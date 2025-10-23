Delegado de Peñarol valoró como "un logro" la negativa del TAS a Nacional y dijo que abogados carboneros participaron del proceso aunque "se intentaron imponer varios relatos"

El delegado de Peñarol, Julio Trostchansky, valoró como “un logro” la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que falló en contra del reclamo que hizo Nacional por los tres puntos que le quitaron por violencia en la final del Torneo Intermedio, castigo que se le aplicó a los albos en el actual Torneo Clausura y la Tabla Anual.

El dirigente mirasol destacó que abogados aurinegros participaron durante el proceso del TAS.

“El trabajo atrás de esto -como de muchas otras- da su resultado”, señaló Trostchansky en su cuenta de X.

“Al final de este campeonato veremos qué tan importante resulta pero hoy mismo representa un logro” , agregó.

El delegado carbonero también señaló que abogados del club participaron del proceso.

“Se intentaron imponer varios relatos, hasta dijeron que Peñarol no participó del proceso del TAS cuando sí lo hizo a través de sus abogados que merecen su reconocimiento”, agregó Trostchansky, quien mencionó a Gonzalo Moratorio, Augusto Formento y Diego Mengui.

“Hay que seguir trabajando, siempre”, sostuvo Trostchansky.

Captura de pantalla 2025-10-23 105838 El posteo de Julio Trostchansky

"Se sobrepuso la justicia"

Por su parte, Gonzalo Moratorio también se manifestó tras conocerse la resolución.

"Acaba de salir el fallo del TAS. Se mantiene la sanción y la quita de 3 puntos para este Clausura y Anual. Otra vez se sobrepuso la justicia y el derecho vigente a las viejas políticas y presiones ordinarias. VAMO PEÑAROL!", señaló en su cuenta de X.

Captura de pantalla 2025-10-23 113500

Así quedaron las tablas

De esta forma se mantienen las diferencias que existen actualmente en las tablas del Torneo Clausura y de la Tabla Anual.

En el Clausura actualmente Peñarol tiene 29 puntos y Nacional 24, con las últimas tres fechas (9 puntos) por jugar.

Si los carboneros ganan este sábado ante Cerro y los tricolores no le ganan a Wanderers el domingo, los mirasoles se quedarán con el torneo.

En tanto, en la Anual, los albos lideran con 76 puntos, mientras que los aurinegros lo siguen con 72.

Si los tricolores ganan y los mirasoles pierden en el Cerro, los albos se asegurarán la Anual.

El fallo del TAS

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio a conocer el fallo del reclamo que hizo Nacional por la quita de puntos que le aplicó la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el órgano internacional con sede en Suiza ratificó la decisión de los tribunales de la AUF.

El TAS, que tiene la última palabra en litigios deportivos y sus resoluciones son inapenables, no tuvo en cuenta el reclamo que presentaron los albos luego de apelar el fallo de la Comisión Disciplinaria ante el Tribunal de Apelaciones de la AUF, que tampoco se contempló la postura del club.

Por lo tanto, se mantiene la sanción que recibieron los tricolores por los incidentes de la final del Torneo Intermedio, con la quita de 3 puntos que se le aplican en este Torneo Clausura y a la vez en la Tabla Anual.

Así lo indicó este jueves el delegado de Nacional, Enrique Campos a radio Carve Deportiva y confirmó a Referí, quien señaló que por el momento solo tienen un escueto adelanto de la notificación del fallo, en un renglón, pero no han recibido los fundamentos del caso.

"No nos han devuelto los puntos que nos quitaron, obtenidos en cancha y a ley de juego, desconocemos su opinión en ese sentido, pero ha quedado firme la resolución", señaló Campos, quien dijo que no tienen "idea" de los que dicen los argumentos del TAS ya que aún no se los brindaron.

"La decisión ya está firme", agregó el delegado tricolor, quien tras la audiencia del pasado viernes había manifestado que Nacional había quedado "muy conforme".

Presentarse ante el TAS demandó una erogación de entre US$ 70.000 y US$ 100.000 para los albos, según indicaron en momentos previos a hacer la apelación.