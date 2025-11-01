En un final dramático, Christians se llevó el clásico ante Old Boys y forzó una finalísima

Rodrigo "RG" García fue el héroe de Old Christians: cuando se le iba el clásico, el Clausura y el año, metió este tapping y luego try.
Triunfazo 30-25 a Old Boys, para obtener el Torneo Clausura y el derecho a una finalísima en 2 semanas ante su clásico rival, que se había quedado con el Apertura y con eso el derecho a una doble chance en la definición.
Una final tensa, que parecía del azul en el arranque cuando se imponía en contacto y jugaba con velocidad la pelota, con gran conducción de Slinger, y también en el juego corto para arrancar 14-0 arriba.
Old Boys reaccionó, aprovechó la indisciplina azul y se puso 14-12. No hacía el gasto, no lo necesitaba, pero aprovechaba.
Christians, sin claridad, se distanció con penales, aprovechando que el azulgrana tampoco podía aprovechar su momento por indisciplina, hasta el 23-12. Nervios, demasiados nervios.
El azulgrana por fin quemó las naves y fue a buscarlo. Line y maul para ponerse 23-19, Amarilla a Nicolich, penal de Juanma Cat para ponerse a 1 y otro a los 74, por un increíble penal de Rodrigo García en un offside en una salida con el pie, para que el azulgrana pasara 25-23 por primera vez en el partido a falta de 6 minutos.
Era victoria y título para el azulgrana, que encima robaba la siguiente pelota en defensa sobre su ingoal. Pero RG se redimió con ese try vaya a saber salido de dónde.
Habrá finalísima. Old Boys y Old Christians nos regalaran otros 80 minutos de emoción pura.