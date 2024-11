Hijos de grandes futbolistas, alguna sorpresa y juveniles con recorrido en Primera: así es la prelista de Fabián Coito para el Sudamericano Sub 20

El técnico de la selección Sub 20 de Uruguay, Fabián Coito, convocó a 32 jugadores para preparar el Sudamericano 2025 que se jugará en Venezuela entre el 23 de enero y 16 de febrero. En la lista hay cinco futbolistas que juegan en equipos del exterior.

Los 32 jugadores de la selección sub 20

Fabián Coito cita a estos futbolistas para la preparación final del Sudamericano -.



Los trabajos comenzarán el próximo lunes 2/12 en el Complejo Celeste #ElEquipoQueNosUne

El retorno de Fabián Coito

Después de la salida de Marcelo Broli, quien se coronó campeón mundial con la Sub 20 en 2023, y el interinato de Diego Pérez, regresó Fabián Coito, de larga trayectoria en la selecciones juveniles de la AUF.

Fue uno de los pilares del proceso de selecciones que montó en 2006 Óscar Washington Tabárez para refundar al fútbol uruguayo.

En 2007 entrenó a la selección sub 15, entre 2009 y 2014 estuvo al frente de la sub 17 guiando a Uruguay a su primera final de Mundial en la categoría (México 2011) mientras que entre 2014 y 2019 se hizo cargo de la sub 20.

En el Sudamericano de Ecuador de 2017 rompió una racha de 36 años sin que Uruguay saliera campeón de la categoría y en el Mundial de Corea del Sur llevó a la celeste al cuarto puesto.

En 2015 fue medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Toronto, emulando la conquista de Caracas 1983 lograda por Tabárez.

En 2018 dirigió a la selección mayor en un amistoso contra México con una rotunda goleada por 4-1.

En 2019 emigró a Centroamérica para dirigir a la selección de Honduras y luego a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.