El contundente apoyo de Flavio Briatore a Franco Colapinto y su continuidad en Alpine en 2026

Flavio Briatore , asesor principal del equipo Alpine de la Fórmula 1 , respaldó a Franco Colapinto con respecto a su futuro y su continuidad en la escudería francesa, aunque la decisión no está tomada de momento, y mantener su butaca el próximo año donde la categoría cambiará rotundamente.

La F1 tuvo un receso de verano hace unas semanas y regresó con el Gran Premio de Monza el pasado fin de semana, donde ganó Max Verstappen . Lo próximo será el domingo 21 con el Gran Premio de Azerbaiyán , en el circuito callejero de Bakú .

Lo cierto es que entramos en la recta final de la temporada 2025 y quedan pocas carreras para definir los asientos en cada equipo el siguiente año, y entre ellos está el de Franco Colapinto en Alpine , ya que todavía no se oficializó quién será el compañero de Pierre Gasly en 2026.

Con respecto a esto, Briatore habló en una entrevista con la agencia internacional AFP y dijo: " El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos".

Franco Colapinto.jpeg Franco Colapinto

Según AFP, Briatore "tiene previsto tomar una decisión definitiva a finales de octubre", lo que indica que estos plazos se adelantaron porque el propio Flavio había dicho recientemente que "en noviembre tenemos que tomar una decisión" en referencia a la alineación para 2026 y con respecto al compañero de Gasly.

Colapinto llegó a Alpine en forma de préstamo por cinco años desde Williams y empezó la temporada como hombre de reserva, pero reemplazó a Jack Doohan a partir del séptimo GP del 2025, que tuvo lugar en el GP de Emilia Romaña, donde se estrenó con un 16° lugar.