Franco Colapinto tuvo un duro choque en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán: mirá el video

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un duro accidente durante la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán , en la cuarta curva del circuito en Bakú , tras impactar con el muro en el mismo lugar que Pierre Gasly , su compañero, se despistó y también quedó eliminado.

Alpine dejó una pálida imagen en la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y ninguno de sus dos pilotos logró superar la Q1 con un monoplaza A525 que sufrió las características del trazado callejero de Bakú.

Pierre Gasly se salió de la pista y poco después el argentino se estampó contra los muros en la curva 4, el mismo sector donde estaba fuera de competencia su compañero. Colapinto quedó en el 16° puesto de cara a la carrera principal, mientras que su compañero firmó el 19° lugar. Sin embargo, habrá que esperar para conocer las modificaciones que deberán hacer en el monoplaza de Franco para saber si eso decanta en alguna sanción o largar desde el pitlane.

Colapinto transitaba su vuelta rápida, incluso mejorando sus propios tiempos y estaba en condiciones de meterse en la Q2. Ambos pilotos de Alpine optaron por utilizar el neumático medio y los dos tuvieron dificultades para controlar el monoplaza.

Gasly, que salió por delante del pilarense, bloqueó con sus neumáticos y logró meter su monoplaza en la salida de seguridad de la curva 4. Colapinto, que venía por detrás del francés, perdió por completo el control de su vehículo en el mismo lugar e impactó con la parte trasera contra los muros.

La palabra de Franco Colapinto tras una qualy accidentada

"Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar. Dentro de lo malo hay cosas positivas. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso", dijo Franco en zona mixta posteriormente.

El incidente de Colapinto se suma a la accidentada clasificación que se llevó a cabo en Bakú, ya que también chocaron Oscar Piastri, líder del campeonato mundial con su McLaren, Charles Leclerc con su Ferrari, Alex Albon con Williams, Oliver Bearman con Haas y Nico Hulkenberg con Sauber.