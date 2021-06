Copa América: Uruguay apela al brillo de sus estrellas para borrar su crisis futbolística

Uruguay es favorito este jueves a la hora 18 en Cuiabá frente a Bolivia por el grupo A de la Copa América. Lo dicen todas las encuestas, el momento de ambas selecciones y la conformación de los planteles. Mientras los celestes tienen a jugadores destacados en las mejores ligas del mundo, los verdes poseen solo a cuatro futbolistas en el exterior: tres en ligas menores y Marcelo Moreno Martins, su goleador histórico, en Brasil.

Los celestes, que perdieron 1-0 en el debut frente a Argentina y empataron 1-1 contra Chile, necesitan la victoria para lograr la clasificación a cuartos de final. En este momento, con Argentina y Chile clasificadas, quedan dos lugares para tres selecciones: Uruguay, Paraguay y Bolivia.

AFP

Facundo Torres mejoró al equipo frente a Chile

El equipo de Óscar Tabárez tiene que enfrentar a ambos. Este jueves a los bolivianos y el próximo lunes a las 21 en Río de Janeiro a los guaraníes.

Por eso no puede especular y el técnico lo dejó claro en la conferencia de prensa previa al encuentro: "El equipo va a ser el que creo más fuerte para ganarle a Bolivia. No voy a pensar en cuidar a nadie que esté sano. Hoy la situación no es cómoda, es crucial el partido", señaló.

El rendimiento futbolístico de la selección no fue bueno contra Argentina y mejoró en el segundo tiempo frente a Chile cuando cambió el sistema (el 4-3-1-2 inicial se transformó en un 3-4-1-2) con los ingresos de Martín Cáceres y Nahitan Nández.

Uruguay asumió el protagonismo del encuentro que estaba perdiendo y Matías Vecino fue la figura del mediocampo celeste, acompañado en el doble cinco por Federico Valverde. El ingreso de Facundo Torres por Giorgian De Arrascaeta sumó para que el equipo fuera más contundente y consiguiera el empate por intermedio de Luis Suárez.

EFE

Matías Vecino, el mejor contra los chilenos

Estas variantes brindaron un aliento optimista para un equipo que acumula cinco partidos sin ganar y está buscando su mejor versión. Desde que venció 3-0 a Colombia en Barranquilla, el 13 de noviembre de 2020 por las Eliminatorias, Uruguay cayó 2-0 con Brasil, empató 0-0 ante Chile y Venezuela, perdió 1-0 con Argentina e igualó 1-1 con los trasandinos.

Este jueves tiene que demostrar el crecimiento frente a uno de los rivales más débiles del grupo. Bolivia perdió los dos encuentros que disputó: 3-1 contra Paraguay y 1-0 frente a Chile.

Maximiliano Gómez ya no tiene rastros del covid-19 y es una opción más para la ofensiva que no tuvo en las fechas anteriores, aunque Tabárez adelantó que aún no está físicamente recuperado al 100%.

La prueba PCR al covid que se le realizó al jugador de Valencia el martes dio resultado negativo, al igual que el resto de los integrantes del grupo. Si bien viajó junto a la delegación, los hisopados le seguían dando positivo y por ese motivo no pudo estar contra Argentina ni Chile.

Bolivia con problemas

El técnico César Farías no pudo utilizar hasta ahora a su jugador más importante, el delantero Moreno Martins, enfermo de coronavirus. Recién el martes se integró a los entrenamientos de la selección y este jueves estará a la orden del entrenador que definirá a último momento si lo pone en el equipo titular. A los 34 años en el goleador histórico de su selección, con 25 tantos en 83 partidos.

También es el goleador actual de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de Catar 2022, con cinco tantos.

El fútbol boliviano pasa por un momento crítico desde el punto de vista futbolístico y eso se refleja en la selección. En agosto de 2019 fue nombrado como técnico el venezolano Farías con la intención de comenzar un proceso que incluye también a las selecciones juveniles. Un ciclo largo que tuvo dos resultados positivos en las últimas fechas de Eliminatorias: le ganó 3-1 a Venezuela en La Paz y empató 1-1 con Chile en Santiago.

AFP

Marcelo Moreno, goleador de Bolivia

En el plantel que llevó a Brasil hay solo cuatro futbolistas que juegan en el exterior. Ellos son Adrián Jusino, defensor del AE Larissas de Grecia, el volante Boris Céspedes del Servette de Suiza y los delanteros Jaume Cuéllar del SPAL de la serie B italiana y Moreno Martins en Cruzeiro.

Cuéllar, afectado de covid-19, no estará frente a Uruguay.

Farías no pudo contar para el torneo con uno de los jugadores más experimentados, Alejandro Chumacero, quien sufrió una lesión muscular y se perdió de jugar su tercera Copa América.

afp efe

Federico Valverde aún tiene que levantar su nivel

La diferencia entre un plantel y otro es grande a favor de Uruguay, que cuenta con futbolistas que son figuras en las principales ligas de Europa: Suárez, Giménez y Valverde en España, Cavani en Inglaterra, Godín, Vecino y Bentacur en Italia.

De los últimos cuatro partidos jugados entre ambas selecciones, Uruguay ganó tres y Bolivia uno. Los celestes vencieron 4-2 en el Centenario en 2011, 2-0 en La Paz en 2015 y 4-2 en el Centenario en 2017. Los bolivianos ganaron 4-1 en 2012 en la altura de La Paz. Todos fueron por Eliminatorias.

De todas formas, pese a la superioridad previa y a que el partido de este jueves sería ideal para reservar jugadores, las urgencias de los celestes en la tabla no se lo permite. Tiene que salir a ganar para evitar un dolor de cabeza.

Probables alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera, Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Matías Vecino, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Óscar Tabárez

Bolivia: Carlos Lampe, Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Roberto Fernández, Henry Vaca, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce; Gilbert Álvarez y Marcelo Moreno. DT: César Farías

Cancha: Arena Pantanal, Cuiabá

Hora: 18:00

Juez: Alexis Herrera (Venezuela)

Nota: A la hora 21:00, por el mismo grupo, se enfrentan Chile y Paraguay

Posiciones Grupo A