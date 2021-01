Valverde, del MVP en la final de la Supercopa 2020 a no tener lugar en el equipo

Real Madrid, con el uruguayo Federico Valverde en el banco de suplentes, se enfrenta este jueves a Athletic de Bilbao (17:00, DirecTV Sports) en la segunda semifinal de la Supercopa, que regresa a España tras estrenar su formato de final a cuatro en Arabia Saudita el pasado año.

El equipo blanco tratará de revalidar el título, que ganó en los penales en enero pasado en Yedá en la final ante el Atlético Madrid (4-1), en la que “Pajarito” fue elegido MVP, jugador del partido, luego de protagonizar la recordada jugada de la patada a Álvaro Morata cuando el delantero colchonero se iba rumbo al gol que podía definir el título para los rojiblancos.

“Fue algo que no se debe hacer con compañeros que están jugando. Pido disculpas a Álvaro pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo”, dijo Valverde luego de la coronación merengue y de obtener su trofeo individual.

EFE

Un año después de aquella actuación consagratoria, la situación del uruguayo ha cambiado y hoy no tienen lugar en el equipo titular, siendo la cuarta opción que maneja Zinedine Zidane entre los volantes, lo que por estos días ha sido tema de análisis en medios de España.

“Federico Valverde fue la mejor noticia del Real Madrid hasta el parón provocado por la pandemia durante la pasada temporada. Hace justo un año fue proclamado como el mejor jugador de la Supercopa de España. Zinedine Zidane apostó por el uruguayo y por su fútbol vertical, ese que le sirvió para jugar hasta de extremo y para asombrar a todos”, dice el diario deportivo Marca en una nota titulada “La extraña situación de Valverde y Odegaard”, en la que también se habla del volante juvenil noruego.

El volante comenzó a perder protagonismo en el equipo luego de que se parara el fútbol europeo por la pandemia de coronavirus.

EFE

Su cierre de temporada pasada lo tuvo como suplente por Liga de Campeones cuando los merengues intentaron dar vuelta la serie ante Manchester City en Inglaterra, lo que no lograron.

En el actual ciclo, el uruguayo mantiene esa tendencia, si bien es cierto que estuvo lesionado en el mes de noviembre. Disputó 18 de los 24 encuentros de Real Madrid y solo fue titular en 11, lo que lo coloca como el cuarto volante de Zidane por detrás de Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric, luego de que el veterano croata haya mejorado su nivel.

Cuando alguno de ellos falta o quiere hacer una rotación, el francés recurre a Valverde, quien tiene 22 años.

El mediocampista de la sección uruguaya no completa los 90 minutos de juego desde el pasado 3 de noviembre y en los últimos tres partidos solo tuvo 42 minutos en cancha.

Ander Gillenea / AFP

Su último encuentro como titular fue el pasado 23 de diciembre, ante Granada, y fue sustituido a los 78’ por Isco.

“La confianza que derrochaba hace doce meses nada tiene que ver con la falta de seguridad de ahora. La poderosa zancada que lució durante semanas no termina de aparecer. Ha perdido el sitio en el equipo titular, pero pese a ello es una clara apuesta de futuro de la entidad madridista”, señaló Marca.

“Cierto es que su rendimiento en los últimos partidos de la pasada campaña no fue el mismo al de los primeros dos meses de 2020, pero en esta campaña parecía haber recuperado ese vigor en su juego, ese que tanto necesita el Real Madrid”, agregó el portal deportivo, que recuerda que el uruguayo reconoció que tuvo que arriesgar más en su juego y que eso le terminó por penalizar, algo que ahora no puede intentar debido a que no tiene minutos.

Óscar Del Pozo / AFP

En medio de esa situación, Valverde volverá a disputar la Supercopa de España, a la espera de que Zidane le dé oportunidades y pueda recuperar el nivel que hace un año lo tuvo en uno de sus puntos altos de su carrera en Real Madrid.