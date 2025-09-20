Dólar
El Observador / Polideportivo / FÓRMULA 1

El insólito inconveniente de Franco Colapinto en la práctica del Gran Premio de Azerbaiyán: una fruta le chocó el auto

En la práctica número 3 del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto vivió un insólito momento luego de que una fruta haya impactado con su auto

20 de septiembre 2025 - 14:59hs

Franco Colapinto sufrió un insólito momento durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, luego de que una fruta caída aparentemente de un árbol impactó contra su Alpine, lo que generó sorpresa en el equipo y reacciones inmediatas tanto en redes sociales.

"Parece que golpeaste algún tipo de fruta que cayó de un árbol", le explicaron al piloto argentino desde los boxes de su equipo. Luego, Alpine ironizó lo acontecido con un elocuente mensaje: "Cosas que nunca has escuchado antes en la radio del equipo".

Más allá de la anécdota, la situación no tuvo consecuencias para la integridad de Franco Colapinto ni generó daños visibles en el coche de Alpine, por lo que no afectó su rendimiento. El piloto pudo continuar sin inconvenientes su participación en la tanda y los mecánicos realizaron las verificaciones necesarias en el garaje.

Franco Colapinto, 15° en la FP3

En términos deportivos, la práctica tres resultó intensa para la mayoría de los equipos, con cambios frecuentes en el liderazgo y una grilla muy apretada en los cronómetros. Colapinto afrontó la última tanda de entrenamientos libre priorizando la información sobre neumáticos y balance, y ejecutó sus primeras vueltas rápidas con compuesto duro.

Flavio Briatore y Franco Colapinto
FÓRMULA 1

El contundente apoyo de Flavio Briatore a Franco Colapinto y su continuidad en Alpine en 2026

franco colapinto tuvo un duro choque en la clasificacion del gran premio de azerbaiyan: mira el video
FÓRMULA 1

Franco Colapinto tuvo un duro choque en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán: mirá el video

Franco Colapinto
Franco Colapinto

Franco Colapinto

Su mejor tiempo fue de 1:42.789, lo que le permitió cerrar la tanda en el puesto 15, una posición mejor que la de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien concluyó 19º después de registrar problemas menores tras un toque con el muro.

