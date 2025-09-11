El contundente apoyo de Flavio Briatore a Franco Colapinto y su continuidad en Alpine en 2026

Flavio Briatore, asesor principal del equipo Alpine de la Fórmula 1, respaldó a Franco Colapinto con respecto a su futuro y su continuidad en la escudería francesa, aunque la decisión no está tomada de momento, y mantener su butaca el próximo año donde la categoría cambiará rotundamente.
La F1 tuvo un receso de verano hace unas semanas y regresó con el Gran Premio de Monza el pasado fin de semana, donde ganó Max Verstappen. Lo próximo será el domingo 21 con el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.
Lo cierto es que entramos en la recta final de la temporada 2025 y quedan pocas carreras para definir los asientos en cada equipo el siguiente año, y entre ellos está el de Franco Colapinto en Alpine, ya que todavía no se oficializó quién será el compañero de Pierre Gasly en 2026.
El apoyo de Flavio Briatore a Franco Colapinto
Con respecto a esto, Briatore habló en una entrevista con la agencia internacional AFP y dijo: "El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos".
Según AFP, Briatore "tiene previsto tomar una decisión definitiva a finales de octubre", lo que indica que estos plazos se adelantaron porque el propio Flavio había dicho recientemente que "en noviembre tenemos que tomar una decisión" en referencia a la alineación para 2026 y con respecto al compañero de Gasly.
Colapinto llegó a Alpine en forma de préstamo por cinco años desde Williams y empezó la temporada como hombre de reserva, pero reemplazó a Jack Doohan a partir del séptimo GP del 2025, que tuvo lugar en el GP de Emilia Romaña, donde se estrenó con un 16° lugar.