Leonel Rodríguez ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista que largó este jueves y tuvo llegada en San José

Leonel Rodríguez , de Náutico Boca de Cufré, se quedó con la primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay , que largó este jueves y unió a Montevideo con San José, en 128,400 kilómetros.

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Segundo se ubicó “el Piojo” Matías Presa de CC Cerro Largo y tercero fue Germán Fernández, de Dolores Cycling, quien sorprendió al meterse entre los sprinters.

Con su victoria, Leonel Rodríguez se quedó con la malla oro de la clasificación general.

La edición 81 de la tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay tiene un recorrido de 1.767 kilómetros.

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

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Se lanzó la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay, que celebra los 75 años de la Malla Oro y larga este jueves; mirá fechas, etapas, equipos y recorridos

La prueba, que finalizará el 5 de abril en Montevideo, es disputada 132 ciclistas distribuidos en 24 equipos, entre los que figuran 21 escuadras locales y tres combinados internacionales, provenientes de Brasil, Argentina y Canadá.

La prueba estará dividida en once etapas que atravesarán gran parte del país.

Entre los principales atractivos deportivos, la vuelta incluirá una etapa contrarreloj en Lago Merín y tramos de gran exigencia como la ruta entre Nuevo Berlín y Salto.

Fechas, etapas y distancias de la Vuelta Ciclista 2026:

Jueves 26 de Marzo / Etapa 1

Montevideo - San José, 135,5 km

Viernes 27 de marzo / Etapa 2

San José - Paso de los Toros, 198,7 km

Sábado 28 de marzo / Etapa 3

Paso de los Toros – Mercedes, 180 km

Domingo 29 de marzo / Etapa 4

Nuevo Berlín – Salto, 199,1 km

Lunes 30 de marzo / Etapa 5

Salto- Paysandú, 116,1 km

Martes 31 de marzo / Etapa 6

Paysandú – Tacuarembó, 174,6 km

Miércoles 1° de abril / Etapa 7 A

Melo - Río Branco 84,5 km

Miércoles 1° de abril / Etapa 7 B

Contrarreloj - Lago Merín, 19,4 km

Jueves 2 de abril / Etapa 8

Cebollatí – Rocha, 168,2 km

Viernes 3 de abril / Etapa 9

Rocha – Minas, 165 km

Sábado 4 de abril / Etapa 10

Tala – Durazno, 158,7 km

Domingo 5 de abril / Etapa 11

Trinidad – Montevideo, 193,3 km

Equipos de la Vuelta Ciclista 2026:

Equipos Nacionales:

Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré

Club Ciclista Punta del Este

Club Ciclista Cerro Largo

Dolores Cycles Club

Armonía Cycles

Club Ciclista San Antonio

Club Ciclista Fénix

Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía

Club Atlético Peñarol de Colonia

Club Ciclista Artigas de San Ramón

Club Ciclista Carmelo

Club Ciclista Minas

Club Ciclista Peñarol de Artigas

Club de Veteranos Matadero de Pando

Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto

Cycles Club Douglas R. Gilles

Equipo Federación Canaria de Ciclismo

Sportivo Club Olimpia

Club Atlético Sarandí

Club Atlético Juventud

Club Ciclista Atenas

Equipos Internacionales:

Localiza Meoo / Swift Pro Cycling (Brasil)

TaG Cycling Team (Canadá)

Giomi Competición (Argentina)