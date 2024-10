Jorge Fossati dijo que le ganó a Uruguay con Perú por Eliminatorias "desde el orden y la agresividad"

"Se hicieron bien las dos cosas más importantes del fútbol: defender y atacar, y hacerlo ante un gran equipo como es Uruguay me llena de satisfacción. Pero no hay una liberación, uno trata de encarar cada partido como el más importante, así se lo transmitimos a los jugadores", expresó el experimentado orientador de Perú.

"No mezclo patria con fútbol. Nací uruguayo y voy a ser uruguayo hasta que Dios me lleve, o el diablo, estamos todos en el bolillero. Pero estoy orgulloso de estar en este cargo por el cariño que recibo del aficionado peruano, no cambia para nada lo que les he dicho otras veces", declaró el exentrenador de River Plate, Danubio y Peñarol, en el fútbol uruguayo.

"No observo ni analizo los partidos desde el resultado, sí con el resultado, pero no desde el resultado. Hay que analizar y corregir. Este fue bastante parecido al partido con Colombia, con detalles que se fueron mejorando y esos detalles nos dieron la victoria. No alcanzamos otra cosa, que no es menor, que darle una alegría al pueblo peruano que tanto lo merecía, pero a los efectos de nuestras metas, a seguir corrigiendo con humildad, autocrítica y a tratar de seguir mejorando porque yo de verdad creo en el equipo peruano", manifestó.

"Son tres puntos de oro, plata y diamante, pero el partido más importante del año es del martes, todavía no estamos en una posición cómoda", concluyó Fossati.

Miguel Araujo, el verdugo de la selección de Uruguay

"Les cerramos muy bien los espacios, atacamos por banda, cerramos muy bien el primer tiempo y entramos con más fuerza al segundo donde se logró el triunfo", declaró por su parte el autor del gol, el zaguero Miguel Araujo, de Portland Timbers de la Major League Soccer.

"Si a este Uruguay no ponemos pata fuerte...", manifestó haciendo un arqueo de cejas, como diciendo que a Perú le iba a complicar el partido. "Si ganábamos el balón dividido íbamos a ir creciendo en jugadas y acciones. Tuvimos buen juego, nos vamos contentos por lo que planteamos, por lo que dimos más que todo. Esa sensación de salir del campo y sentirte bien la vi en el camerín con todos mis compañeros", concluyó el férreo marcador central de 29 años.