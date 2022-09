UTE elevó inversión en infraestructura eléctrica en US$ 30 millones cada año

UTE está invirtiendo más en infraestructura eléctrica, se venía en un promedio de US$ 80 millones y se avanzó a US$ 110 millones cada año durante este quinquenio, es decir que hay un incremento de US$ 150 millones considerando este período de gobierno.

El dato fue expuesto por Felipe Algorta, director de UTE, durante el acto inaugural del stand de la compañía en la Expo Prado 2022. Algorta precisó que ese aumento considera exclusivamente el segmento de inversión en infraestructura eléctrica, para distribución de energía, existiendo para ello 95 mil kms de cableado, "una red muy extensa que no solamente hay que ampliarla, también hay que mantenerla y en ese sentido estaban faltando algunas cosas que estamos haciendo". "Entendemos a la producción como un socio estratégico, no nos consideramos como un ente que tiene sus reglas y que todo el mundo debe adaptarse, acá es todo lo contrario, atendemos la particularidad de cada sector para potenciarnos", reflexionó. Juan Samuelle Felipe Algorta, director de UTE, delante del stand que luce desde este martes el nuevo logo de la empresa. Riego, tambo y agricultura Mencionó que un ejemplo de inversiones y esfuerzos estratégicos ha sido la gestión relacionada con el sector regante: "Durante muchos años pidió sacar las horas de punta y ahora lo logramos, eso generó un resultado excepcional el año pasado y estamos dispuesto a renovarlo, porque el ganar-ganar es clave, porque si nosotros apretamos y después no pueden volver a consumir vamos a perder venta de energía que es, entre otras cosas, a lo que nos dedicamos", indicó. Añadió que "podemos hablar también de los tambos, estamos en un plan piloto para que los tambos que se alimentan de líneas monofásicas pasen a trifásica, imaginate la potencialidad productiva que eso contempla, se puede dar una explosión productiva para mejorar la capacidad de ordeñe y de almacenaje, solamente con invertir en infraestructura eléctrica". En otro orden, poniendo el foco en un área clave para la producción de granos, el litoral del país, Algorta destacó "la necesidad de aumentar las posibilidades de riego, hay un plan piloto para establecer líneas de 60 Kw, de 110 kms, para regar 80 mil hectáreas en un trabajo que por decirlo en criollo se paga solo, algo fundamental porque ahora hay buenos precios, pero cuando no se den eso se combate con cantidad y regar para eso es fundamental". Juan Samuelle En el acto expusieron Silvia Emaldi, presidenta de UTE, y Omar Paganini, ministro de Industria, Ernegía y Minería. Uruguay 100% electrificado Algorta destacó que Uruguay "es un país muy electrificado", no obstante admitió que pese a los recientes progresos "nos falta llegar a algunos lugares, pero tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir de llegar a 2024 con el 100% del país accediendo al servicio". "La energía está, la tenemos, pero hay que llevarla y con calidad, queda poco y cada caso es una historia distinta, una historia de décadas sin energía, con muchas privaciones y por eso esto nos quita el sueño, ya estamos llegando a lugares distantes a más de 5 kms de la red con panelería solar de última generación, sin costo de instalación para el cliente que solo debe pagar una cuota mensual, con una heladera eficiente y además ese cliente será cliente de UTE y el día de mañana si ese cliente necesita algo le irá la camioneta de UTE para resolverle lo que precise", contó. "Esto es algo transformador", aseveró, "vamos a electrificar a todo el país, el 100%, en esta administración, es algo que muchos pensaban no se podía y le pusimos inventiva y lo vamos a lograr". En la @ExpoPrado se acaba de presentar el nuevo logo de UTE.#ExpoPrado2022 pic.twitter.com/0FOhEAQHqx — El Observador Agro (@ObservadorAgro) September 13, 2022 Orgullo renovado a diario "Formar parte de una empresa tan importante y con tanta trascendencia es un orgullo y una motivación diaria, para levantarte cada día y ver que con definiciones, diálogo y sentido común se llevan adelante transformaciones, porque la energía transforma", indicó Algorta. El director de UTE, para quien cada Expo Prado es especial, dado que fue presidente de la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU), dijo: "Hemos podido incidir en un montón de temas que realmente impactar, y lo hacen en muchos ámbitos, como en el agro donde hemos hecho cosas y tenemos previsto hacer más".