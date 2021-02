Valverde, el número uno en la lista de Manchester United si Pogba deja el club

El volante uruguayo Federico Valverde es el primer candidato de Manchester United para reforzar el mediocampo en caso de que el volante francés Paul Pogba dejé el club en el próximo período de pases o en 2022, cuando termine su contrato.

El diario británico “The Sun” publica este miércoles que “Pajarito”, figura de Real Madrid que se recupera de una lesión, tiene el número uno en la lista de los “reds devils” para cubrir la eventual baja del campeón del mundo en Rusia 2018.

El futuro de Pogba no está claro en Old Trafford. Su representante, Mino Raiola, pidió que le dieran más minutos en el equipo, ya que era un futbolista que alternaba, hasta que Ole Gunnar Solskjaer lo tuvo más en cuenta en las últimas semanas, en las que ha coincidio en varios partidos con Edinson Cavani, quien llegó al United para la actual temporada.

Dave Thompson / Pool / AFP

Su contrato finaliza en 2022, pero el próximo período de pases será clave ya que en Manchester deben definir si le renuevan o si aprovechan el último mercado para intentar una transferencia que les permita tener ingresos.

En caso de que eso ocurra, el nombre de Valverde es el que sobresale por encima de todos para cubrir esa baja.

En Old Trafford valoran no solo las capacidades actuales del volante uruguayo, más que consolidadas a primer nivel, si no el potencial que le acompaña, dice el diario deportivo As de Madrid, que recoge la información de The Sun.

AFP

Valverde, de 22 años, tuvo un gran despegue en la pasada temporada, pero en la actual ha estado complicado por las lesiones, siendo, cuando está disponible, la cuarta opción por detrás de la línea media Casemiro-Kroos-Modric.

También destacan que el United considera que el uruguayo es el sustituto ideal de Pogba, ya que comparten características similares. Incluso, cuando el francés sonó para Real Madrid, pretendido por Zinedine Zidane, y finalmente el pase no se dio, se destacó que el volante celeste cumplía el rol que se pretendía con el galo, lo que hizo que se bajara al exJuventus de la lista de pretensiones.

Agregan que Valverde tiene un fútbol incansable, buen pase en corto y la capacidad de abarcar todo el terreno de juego, con un recorrido de área a área de primer nivel.

As

La cláusula: 160 millones de euros

El diario británico también informa sobre la parte económica del posible traspaso y señala que Manchester United no está dispuesto a pagar los 160 millones de euros de la cláusula de rescisión del uruguayo, quien tiene cuatro años más de contrato con Real Madrid.

Eso complicaría la negociación, agregan.

Para conquistarlo, desde Old Trafford quieren brindarle un fuerte aumento de sueldo, mucho mayor al que percibe en Real Madrid, lo que lo colocaría entre los más importantes del club inglés.