Zunino, el polifuncional que jugó el clásico casi como un "9" y le dio el título a Nacional

El 6 de agosto de 2017, Nacional se quedó con la ficha de Matías Zunino frente a Peñarol que aspiraba a reforzarse con el volante y le quitó a Defensor Sporting una de sus figuras. Le firmó contrato por dos temporadas y media (que finaliza el último día de este mes junto al de otros ocho integrantes del plantel albo), con un acuerdo que ofrecía un salario 700% superior al que percibía en Defensor Sporting y que rescindiera con los violetas cuando le quedaban aún seis meses de vínculo, hasta el 31 de diciembre 2017.

Durante los últimos 29 meses los hinchas disfrutaron de un jugador multifacético, goleador y capaz de transformarse en solución para los entrenadores en cualquier cirunstancia.

En los últimos cinco días, en el clásico que definió el título del Clausura y en el de este domingo por la semifinal del Uruguayo, los hinchas vieron la nueva versión de Zunino: como centrodelantero y goleador, autor del tanto que le dio el título a Nacional en la temporada 2019, cuando a los 84' venció a Kevin Dawson y los albos pusieron el 1-0 en el marcador.

Carlos Pazos

El acierto táctico del técnico Álvaro Gutiérrez, que el miércoles colocó al volante a las espaldas de Gonzalo Bergessio, le dio libertad para moverse por el frente de ataque y una y otra vez apareció como "9".

Este domingo sucedió algo similar, con un detalle: apareció más adelantado en el campo, jugando con total libertad, al costado del argentino y resolviendo como los goleadores.

Gutiérrez resumió el pedido que le hizo a Zunino: "Es un polifucional, que lee muy bien el juego, que tiene una entrega total, que llega muy bien al área. La idea era que no tuvieran referencia por dónde podía caer".

Diego Battiste

Zunino dijo tras el triunfo de este domingo: "Me gusta llegar al área y son bienvenidos siempre los goles".

"Uno siempre sueña hacer un gol, más en un clásico y en una final. Fue algo muy lindo. Nos dio el campeonato, que es lo que buscábamos", expresó al finalizar el partido.

De aquel lateral a este volante ofensivo

Zunino, oriundo de Canelones y que surgió en el fútbol profesional como lateral derecho en Danubio en la temporada 2010, se transformó en figura de Nacional como volante externo y cerró 2019 jugando en una posición en la que nunca se le había visto.

El de Zunino es un caso extraño: lleva una década en el fútbol profesional, y jugó en Danubio, Sud América, El Tanque Sisley, Defensor Sporting y Nacional.

Debutó el 25 de abril de 2010 contra Peñarol, en Jardines, de la mano de Sergio Markarian. "Perdimos 2 a 1, el gol nuestro lo hizo el Chino (Álvaro Recoba) y los de ellos (Diego) Alonso y (Gastón) Ramírez", dijo a Referí en una entrevista en 2017.

Camilo dos Santos

En octubre de 2014, Leo Ramos apartó del plantel principal de Danubio a Zunino y se generó un cruce mediático entre ambos. Aquel episodio, el futbolista lo recordó de esta forma para Referí en 2016: "Ya no es más que una anécdota. En definitiva fue algo que me ayudó para crecer porque me fui a jugar a El Tanque donde me fue bien. De mi parte no queda ningún rencor. En el momento me calenté y se dijeron cosas de los dos lados, pero ya pasó. Le deseo lo mejor, menos para este sábado (risas). Ellos van a salir a hacer su juego para seguir primeros y nosotros para seguir prendidos en la lucha por la copa. Ahora mi cabeza está puesta en Defensor".

Luego de un pasaje por El Tanque Sisley llegó a Defensor Sporting donde tenía contrato hasta diciembre 2017, y terminó saliendo seis meses antes.

Esa situación generó diferencias entre Nacional y Defensor Sporting y profundizó el enfrentamiento que había entre los clubes. Sin embargo, los tricolores aprovecharon en plenitud su juego.

Camilo dos Santos

Martín Lasarte, Alexander Medina, Eduardo Domínguez y Álvaro Gutiérrez aprovecharon lo mejor de Zunino, que cierra su vínculo con Nacional, a la esperar de la renovación o de su salida al exterior, con un gol que le dio el título a los tricolores.