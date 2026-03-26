Leonel Rodríguez ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista que largó este jueves y tuvo llegada en San José

Leonel Rodríguez, de Náutico Boca de Cufré, se quedó con la primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que largó este jueves y unió a Montevideo con San José, en 128,400 kilómetros.
Segundo se ubicó “el Piojo” Matías Presa de CC Cerro Largo y tercero fue Germán Fernández, de Dolores Cycling, quien sorprendió al meterse entre los sprinters.
Con su victoria,
Leonel Rodríguez se quedó con la malla oro de la clasificación general.
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
La edición 81 de la tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay tiene un recorrido de 1.767 kilómetros.
La prueba, que finalizará el 5 de abril en Montevideo, es disputada 132 ciclistas distribuidos en 24 equipos, entre los que figuran 21 escuadras locales y tres combinados internacionales, provenientes de Brasil, Argentina y Canadá.
La prueba estará dividida en once etapas que atravesarán gran parte del país.
Entre los principales atractivos deportivos, la vuelta incluirá una etapa contrarreloj en Lago Merín y tramos de gran exigencia como la ruta entre Nuevo Berlín y Salto.
Fechas, etapas y distancias de la Vuelta Ciclista 2026:
Jueves 26 de Marzo / Etapa 1
Montevideo - San José, 135,5 km
Viernes 27 de marzo / Etapa 2
San José - Paso de los Toros, 198,7 km
Sábado 28 de marzo / Etapa 3
Paso de los Toros – Mercedes, 180 km
Domingo 29 de marzo / Etapa 4
Nuevo Berlín – Salto, 199,1 km
Lunes 30 de marzo / Etapa 5
Salto- Paysandú, 116,1 km
Martes 31 de marzo / Etapa 6
Paysandú – Tacuarembó, 174,6 km
Miércoles 1° de abril / Etapa 7 A
Melo - Río Branco 84,5 km
Miércoles 1° de abril / Etapa 7 B
Contrarreloj - Lago Merín, 19,4 km
Jueves 2 de abril / Etapa 8
Cebollatí – Rocha, 168,2 km
Viernes 3 de abril / Etapa 9
Rocha – Minas, 165 km
Sábado 4 de abril / Etapa 10
Tala – Durazno, 158,7 km
Domingo 5 de abril / Etapa 11
Trinidad – Montevideo, 193,3 km
Equipos de la Vuelta Ciclista 2026:
Equipos Nacionales:
Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré
Club Ciclista Punta del Este
Club Ciclista Cerro Largo
Dolores Cycles Club
Armonía Cycles
Club Ciclista San Antonio
Club Ciclista Fénix
Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía
Club Atlético Peñarol de Colonia
Club Ciclista Artigas de San Ramón
Club Ciclista Carmelo
Club Ciclista Minas
Club Ciclista Peñarol de Artigas
Club de Veteranos Matadero de Pando
Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto
Cycles Club Douglas R. Gilles
Equipo Federación Canaria de Ciclismo
Sportivo Club Olimpia
Club Atlético Sarandí
Club Atlético Juventud
Club Ciclista Atenas
Equipos Internacionales:
Localiza Meoo / Swift Pro Cycling (Brasil)
TaG Cycling Team (Canadá)
Giomi Competición (Argentina)