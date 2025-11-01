Dólar
Rugby

En un final dramático, Christians se llevó el clásico ante Old Boys y forzó una finalísima

El azul lo fue ganando hasta el minuto 74, pero pasó su clásico rival y se llevaba el Uruguayo; cerca del final un try increíble le dio el Clausura y postergó la definición

1 de noviembre 2025 - 23:34hs
Old Christians-Old Boys

Foto: RugbyUruguay
El Observador | Ignacio Chans

Por  Ignacio Chans

Rodrigo "RG" García fue el héroe de Old Christians: cuando se le iba el clásico, el Clausura y el año, metió este tapping y luego try.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ignaciochans/status/1984793210116325729&partner=&hide_thread=false

Triunfazo 30-25 a Old Boys, para obtener el Torneo Clausura y el derecho a una finalísima en 2 semanas ante su clásico rival, que se había quedado con el Apertura y con eso el derecho a una doble chance en la definición.

Una final tensa, que parecía del azul en el arranque cuando se imponía en contacto y jugaba con velocidad la pelota, con gran conducción de Slinger, y también en el juego corto para arrancar 14-0 arriba.

Old Boys reaccionó, aprovechó la indisciplina azul y se puso 14-12. No hacía el gasto, no lo necesitaba, pero aprovechaba.

Festejo de Los Teros 7s tras ganarle a NuZelandaeva 

El Circuito de rugby sevens vuelve a Uruguay: Montevideo recibirá una de las fechas del Svns2 en 2026

Ramiro Amarilla jugando por Paraguay ante Brasil

Paraguay afuera del repechaje al Mundial de Rugby por incluir un jugador inhabilitado: el paso a paso

Christians, sin claridad, se distanció con penales, aprovechando que el azulgrana tampoco podía aprovechar su momento por indisciplina, hasta el 23-12. Nervios, demasiados nervios.

El azulgrana por fin quemó las naves y fue a buscarlo. Line y maul para ponerse 23-19, Amarilla a Nicolich, penal de Juanma Cat para ponerse a 1 y otro a los 74, por un increíble penal de Rodrigo García en un offside en una salida con el pie, para que el azulgrana pasara 25-23 por primera vez en el partido a falta de 6 minutos.

Era victoria y título para el azulgrana, que encima robaba la siguiente pelota en defensa sobre su ingoal. Pero RG se redimió con ese try vaya a saber salido de dónde.

Habrá finalísima. Old Boys y Old Christians nos regalaran otros 80 minutos de emoción pura.

Rugby Old Christians

Luciano Boggio disputa una pelota con Enzo Larrosa en el empate entre Cerro y Nacional
Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate entre Cerro y Nacional

Renzo Bacchia descuelga un centro
Cerro 0-0 Nacional: el tricolor perdió una nueva chance para ganar la Tabla Anual y volvió a irse silbado por su hinchada

Deportivo LSM 6-0 Montevideo Boca Juniors: goleada del equipo Luis Suárez y Messi para ser líderes

Deportivo LSM 6-0 Montevideo Boca Juniors: goleada del equipo Luis Suárez y Messi para ser líderes

¿Vos sos del Madrid? la pregunta de Lionel Messi a Davoo Xeneize y la graciosa respuesta: mirá el video
"¿Vos sos del Madrid?" la pregunta de Lionel Messi a Davoo Xeneize y la graciosa respuesta: mirá el video

