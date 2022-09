Vinícius denunció ataques racistas en su contra, recibió el apoyo de Valverde, y Dani Alves explotó

El delantero brasileño de Real Madrid, Vinícius Jr., de 22 años, quien es un activista a nivel mundial de la lucha contra el racismo y la xenofobia, publicó un video explicando al detalle su visión de lo ocurrido en los ataques de las últimas horas.

En ellas recibió el apoyo de numerosos compañeros de profesión, como Federico Valverde, Neymar y Pelé, entre otros

"Hermano, siempre contigo. Seguí brillando", le escribió Valverde en una historia de Instagram.

En el video, Vinícius expresa:

"Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra". Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Ésa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida. Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más.

Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer.

AFP

El delantero brasileño se molestó con un programa español

Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar.

Vengo de un país donde la pobreza es muy grande, donde la gente no tiene acceso a la educación... y en muchos casos, ni comida en la mesa! No suelo venir públicamente a rebatir las críticas. Me atacan y no hablo. Me alaban y tampoco hablo. ¡Yo trabajo! Trabajo mucho.

Dentro y fuera del campo. He desarrollado una aplicación para ayudar a la educación de los niños en las escuelas públicas sin ayuda financiera de nadie. Estoy haciendo una escuela con mi nombre. Haré mucho más por la educación. Quiero que las próximas generaciones estén preparadas, como yo, para luchar contra los racistas y los xenófobos.

Siempre intento ser un profesional y un ciudadano ejemplar. Pero eso no hace clic, no es tendencia en internet, ni motiva a los cobardes a hablar agresivamente de gente qué ni siquiera conocen.

El guion siempre termina con una disculpa y un 'me han malinterpretado'. Pero lo repito para ti, racista: No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea.

Con el cariño y las sonrisas de quien es muy feliz, Vini Jr. #BAILAVINIJR".

Aquí se puede ver el video de Vinícius Jr:

Por su parte, su compañero de la selección brasileña y exjugador de Barcelona, Dani Alves, explotó por esta situación y escribió en su cuenta de Twitter: "Grave son los idiotas que siguen pensando que los bailes son el problema. Señores, el verdadero problema es que allí en Europa está lleno de RACISTAS y ellos no aceptan que otras nacionalidades sí destaquen en su país más que ellos. Viví eso en casi todos los lugares allí".

Real Madrid se sumó con un comunicado

Por su parte, Real Madrid, emitió un comunicado en el que apoya a su jugador y amenaza con iniciar acciones legales.

"Real Madrid rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas y xenófobos en el ámbito del fútbol, del deporte y de la vida en general, como los lamentables y desafortunados comentarios dirigidos en las últimas horas contra nuestro jugador Vinícius Junior. Real Madrid quiere mostrar todo su cariño y apoyo a Vinícius Junior, un jugador que entiende el fútbol como una actitud ante la vida desde la alegría, el respeto y la deportividad. El fútbol, que es el deporte más global que existe, debe ser un ejemplo de valores y convivencia. El club ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para emprender acciones legales contra cualquiera que vierta expresiones racistas hacia nuestros jugadores", informó la institución merengue.

Todo comenzó entre semana cuando en el programa El Chiringuito, el más visto por toda España en materia futbolística, un periodista se expresó en contra de sus bailes.

"Si quieres bailar samba, te vas al Sambádromo (sic) en Brasil. Aquí, tu lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer de mono", dijo uno de los panelistas.

Aquí se puede ver el video: