Uruguay vs Ghana: el Loco Abreu estará en la cancha y contó una anécdota ghanés

“El Loco” Sebastián Abreu estará en la cancha, pero como comentarista de TV, en el Uruguay vs Ghana de este viernes a las 12:00 por el Mundial Qatar 2022, partido en el que ambas selecciones se volverán a ver las caras luego del cruce de Sudáfrica 2010, en el que el delantero fue quien selló el triunfo celeste con su recordado penal picando el remate.

Para el minuano será un partido especial en su rol de comentarista para Telemundo Deportes de México, señal para la que trabaja en esta Copa del Mundo, a nivel del campo de juego.

El Loco contó que cuando le dijeron que iba a estar en la cancha en el partido ante Ghana no le cayó tan bien.

Abreu y su penal ante Ghana

“Me va a tocar comentar el partido y voy a estar a nivel de cancha. Mucho no me gusta porque en Ghana dijeron que es la revancha esperada”, dijo días atrás en una nota a Todo Pasa de Urbana FM de Argentina

“Ellos van con la sangre en el ojo, y que me pongan a nivel de cancha…”, agregó.

"Sos el diablo": el hincha de Ghana que se encontró en Nueva York

Abreu fundamentó esa sensación por algo que le pasó en el museo de cera de Nueva York, mientras espera en la fila para sacarse una foto junto a la imagen de Nelson Mandela.

Mirá la anécdota a partir del minuto 38:

“Había una chica y un moreno que giraba y miraba. Yo estaba con mi señora y le preguntaba ‘¿qué mira tanto?’”, contó.

“La señora va y le habla al señor al oído. Y empieza a mirar. La señora hablaba español y me dice: ‘¿Vos sos el Loco?’. ‘Sí, soy el Loco’”, le respondió.

“No te pudo creer. Me casé con él. ¿Sabes de dónde es? De Ghana”, agregó Abreu, quien le dijo a la mujer que le dijera a su pareja que lo que había pasado en 2010 eran “cosas del fútbol”.

Luego, la historia del Loco siguió. “Me dice él: ‘¿Me puedo sacar una foto? Pero cuando se la muestre a mi padre, para mi padre sos el diablo, no te puede ni ver’”, agregó.

PEDRO UGARTE/ AFP Abreu y su penal ante Ghana

“Bueno, pero decile que soy buena onda y que estaba tratando de hacer lo mejor para Uruguay”, señaló Abreu, que fue su respuesta.

Por esa situación, se imaginó que quizás no la va a pasar bien en la cancha este viernes.

“Por eso cuando me dijeron vas a nivel de cancha, interpretando lo que me dijo este chico que el padre estaba viviendo en Ghana, no sé si estará tan bueno. Por eso me dejé la barba y me corté el pelo para distraer”, dijo, entre risas.