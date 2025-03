¿Qué pasó entre Ana Inés Martínez y Martín Lasarte? La periodista explicó el intercambio con el DT de Nacional en pleno partido y por qué se puso un chaleco tricolor

NACIONAL La confesión de Gabriel Báez tras quedar fuera de la convocatoria de Nacional: "Me han pasado cosas que me han hecho bajar el nivel"

“Me consultó si le sacaron amarilla a Calione porque se metió por el medio para ingresar desde el banco y no dio toda la vuelta a la cancha”, explicó.

“Mis señas con la mano fue eso: indicarle a Conde lo que denunciaban los jugadores de Racing: que el juvenil ingresó por el medio sin dar toda la vuelta como debió hacerlo”, agregó.

Ana Inés Martínez también explicó por qué tuvo que llevar un chaleco azul de Nacional sobre su outfit de color rojo elegido para el partido.

“El árbitro me hizo poner chaleco. Le digo: ¿en serio me podes confundir con un jugador sin chaleco?”, señaló.

Ana Inés Martínez y el chaleco tricolor Ana Inés Martínez y el chaleco tricolor

Además, explicó sus elecciones de colores para los partidos. “Siempre voy a tono al equipo que cubro. Primera vez que me hacen poner esto”.

Por último, Martínez también bromeó con la situación en la que Lasarte tiró un taco para parar una pelota, pero no llegó.

Ana Inés Martínez y el taco de Lasarte Ana Inés Martínez y el taco de Lasarte

“Menos mal que no me reí en el vivo porque si no salía de fondo”, bromeó.