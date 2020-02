Viñas, el desconocido que empieza a recorrer el camino para ser leyenda

Los hinchas de América, unos de los clubes más adinerados de México que cuenta con el respaldo del grupo Televisa, se miraron desconfiados. Pensaron en otro de los tantos fiascos fichajes por los dirigentes en el período de pases. Un tal Federico Viñas, de nacionalidad uruguaya, llegaba para reforzar al equipo con el antecedente de haber convertido goles en un equipo que peleaba el descenso en Uruguay, Juventud de Las Piedras.

Viñas se sumó a América a mediados de 2019. Nadie daba nada por el uruguayo de 21 años.

Al desembarcar sin cartel, Federico tenía claro que debía pelearla desde abajo como lo narró a la agencia EFE el día de su arribo.

EFE

“Cuando llegué a México, suponía que nadie me iba a recibir, que habría poca expectativa, venía con intención de hacer las cosas silenciosas, pero desde el primer día han existido muchas personas interesadas en mí”.

Sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. La Liguilla de 2019 lo marcó para siempre. Empezó a sumar minutos y se transformó en una especie de talismán. Cada vez que entraba, lograba anotar.

A fin de año su carta decía que en apenas cinco partidos, en los que jugó 128 minutos en la fase regular del torneo, marcó dos goles que ayudaron a América a rescatar empates. Primero ante Pumas el día de su debut –24 segundos después de estar en la cancha– y luego contra Juárez cuando el partido estaba en la recta final.

Feliz de volver a casa marcando 2 goles y consiguiendo una victoria importante de cara a lo que viene, #FuerzaNicos el triunfo es para ustedes. Vamo arriba @ClubAmerica @nicobenedetti7 @castillo30 #somosamerica ⚽⚽ 🇺🇾🔶🔷🔷🔶 pic.twitter.com/FmXJ2IR6FH — Federico Viñas (@federicovinas98) February 16, 2020

Y en la liguilla, Viñas se transformó en héroe. Con sus goles las Águilas del América levantaron los partidos de la serie contra Tigres y Morelia en cuartos de final y semifinales respectivamente.

Y la vida cambió rápidamente. “Cambia mucho (la vida); yo llegué como un desconocido y ahora me conocen un poquito más, pero hay que estar tranquilo y hacer las cosas bien, nada más”, expresó el uruguayo en declaraciones divulgadas por Mediotiempo.

Luego de la Liguilla, Federico continuó recibiendo buenas noticias. Lo llamaron para formar parte de la selección preolímpica de Uruguay. Se sumó más tarde al plantel que condujo técnicamente Gustavo Ferreyra y se encontró con que una buena base del grupo venía de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces le tocó esperar. Los dos primeros partidos, ante Paraguay y Brasil, los miró desde el banco. Pero apenas lo largaron de titular, en la tercera fecha contra Bolivia, dejó en claro que no salía más del equipo.

EFE

Con la celeste no logró su cometido de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por lo que volvió con la mochila cargada de amargura a las Águilas.

En México no lo desaprovecharon. Lo estaban esperando.

“Regresó el goleador de las Águilas y de inmediato confirmó que es el '9' que el América necesita. Federico Viñas marcó los goles con los que su equipo sumó una nueva victoria tras derrotar 2-0 al Atlas y seguir a la caza del líder general del campeonato”, señaló el diario deportivo Récord.

Y agregó que en medio de un panorama complicado en las últimas semanas en América por tantas ausencias y lesiones, Viñas demostró y dejó en claro los motivos por los cuales era el jugador que la afición extrañaba.

El uruguayo marcó el sábado de noche los dos goles con que América venció a Atlas 2-0, triunfo que le permite a su equipo permanecer en el segundo puesto de la tabla a un punto del líder Pumas.

Todos hablan de Viñas

Los goles de Viñas repercutieron en México que por estas horas se transformó en una liga dominada por los uruguayos. La pasada semana todo México habló del golazo de Leonardo Fernández, que este sábado volvió a marcar en la derrota de Toluca. Con anterioridad, Jonathan Rodríguez se robaba la atención con sus goles. Y ahora es el turno de Viñas.

Ya llegó, ya está aquí 😀🦅 pic.twitter.com/OfD0Zk0WKZ — Club América (@ClubAmerica) February 16, 2020

A pesar de retirarse del campo de juego ovacionado por la gente que colmó el Estadio Azteca, Viñas no pierde el foco y dijo que no se vuelve loco por el momento que vive en América, y no se ve aún como un referente del equipo.

“Por ahora no pienso en eso (convertirse en leyenda de América), me enfoco en el día. Tal vez si hacemos las cosas bien y trabajamos duro, pueda llegar, pero no me enfoco en eso”, expresó el delantero uruguayo.

EFE

El uruguayo agregó: “Hay que estar tranquilo, la gente sabe que estamos haciendo las cosas bien. Yo por suerte soy muy fuerte de cabeza y creo que eso es una ventaja, hay que mantener la cabeza fría y tratar de hacerlo lo mejor posible dentro de la cancha”.

La actuación de Viñas despertó elogios de sus compañeros como el capitán de América, Paul Aguilar, que destacó la importancia del uruguayo.

“Fue importante su aporte en el partido y es muy importante que siga aportando su calidad, pero así como lo es Viñas, también Henry es una parte importante del equipo o cómo lo son los Nicos (Castillo y Benedetti) y eso hace que el equipo tenga mucha competencia interna y cada uno debe de ir aportando lo que sabe para seguir participando”, afirmó el lateral de las Águilas.

Viñas abrió el marcador a los 25 minutos de juego en un tiro de esquina donde, tras liberarse de la marca y quedar frente al arco completamente solo, definió de media vuelta. Y en la parte complementaria sentenció el juego donde, tras recibir un pase en diagonal, solo se tuvo que limitar a empujar la pelota a la red.

Cáceres en la Sub 20

EFE

Por su parte, el exzaguero de Liverpool, Sebastián Cáceres, debutó en el equipo Sub 20 de América de México que jugó ante Atlas.

Una vez finalizada la participación de Uruguay en el Preolímpico de Colombia, donde Cáceres formó parte del grupo seleccionado, se integró a las Águilas y fue titular en el equipo juvenil.

El zaguero llegó a América luego de una ardua negociación. En setiembre de 2019, el club azteca había ofrecido a Liverpool US$ 3 millones por el 80% de la ficha. Pero como el equipo de Belvedere se aprestaba a jugar la final del Intermedio, el presidente Palma no lo vendió.

Twitter América

Este año las Águilas volvieron a atacar por el defensa del que finalmente adquirieron el 70% del pase y Liverpool quedó con el 30% restante, confiados en el que futbolista tendrá una mayor cotización y una mejor transferencia en el futuro, como informó Referí en su edición del 16 de enero de 2020.

Liverpool no informó el monto de la operación argumentando que no lo puede hacer por un acuerdo de confidencialidad con América.