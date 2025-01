Lo mejor, lo importante, lo insólito: el anuario 2024 del deporte uruguayo y qué quedó para el recuerdo

Rampla Juniors logró el tercer ascenso a Primera división de 2023.

María Pia Fernández fue plata en 1.500 m de atletismo en el Sudamericano indoor.

whatsapp-image-2024-01-30-at-19-46-07-1-jpeg..webp Pia Fernández con sus tres medallas en Cochabamba

María Pia Fernández fue oro en 800 m de atletismo en el Sudamericano indoor.

Millie Díaz fue bronce en los 60 m vallas de atletismo en el Sudamericano indoor.

Emiliano Lasa fue plata en salto largo en el Sudamericano indoor.

Martina Coronato, Millie Díaz, María Pía Fernández y Sofía Ingold fueron plata en la posta 4x400 m de atletismo en el Sudamericano indoor.

Uruguay quedó eliminado de los Juegos Olímpicos de París 2024 en fútbol.

Liverpool campeón de la Supercopa Uruguaya.

Febrero

Marcelo Broli fue contratado para dirigir a la selección sub 23 de Emiratos Árabes Unidos.

WhatsApp-Image-2021-03-07-at-16.59.35.webp Lorena Sosa @atletismoCAU

Martín Cuestas y Lorena Sosa ganaron La Doble San Antonio.

Ferrari anunció que Lewis Hamilton será su piloto desde 2025.

La FIFA informó que el Mundial 2026 comienza el 11 de junio de ese año en el Estadio Azteca de México y la final se jugará en el Metlife Stadium de Nueva York el 19 de julio.

Cerro se puso al día con las deudas de más de US$ 600.000 cuando se terminaba el plazo para pagar en la AUF y Peñarol y Nacional colaboraron con los albicelestes para así, poder cambiar la localía y jugar en el Centenario cuando fueran visitantes.

ultima-etapa-alla-vamos-jpg..webp Agustín Moreira, campeón de Rutas de América 2024 Instagram: @agustinmo23

Agustín Moreira ganó Rutas de América.

Fluminense campeón de la Recopa Sudamericana.

Marzo

Los Teros 7 El plantel de Los Teros 7 para el Dubai Sevens @Teros7s

Los Teros 7s campeones del 7s Challenger Series.

Bruno Cetraro clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras ganar la plata en single abierto del Sudamericano de remo.

Los árbitros paran el fútbol por la agresión sufrida por el asistente Federico Piccardo de parte de un hincha de Racing en el partido ante Peñarol por la quinta fecha del Torneo Apertura.

whatsapp-image-2022-10-03-at-4-09-31-pm-1-jpeg..webp Martín Zócalo y Leandro Rodas

Leandro Rodas y Martín Zócalo fueron oro en dos sin timonel en el Sudamericano de remo.

Esteban Sosa fue plata en single junior en el Sudamericano de remo.

Ignacio Jorcín, Valentín De Mattos, Esteban Sosa y Facundo Brochini fueron plata en cuádruple par junior en el Sudamericano de remo.

Bruno Cetraro, Leandro Rodas, Esteban Sosa, Marcos Sarraute, Leandro Salvagno, Facundo Brochini, Martín Zócalo, Valentín De Mattos y el timonel, Romina Cetraro fueron bronce en ocho con timonel en el Sudamericano de remo.

Martín Zócalo, Marcos Sarraute, Leandro Rodas y Leandro Salvagno fueron oro en cuatro sin timonel en el Sudamericano de remo.

Bruno Cetraro y Martín Zócalo fueron plata en doble par en el Sudamericano de remo.

Bruno Cetraro, Marcos Sarraute, Leandro Rodas, Leandro Salvagno fueron plata en cuádruple par en el Sudamericano de remo.

Pedro Lescano fue plata en single de remo adaptado en el Sudamericano de remo.

Ignacio Jorcín, Valentín de Mattos, Esteban Sosa, Facundo Brochini fueron bronce en cuatro sin timonel junior en el Sudamericano de remo.

Cerrito campeón de la Supercopa 2023 de fútbol playa.

Juan Caorsi ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Abril

Nacional pide la remoción del Colegio de Árbitros tras el clásico del Apertura.

María Sara Grippoli clasificó en taekwondo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Conmebol confirma que las finales de la Copa Sudamericana 2024 y 2025 se jugarán en Asunción del Paraguay y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, respectivamente.

stuani-jpg..webp Los jugadores de Soriano capital celebran el título como los mejores en la Copa Nacional de Selecciones de OFI @OFIUruguay

Soriano capital campeón de la Copa Nacional de Selecciones de OFI.

Quimsa campeón de la Champions League Americas de básquetbol.

Henry Borges clasificó en judo a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Peñarol campeón uruguayo femenino de fútbol playa.

Matías Otero clasificó en K1 sobre 1.000 m de canotaje para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fernando Muslera anunció si retiro de la selección uruguaya.

Hanna Arias, de 13 años, clasificó a los Juegos Paralímpicos de París 2024 para competir en natación gracias a una wild card.

Cerrito campeón uruguayo de fútbol playa.

Mayo

Montevideo City Torque campeón del Torneo Competencia de la Segunda división profesional.

Peñarol campeón del Torneo Apertura.

Los Teros 7s campeones del Seven de Múnich y de la temporada del Challenger.

Atalanta campeón de la Europa League.

Defensor Sporting campeón de la Copa AUF Uruguay 2023.

Federico Viñas se rompió el tendón de Aquiles y se perdió la Copa América.

Olympiacos campeón de la Conference League.

whatsapp-image-2022-06-11-at-5-25-58-pm-jpeg..webp Edinson Cavani renunció a la selección de Uruguay Leonardo Carreño

Matías Vecino y Edinson Cavani se retiraron de la selección uruguaya.

Junio

Real Madrid campeón de la Champions League.

Los Teros 7s ascendieron al circuito mundial.

Luis Suárez integra la lista definitiva de Uruguay para la Copa América.

Álvaro Recoba Álvaro Recoba Leonardo Carreño

Álvaro Recoba fue cesado como técnico de Nacional y fue contratado Martín Lasarte.

Fabián Coito fue nombrado técnico de la selección uruguaya sub 20.

Mikael Aprahamian clasificó en judo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Santiago Catrofe batió el récord sudamericano de 5.000 m de atletismo.

20240617 Aguada campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2023-2024 Foto Leonardo Carreño (11).jpeg Aguada Foto: Leonardo Carreño

Aguada campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Los planteles de Rampla y de Cerro Largo entrenan por su cuenta debido a adeudos salariales.

Leo Nolles y Nicole Frank clasificaron en natación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Julio

Emiliano Lasa, Santiago Catrofe y María Pia Fernández clasificaron en atletismo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Conmebol le abrió un expediente a 11 jugadores de la selección uruguaya por haber saltado a la tribuna tras la derrota ante Colombia por la Copa América para intentar defender a sus familias.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Rodrigo Bentancur of Uruguay holds his daughter after winning the CONMEBOL Copa América 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on June 23, 2024 in Miami Gardens, Florida. Megan Briggs/Getty Ima Rodrigo Bentancur y su hija en el partido entre la selección de Uruguay y Panamá en la Copa América 2024

Uruguay fue tercero en la Copa América.

Argentina campeón de la Copa América.

La Conmebol le abrió un expediente a Marcelo Bielsa por sus dichos en una conferencia de prensa en la Copa América en la que defendió a los jugadores uruguayos y sin nombrarla, habló muy mal de la Confederación Sudamericana.

Peñarol campeón del Torneo Clasificatorio del fútbol femenino.

La AUF presentó en París a la FIFA el bid para que Uruguay sea oficialmente designado como una de las sedes del Mundial 2030.

La selección de Uruguay sub 20 en el Torneo Cotif L'Alcudia La selección de Uruguay sub 20 en el Torneo Cotif L’Alcudia @Cotif

La selección uruguaya sub 20 derrotó 1-0 a Argentina y fue campeona del Torneo de L'Alcudia.

Agosto

20240804 Nacional, Peñarol, Torneo Intermedio 2024, penales. Foto: Gastón Britos / FocoUy Nacional campeón Foto: Gastón Britos / FocoUy

Nacional campeón del Torneo Intermedio.

Por falta de dinero de algunos clubes, el Consejo de Liga votó por unanimidad la postergación por una semana del inicio del Torneo Clausura.

Vaires-sur-marne (France), 07/08/2024.- Matias Valentin Otero Ezcurra of Uruguay competes in the Men Kayak Single 1000m Quarterfinals of the Canoeing Sprint competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Vaires-sur-Marne Nautical Stadium in Vaires-s El uruguayo Matías Otero Ezcurra en París 2024 Foto: EFE

Matías Otero fue 14° en canotaje en los Juegos Olímpicos.

Sara Grippoli perdió en octavos de final de taekwondo en la categoría -49 kg en los Juegos Olímpicos.

Pia Fernández fue 12ª en el repechaje de los 1.500 m en los Juegos Olímpicos.

Santiago Catrofe fue 25° en los 5.000 m en los Juegos Olímpicos.

Lola Moreira fue 22ª en la clase Ilca 6 de yachting en los Juegos Olímpicos.

Emiliano Lasa fue 13° en salto largo en los Juegos Olímpicos.

Eric Fagúndez fue 55° en la prueba de ruta en ciclismo en los Juegos Olímpicos.

Uruguay's Bruno Cetraro Berriolo gets ready to compete in the men's single sculls heats rowing competition at Vaires-sur-Marne Nautical Centre in Vaires-sur-Marne during the Paris 2024 Olympic Games on July 27, 2024. Bertrand GUAY / AFP.jpg Bruno Cetraro en los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: Bertrand GUAY / AFP

Bruno Cetraro fue 12° en remo en los Juegos Olímpicos.

Hernán Umpierre y Fernando Diz fueron 10° en la clase 49er de vela en los Juegos Olímpicos.

Nicole Frank fue 30ª en los 200 m combinados de natación en los Juegos Olímpicos.

Leo Nolles fue 47° en los 100 m libres en natación en los Juegos Olímpicos.

Los Teros 7s fueron 11° en rugby en los Juegos Olímpicos.

Mikael Aprahamian fue 17° en la categoría -81 kg de judo en los Juegos Olímpicos.

Juan Izquierdo se desplomó en el partido entre São Paulo y Nacional por la Copa Libertadores, debido a una arritmia y un paro cardíaco.

Con la derrota ante São Paulo, Nacional no solo quedó fuera de la Copa Libertadores, sino también de la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes 2025.

La Mutual decide suspender la segunda fecha del Torneo Clausura por la situación de salud de Juan Izquierdo.

20240908 Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo. Foto Inés Guimaraens (12).jpeg Bandera para Juan Izquierdo Foto: Inés Guimaraens

Cinco días después de su problema de salud, Juan Izquierdo murió en el Hospital Albert Einstein de San Pablo.

Los 11 jugadores de la selección uruguaya que intervinieron en la pelea con hinchas colombianos en la Copa América 2024, fueron sancionados por Conmebol. Darwin Núñez con 5 partidos, Rodrigo Bentancur con 4, José María Giménez, Ronald Araujo y Mathías Olivera con 3.

Juan Izquierdo fue velado en la sede de Nacional. Durante dos horas, concurrieron miles de hinchas y también jugadores de Peñarol, el técnico Diego Aguirre y el presidente Ignacio Ruglio, entre otros.

La Unión de Clubes denuncia penalmente a la AUF.

La AUF decide no organizar la Copa Libertadores femenina y se juega en Paraguay. De esa manera, Peñarol no es cabeza de serie y Nacional se queda sin participar.

Setiembre

Uruguay's forward Luis Suárez speaks during a press conference at the Centenario Stadium in Montevideo on September 2, 2024. Eitan ABRAMOVICH / AFP Luis Suárez en su conferencia de prensa de despedida de la selección de Uruguay FOTO: AFP

Luis Suárez anuncia en una conferencia de prensa que se retira de la selección uruguaya en el partido ante Paraguay por Eliminatorias en el Estadio Centenario.

Federico Valverde es nominado al Balón de Oro.

La Unión de Clubes decidió no jugar la Copa AUF Uruguay y Peñarol, Danubio, Wanderers y Cerro, perdieron sus partidos por no jugarlos.

Atenas campeón de la DTA en básquetbol.

Corea del Norte campeón del Mundial femenino sub 20.

cuevas-jpg..webp Pablo Cuevas / Archivo @CopaDavis

Se retiró Pablo Cuevas del tenis.

Fernando Ucha es electo nuevo presidente del Comité Olímpico Uruguayo.

20240923 Los cuatro uruguayos campeones del mundo en vela en J70 categoría Corinthian: Juan Pedro Coll, Enrique Schickendantz, Pedro Garra y Juan Ignacio Regusci Los cuatro uruguayos campeones del mundo en vela en J70 categoría Corinthian: Juan Pedro Coll, Enrique Schickendantz, Pedro Garra y Juan Ignacio Regusci

Pedro Garra, Juan Pedro Coll, Enrique Schickendantz y Juan Ignacio Regusci campeones mundiales en J70 en vela Corinthian.

Uruguay fue bronce en la rutina acrobática en el Sudamericano de natación artística.

Agustina Medina y Lucía Ververis fueron plata en el dueto libre en el Sudamericano de natación artística.

000-33zw4nb-jpg..webp Manuela Rotundo Martín Bernetti / AFP

Manuela Rotundo fue oro en jabalina en el Sudamericano sub 23 de atletismo.

Lautaro Techera fue plata en jabalina en el Sudamericano sub 23 de atletismo.

Edgar Rosabal fue bronce en decatlón en el Sudamericano sub 23 de atletismo.

Diego Godín y Gonzalo Castro Diego Godín y Gonzalo "Chori" Castro en Porongos de Flores @porongosoficial

Porongos de Flores campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI.

Uruguay campeón invicto del Sudamericano de fútbol para amputados.

A seis días del clásico del Torneo Clausura, la comisión directiva de Nacional decidió por unanimidad, aplicar el derecho de admisión a tres funcionarios de Peñarol en el Gran Parque Central.

Octubre

Diego Aranda fue oro en 50 m libre del Sudamericano de natación.

Luis Suárez criticó con todo a Marcelo Bielsa a poco menos de un mes de su retiro de la selección uruguaya.

Brasil campeón del Mundial de futsal.

Villa Española campeón del Torneo Apertura de la Primera división amateur (ex Divisional C).

Peñarol campeón uruguayo de futsal femenino.

Julián Schweizer fue plata en longboard del Panamericano de surf.

Rodrigo Gamou fue plata en la categoría -90 kg del Sudamericano de judo.

Corinthians campeón de la Copa Libertadores femenina.

Paraguay campeón del Sudamericano sub 15.

20241020 Colegio Alemán campeón federal de handball 2024 Colegio Alemán campeón

Colegio Alemán campeón del Federal de handball masculino.

Goes campeón de la Liga de Ascenso.

Quedan presos 21 hinchas de Peñarol en Río de Janeiro por distintos cargos luego de graves incidentes registrados previos al partido ante Botafogo por Copa Libertadores.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c170dnnwnddo Rodri es el primer futbolista español en ganar el Balón de Oro desde 1960. Getty Images

Rodri ganó el Balón de Oro de France Football.

Defensor Sporting campeón de la Liga Femenina de Básquetbol.

Noviembre

Karen Sanguinet y Facundo Fierro fueron plata en parejas mixtas en el Mundial de bochas.

Karen Sanguinet fue bronce en individual femenino en el Mundial de bochas.

Facundo Fierro fue bronce en individual masculino en el Mundial de bochas.

Facundo Fierro fue bronce en tiro de precisión en el Mundial de bochas.

Old Christians campeón uruguayo de rugby.

La Justicia brasileña le dio la libertad a 15 de los 21 hinchas de Peñarol detenidos por los incidentes previos al partido ante Botafogo por Copa Libertadores, pero deben permanecer en el país vecino.

Atlético Barbato campeón de la Liga Uruguaya de vóleibol femenino.

Deportivo Maldonado, Fénix y Rampla Juniors descendieron a Segunda división profesional.

Peñarol campeón uruguayo de futsal masculino.

Layva campeón federal de handball femenino.

Bohemios campeón de la Liga Uruguaya de vóleibol masculino.

20241113 Diego Forlán debut en tenis como profesional, primera ronda dobles del Uruguay Open. Foto Leonardo Carreño (8).jpeg Diego Forlán Foto: Leonardo Carreño

Diego Forlán debutó como tenista profesional con una derrota jugando el dobles del Uruguay Open junto a Federico Coria.

Jake Paul le ganó por decisión unánime a Mike Tyson en su regreso al boxeo.

Plaza Colonia campeón de la Segunda división profesional.

Matías Otero y Julián Cabrera fueron oro en los 200 m de K2 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Matías Otero y Julián Cabrera fueron oro en los 1.000 m de K2 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Matías Otero, Julián Cabrera, Santiago Melo y Felipe Agüero fueron oro en los 200 m K4 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Matías Otero fue plata en los 500 m K1 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Matías Otero fue plata en los 1.000 m K1 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Matías Otero y Julián Cabrera fueron plata en los 500 m K2 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Jorge Pereira, Mateo Álvez, Lucas Lenzi y Nicolás Clavijo fueron plata en los 1.000 m K4 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Santiago Melo fue plata en los 200 m K1 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Felipe Agüero, Milagros Croci, Jorge Pereira y Sofía De Lima fueron bronce en los 200 m K4 mixto en el Sudamericano Senior de canotaje.

Lucas Chimeli y Esteban Corales fueron bronce en los 200 m C2 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Lucas Chimeli y Esteban Corales fueron bronce en los 1.000 m C2 en el Sudamericano Senior de canotaje.

Los Teritos fueron campeones sudamericanos M19.

La Federación Inglesa (FA) suspendió por 7 partidos a Rodrigo Bentancur por su comentario "racista" contra su compañero Heung-min Son de Tottenham Hotspur y además, una multa de 100.000 libras.

rafael nadal.jpg

Rafael Nadal se retiró del tenis.

Racing de Avellaneda campeón de la Copa Sudamericana.

Max Verstappen campeón mundial de Fórmula 1.

Italia campeón de la Copa Davis.

Isabella Marenco fue oro en salto en el Sudamericano infantil-juvenil de gimnasia artística.

Isabella Marenco fue oro en suelo en el Sudamericano infantil-juvenil de gimnasia artística.

Isabella Marenco fue plata en all around en el Sudamericano infantil-juvenil de gimnasia artística.

Camila Buck fue plata en barras en el Sudamericano infantil-juvenil de gimnasia artística.

Isabella Marenco, Camila Buck, Renata Rodríguez y Marindia Núñez fueron plata por equipos en el Sudamericano infantil-juvenil de gimnasia artística.

Gastón Irazú campeón de la Fórmula Fara.

luiz henrique (2).jpg

Botafogo campeón de la Copa Libertadores.

Diciembre

20241201 Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (42).JPG Peñarol fue campeón del Campeonato Uruguayo Foto: Inés Guimaraens

Peñarol campeón uruguayo.

20241201 Manny Suárez Nacional, San Lorenzo, Final Liga Sudamericana de Básquetbol 2024, estadio 8 de Junio de Paysandú. Foto: FIBA Manny Suárez Foto: FIBA

Nacional campeón de la Liga Sudamericana de básquetbol.

Nacional campeón uruguayo de fútbol femenino.

Julián Schweizer campeón del Circuito Latinoamericano de surf en longboard.

Defensor Sporting campeón de la Copa AUF Uruguay.jpg FOTO: LEONARDO CARREÑO

Defensor Sporting campeón de la Copa AUF Uruguay.

Diego Aguirre extendió su contrato con Peñarol hasta diciembre de 2026.

Nicolás López les dice a los presidenciables de Nacional que si contratan a Jorge Bava como técnico, él rescinde su contrato.

Juventud de Las Piedras ascendió a Primera división.

20241109 Sofía Oxandabarat mejor jugadora de Fútbolx100 Femenino. Foto: Inés Guimaraens

Sofía Oxandabarat fue elegida la Mejor Jugadora en la encuesta Fútbolx100 de El Observador.

Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

Ricardo Vairo fue electo presidente de Nacional.

Deutscher campeón de la Divisional D.

Old Girls campeón uruguayo femenino en hockey sobre césped.

Vinícius Jr. fue elegido por The Best como el Mejor Jugador del Mundo.

20241218 FBL - FIFA - QAT - REAL MADRID - PACHUCA Real Madrid's Uruguayan midfielder #8 Federico Valverde vies for the ball against Pachuca's Colombian midfielder #6 Nelson Deossa during the 2024 FIFA Intercontinental Cup final football match between Spai Nelson Deossa y Federico Valverde Foto: Karim Jaafar / AFP

Real Madrid campeón de la Copa Intercontinental.

Federico Valverde fue elegido Balón de Plata de la final de la Copa Intercontinental.

Luego de hablar con cuatro técnicos diferentes y recibir negativas, la flamante directiva de Nacional, finalmente mantuvo a Martín Lasarte como entrenador.

20241217 Entrevista con Leonardo Fernández. Foto: Inés Guimaraens

Leonardo Fernández fue elegido el Mejor Jugador en la encuesta Fútbolx100 de El Observador.

Héctor Del Campo renunció al Comité Ejecutivo de la AUF.

Agustín Alayes renunció a la dirección deportiva de Peñarol.

Artigas campeón de la Primera división amateur, ex Divisional C.

Central Español campeón del Torneo Clausura de la Primera división amateur (ex Divisional C).