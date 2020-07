Uruguayas en el handball europeo: crecer y cobrar menos por razones de género

Luego de volver a Uruguay cuando se dieron por finalizados los torneos que disputaban en el extranjero, Alejandra Scarrone y Martina Barreiro jugarán la venidera temporada nuevamente en Europa mientras que en Italia, Fernanda Marrochi volverá a las canchas tras un año y medio de parate.

De esta forma serán 14 los jugadores uruguayos que disputarán torneos fuera de fronteras esta temporada a medida que cada mercado se vaya reactivando tras la pandemia del coronavirus.

Scarrone, armadora de 26 años, jugarán en Rouen Handball, en la tercera división de Francia luego de jugar la temporada 2019-2020 en el Club Balonmano Morvedre, con el cual consiguió el ascenso a la primera división de España. "Fue una experiencia muy positiva donde me recibieron muy bien y crecí a nivel deportivo y personal", comentó a Referí la jugadora formada con Miguel Berger en Islas Canarias y luego en Goes.

Ale Scarrone en España

"Estos meses le dediqué mucho al entrenamiento con un personal trainner, Bruno Piume, con el que nos planteamos determinados objetivos que cumplimos, aunque todavía me queda una última semanita de preparación", comentó Scarrone que también trabaja con Rodrigo Vázquez como nutricionista tratando de darle el marco más profesional a su carrera en un deporte que en Uruguay es amateur.

"Estuve mirando partidos, creo que el nivel con el que me voy a encontrar es parecido al que tuve en España. Con un juego más de altura que de finteo y donde también se trabaja mucho la salida ampliada", explicó.

"Es todo un desafío personal adaptarme a otra cultura y a otro país con otro idioma. Espero crecer a nivel personal y deportivo. Por lo que vi y me cuentan tienen buenas condiciones deportivas y una organización muy buena ya que Francia está dentro de las grandes potencias del handball", explicó la armadora de la selección uruguaya.

Con una generación masculina que dominó por años el panorama mundial (en Río 2016 fueron destronados por Dinamarca), el femenino de Francia fue también vicecampeón olímpico en Río 2016 y campeón mundial en Alemania 2017.

Barreiro vuelve a Sicilia

Luego de 30 horas de viaje, la armadora Martína Barreiro, de 23 años, llegó a Trapani, Sicilia, donde esta temporada jugará en la máxima categoría del pallamano (así se dice balonmano en italiano) en AC Life Style Handball Erice, club con el que logró el ascenso la temporada pasada a pesar de que el torneo se dio por concluido antes de tiempo debido a la pandemia.

Barreiro se había incorporado al club en diciembre debido a que antes prefirió rendir exámenes para avanzar en su carrera en Ingeniería. Este año, hasta una semana antes de viajar, también estuvo dando parciales.

"Solamente jugué tres meses en los partidos de ronda donde ganábamos por amplia diferencia. Me hubiera gustado jugar los playoffs para que se pusiera más competitivo y experimentar cómo reaccionaba el equipo", reveló.

"Ahora tengo la expectativa principal de disfrutar del período de preparación inicial y la culminación del campeonato. Poder experimentar todos los procesos de maduración del equipo. Es mi gran debe que me queda de la temporada anterior. Por otra parte, aspiro a seguir creciendo como jugadora y persona. Estas experiencias suman y te enriquecen desde muchos puntos de vista", agregó.

La vuelta de Marrochi

Tras emigrar en 2014 a Italia, Fernanda Marrochi se hizo un nombre y un lugar en el handball del país de la bota a tal punto que en una ocasión fue tentada para jugar por la selección de su país, tal como lo hace su hermano Pablo desde hace siete años.

Marrochi arregló el miércoles su retorno a Italia donde jugará en Siena tras militar en Ciudad Encantada de España.

Su última temporada activa fue la 2017-2018 en Olimpica Dossobuono, en Verona. Este año volverá a jugar en Ariosto Ferrara, su primer club en Italia (2014 a 2016): "Acá me siento como en casa", dijo a Referí.

"Vuelvo siempre con la mismas ganas de cuando tenia 10 años e iba a jugar mis primero partidos, siempre con ganas de crecer, aprender y divertirme, dar lo mejor de mí al equipo y al club", dijo esta armadora que en Italia se convirtió en pívot.

"El 31 de diciembre de 2019 falleció mi mamá, fue algo inesperado, quien me conoce sabe qué significaba y representaba ella para mí y lo qué significa mi familia. Desde ese momento me perdí por completo y en todo sentido, ya nada me hacía feliz y decidí tomarme un tiempo para mí. Necesitaba cambiar de aire y aliviar ese dolor", confesó.

A partir de entonces comenzó a trabajar en una empresa que gira en el rubro de materiales para la construcción, en el área de distribución y ventas.

Fer Marrochi en Italia

"Aprendí a los ponchazos a arreglármelas sola en todo, desde aprender a cocinar a mantenerme económicamente. Crecí desde todo punto de vista, personal y deportivamente hablando. Crecés y madurás a la fuerza estando solo y lejos de la familia y tengo la suerte de tener una familia súper presente, que está en todas, así que la distancia nunca fue un problema. El uruguayo se hace conocer ya de por sí, no solo por lo divertido, con el mate ya sos distinto acá. Creo que siempre me he destacado en la cancha más que nada por la pasión que siento por este deporte y porque siempre traté de trasmitirlo a mis compañeras y cuando juego lo hago con unas ganas inexplicables y creo que esto me ayudó a ser lo que soy en el handball", contó la ex Náutico y Scuola Italiana.

¿Es redituable económicamente?

Si bien las jugadoras pagan por jugar en Uruguay (desde la indumentaria, el calzado, la preparación física especial, hasta la recuperación de lesiones o la cuota del club o la federación) y en Europa perciben un salario no es el económico el móvil que las hace irse fuera de fronteras.

Lo que hay detrás de esa decisión es ir a jugar a mercados mejor estructurados, a ámbitos más profesionales para así llevar a una nueva dimensión su pasión deportiva.

"Todo depende de lo que se arregle en el contrato. Yo siempre tuve apartamento pago y gastos del mismo pagos, un viaje al año a Uruguay y el sueldo", comentó Marrochi.

"La diferencia económica claramente depende de a que nivel te encuentres jugando. Y lamentablemente el género es condicionante también como en muchos otros deportes", expresó por su parte Barreiro.

"A los hombres les pagan más", confirmó Marrochi.

"Personalmente, considerando todo lo que he entregado por el handball en mi país y que se hace difícil poder continuar estudiando a distancia en la facultad esto lo hago principalmente por una experiencia deportiva", agregó Barreiro.

A pesar de que es un mercado deportivo inferior en calidad, en Italia se paga mejor que en España a nivel femenino.

En el extranjero hay 14 uruguayos

España es el mercado con mayor presencia de uruguayos. Ahí hubo otro movimiento en la pandemia: Iara Grosso pasó de Rincón Fertilidad de Málaga a Rocasa Gran Canaria.

También juegan en España Agustina López (Adesal Córdoba), uruguaya que emigró de niña a España y que hace unos años fue reclutada para la selección uruguaya. En 2010 la selección masculina había hecho lo propio con Máximo Cancio que actualmente milita en Base Oviedo.

Martín Cerchiari

Máximo Cancio con Uruguay

Los otros uruguayos en ese país son Gabriel Chaparro (Atlético Novas), Diego Morandeira (Ikasa Balonmano), Cristhian Rostagno (hermano del gimnasta Víctor, en Sant Marti-Adrianenc), Rafaela Bergara (Aula Valladolid) y Juan Sintas (Sabadell).

En Italia lleva años en el arco Mario Sánchez, actualmente en Camerano.

A Estados Unidos, tras conquistar el Federal 2019 con Colegio Alemán, emigró Diego Aicardi para enrolarse en New York City. Pandemia mediante, el jugador permanece en Estados Unidos y está en búsqueda de nuevo equipo.