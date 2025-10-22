La uruguaya que corrió 230 kilómetros en 24 horas: mirá el nuevo récord nacional y sudamericano de Carlita Dadomo en el Mundial de ultramaratón

Carlita Dadomo junto a Fernando Martínez, Alejandro Olivera y Luis Marcelo Vera Vecino, los uruguayos en el Mundial de 24 horas de Albi

La ultramaratonista uruguaya Carlita Dadomo batió su récord nacional y sudamericano de 24 horas en pista en el reciente Mundial de dicha disciplina realizado en Albi, Francia, donde compitió una delegación uruguaya de cuatro atletas.

Dadomo, quien tenía el récord de 24 horas con una distancia 226,590 kilómetros, mejoró su performance y logró una nueva marca.

La ultra celeste corrió ahora 230,668 en 24 horas, hecho que fue destacado por la Confederación Atlética del Uruguay, por su marca de récord nacional y sudamericano.

Los comienzos de Carlita Dadomo

En 2018 Carlita, en diálogo con Referí, expresó que comenzó a correr por temas de salud. “Perdí a mi madre muy joven por un infarto. Y yo muy joven comenzaba a tener problemas con el tema de la presión y empecé a caminar, a trotar y hacer algo de bici”, contó.

En 2011 se animó a hacer una carrera de 5K, la distancia inicial para muchos corredores. Y desde ese entonces no paró. “Ahí los 42 kilómetros me parecían una locura. Pero a medida que van pasando los años saltas de una 5K a una de 10K, a una de 21K, y cuando quise acordar estaba participando en 2013 y 2014 en las 6 horas".

“Le empecé a tomar el gustito a las carreras de larga distancia”, contó la ultramaratonista. Luego, siguieron cuatro carreras de 6 horas, y de ahí dio el salto a las 48 horas, batiendo en 2017 el récord nacional y mejorándolo en mayo de 2018, donde también batió el de las 24 horas.

Uruguayos destacados en el Mundial de Albi

Además, de Dadomo, los otros uruguayos que formaron el equipo celeste se destacaron en el Mundial de 24 horas.

Fernando Martínez realizó 195,041 kilómetros, Alejandro Olivera 186,314 y Luis Marcelo Vera Vecino 170,906.

“Felicitaciones a todos”, señaló la CAU.