 31 de julio de 2022 y estará a la orden de Mauricio Larriera en el partido del sábado frente a Sud América por la última fecha del Clausura.

Pero además, desde hace tres semanas entrena con las formativas aurinegras Favio O'Neill, hijo del exjugador tricolor, de la Juventus y de la selección uruguaya entre otros.

Jairo, de 20 años, realizó todas las divisiones formativas en los aurinegros. Juega de lateral izquierdo y esto le permitirá a Larriera tenerlo en cuenta para el partido del sábado ya que los dos laterales del plantel principal se encuentran en sanidad: Juan Manuel Ramos se recupera de una luxación acromioclavicular y Valentín Rodríguez fue operado de la una fractura de rótula.

Pero también el hijo de Fabián, de 18 años, se incorporó a los aurinegros. Juega de volante y nació en Montevideo el mismo año que su padre se retiró del fútbol.

Estuvo varios años en las inferiores de Fénix, viajó a España pero no pudo jugar y por intermedio del empresario Edgardo Lasalvia se incorporó a Peñarol hace tres semanas.

Fabián O'Neill expresó este jueves en La Oral Deportiva que el juego de su hijo es parecido al de Federico Valverde y agregó: "Si mi hijo juega en Peñarol y enfrenta a Nacional, quiero que gane Nacional. Peñarol me ofreció el triple de lo que me pagaba Nacional pero les dije que no, no soy de los que juegan en los dos", expresó.

Estos dos casos se suman a los de Giovanni González y Agustín Canobbio, integrantes del plantel principal carbonero, hijos de Juan González y Osvaldo Canobbio, exjugadores de Nacional.