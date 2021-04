Viatri: "Me hice hincha de Peñarol y me gustaría volver a vestir esa camiseta"

El exjugador de Peñarol, el delantero argentino Lucas Viatri, habló en la madrugada de este domingo y dijo que se vendrá a vivir a Uruguay con toda su familia y, a su vez, que le gustaría volver a jugar con la camiseta aurinegra.

“Siempre sueño con volver. Me trataron muy bien y vivimos momentos muy lindos, viviendo en un país que me encantó. Me hice hincha de Peñarol y me gustaría volver a vestir esa camiseta”, dijo el futbolista entrevistado por el programa "Locos x el Fútbol" de emisora Del Sol.

A su vez, agregó que no jugaría en Nacional porque “hay cosas que no se hacen”.

Acerca de su último pasaje por Peñarol, Viatri indicó: “Me hubiese gustado jugar más con Xisco, como en su momento con el Toro Fernández. Él se había lesionado y en otra ocasión me lesioné yo. El Mota Gargano también se había lesionado. Creo que si estábamos todos bien, ganábamos tranquilamente ese torneo”.

AFP

La noche de la gloria para Viatri: cuando le hizo un gol a Flamengo para ganarle 1-0 en Maracaná; meses después, los cariocas serían campeones de la Copa Libertadores

Viatri, de 34 años, quedó libre de Colón de Santa Fe del fútbol argentino luego de jugar solo siete partidos.

La última vez que jugó el delantero fue hace poco más de un año, el 17 de marzo de 2020 por la Copa de la Superliga argentina, por lo que lleva un buen tiempo sin actividad.

“No arreglé en el fútbol argentino por una elección de vida. Me trataron muy bien en Uruguay y mi familia quedó enamorada. Cuando tuvimos que volvernos, mi señora y mi hijo de 14 años lloraban. Me sentí como muy mal”, explicó.

Y agregó: “Como siempre estaba la chance de volver. Después de la pandemia tomamos la decisión de irnos a vivir a Uruguay. Sea a fin de año o el año que viene”.

El argentino dijo que en Uruguay dejó “bastantes amigos y gente que nos ha tratado muy bien. Encontrar gente así y un país donde a mi hijo, que en ese momento tenía 12 años, lo mandaba en bicicleta al colegio, es algo que en Buenos Aires no se puede. Vivíamos en la calle, no en un barrio cerrado”, sostuvo.

De todas formas y más allá de su deseo, es muy difícil que Viatri pueda llegar en estos momentos a Peñarol, debido a que están Ariel Nahuelpán y Agustín Álvarez Martínez, entre otros.