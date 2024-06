Lionel Scaloni, el entrenador "team verano" que va por las marcas de Menotti y Bilardo

El entrenador Lionel Scaloni y volante de la selección argentina Leandro Paredes protagonizaron un divertido momento en laconferencia de prensa previa al debut por la Copa América , que tendrá lugar este jueves ante Canadá desde las 21 de Argentina y Uruguay, por la primera fecha del certamen en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Como es habitual, Scaloni no confirmó el equipo pero dio un indicio al sentar al ex mediocampista de Boca Juniors a su derecha.

Scaloni y Paredes fueron consultados respecto a sus preferencias climáticas: es decir, si pertenecen al equipo que prefiere el verano ("Team Verano") o del invierno ("Team Invierno"), a propósito de las declaraciones de Messi en los últimos días. “Yo soy Team Verano”, contestó rápidamente Paredes, mientras que Scaloni soltó: “No sé lo que es pero si él es Team Verano, yo también”, lo que desató la risa de los presentes. Ante la explicación del cronista, Scaloni reflexionó: “¿Si prefiero el frío o el calor? No sé porque mucho el calor no me gusta y mucho el frío tampoco, entonces no sé. Pero bueno, si él (Paredes) es Team Verano, soy Team Verano”.