Los tres momentos calientes de la conferencia de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay ante Argentina por Eliminatorias: "más contención", "paupérrimo" y "sospecha", ¿qué le preguntaron y qué dijo el DT?

"Lo negativo es que la falta de peligrosidad que se hizo evidente en los momentos que tuvimos dominio. No logramos traducir el dominio en situaciones de peligro al comienzo de la primera mitad del primer tiempo. Ahí jugamos de acuerdo a lo que el equipo es capaz, pero no generamos peligros y en el resto del partido, tampoco", expresó Bielsa.

"Lo positivo es poder jugar de igual a igual esa media hora inicial. Después cuando terminaron los últimos 15' del primer tiempo y en la mayoría del segundo tiempo, no logramos construir juego. En los 30' iniciales no creamos peligro, pero construíamos juego ofensivo. En el segundo tiempo no construimos juego ofensivo", admitió.

El elogio de Marcelo Bielsa a Sergio Rochet

"Tuvo una actuación positiva; hacía cuatro meses que no jugaba y asumió la responsabilidad de volver a jugar en un partido de esta importancia. Tuvo aciertos, no cometió errores y eso lo valoro como la consolidación de él en la posición que ocupa en la selección", expresó Bielsa sobre Sergio Rochet.

La ausencia de Luciano Rodríguez

Cuando Gonzalo Fasanello le preguntó por qué no incluyó entre las variantes en el segundo tiempo a Luciano Rodríguez, Bielsa se limitó a decir que optó por otras variantes en el ataque: "Entraron tres jugadores en ofensiva: Brian Rodríguez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. Brian está haciendo una temporada muy importante en América como titular y destaca. Aguirre volvió de una lesión y metió dos goles y Viñas, en mi opinión, tiene un futuro muy importante. Luciano está teniendo un comienzo de año jugando a muy buen nivel en Bahía y seguramente merece minutos en el equipo. Según la óptica con que se miren mis decisiones sobre las renovaciones del ataque será si debería haberlo incluido o no. Yo opté por otras tres variantes".

El primer cruce de Marcelo Bielsa, con Álvaro Ferreira

El periodista Álvaro Ferreira le preguntó a Bielsa si a Uruguay no le falta algún volante de mayor "contención" para jugar por detrás de Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. Ante Argentina estuvo ausente por acumulación de tarjetas amarillas Manuel Ugarte, habitual titular en Uruguay.

"No comparto lo que usted dice", replicó Bielsa sin cambiar su tono de voz para pasar luego a hacer su argumentación.

"Se basa para justificar su conjetura en que sacamos seis puntos de 18, pero también podríamos decir que sacamos cuatro de seis contra Brasil y Colombia. pero no se trata de eso. Se trata de que por detrás de Bentancur y Valverde y de De Arrascaeta, hay una línea de cuatro defensas con dos zagueros (José María Giménez y Ronald Araujo) muy importantes. Está (Mathías) Olivera que juega como titular en Napoli y no sé qué imagina cuando propone que para que una estructura defensiva que respalde el buen juego de los volantes, habría que sacar volantes por otros más defensivos. Yo diría que todo lo contrario a lo que usted dice. Mientras estuvo De Arrascaeta, la construcción de juego ofensivo, más o menos, funcionó y cuando lo sustituimos por un volante de un perfil distinto como De La Cruz que es más trabajador y menos creativo, más dinámico y menos individual porque es un jugador más colectivo, es decir que quedó un mediocampo que podía proteger un poco más la pérdida de la pelota, eso no tuvo el efecto que sugiere de armar una estructura que defienda mejor".

La visión de Marcelo Bielsa del actual momento de Darwin Núñez

"Lo vi con entusiasmo, compromiso e ilusionado. Reafirmo mi responsabilidad en los momentos en que Uruguay pierde, porque claramente nuestro equipo contrariamente a lo que sugería la pregunta anterior (la de Ferreira), está diseñado para defender sin dejar de atacar y para atacar sin dejar de defender. Y está preparado para desequilibrar, lo dicen las individualidades: Darwin, Bentancur, Maxi Araújo, De Arrascaeta, Nández. Sí hubo pocas opciones de gol. Si se persigue un equipo que dañe, pero no crea situaciones de gol, la responsabilidad no es de la individualidad sino de que yo consiga que la suma de jugadores tan destacados establezca diferencias que nos cuesta crear", afirmó el entrenador de Uruguay.

Nicolás Falcón calificó de "paupérrimo" el trabajo de Uruguay: la respuesta de Bielsa

Luego Bielsa fue consultado por Nicolás Falcón quien le preguntó qué sentía tras perder con los "suplentes" de Argentina y por la "paupérrima" actuación de Uruguay.

"La pregunta... No es el equipo suplente de Argentina. Si usted cree que Argentina es un equipo en el que hay diferencias sustanciarles entre titulares y suplentes, equivoca el análisis porque ese análisis únicamente se confirma en (Lionel) Messi, los demás que juegan y los que sustituyen a los que no juegan habitualmente, son de la misma calidad".

"Lo de 'paupérrima versión', que es como usted califica nuestra actuación, ya me he referido", agregó lacónicamente.

La interrupción de Marcelo Bielsa a la pregunta de Fernando Castro

Finalmente, Bielsa cambió el tono, elevó la voz y cortó la pregunta de Fernando Castro de El Espectador Deportes, cuando este le dijo que Giorgian De Arrascaeta estaba sentido, que había sido evaluado en la mañana de este viernes y que en días anteriores, el entrenador había probado una línea de tres en defensa con Federico Valverde como carrilero.

"De Arrascaeta tuvo una dolencia durante el partido", interrumpió el entrenador. "Si hay algo que yo cuido es que no jueguen jugadores que corran riesgo de lesionarse, eso de que hoy lo probamos no es cierto. Que probamos línea de tres, tampoco es cierto, no es así. No arranqué con tres en el fondo, como usted sospecha. Siempre nuestra idea fue jugar con cuatro defensores. No es que llega la preparación y digo 'este va a jugar'. Hay un solo entrenamiento, lo demás es entrenamiento de mantenimiento. A veces es natural que juegue un jugador y luego lo sustituya por otro, pero lo que usted me comenta no sucedió", afirmó.

Y luego, cuando iniciaba la última pregunta un periodista salvadoreño, Bielsa interrumpió la pregunta y agregó: "Utilizo la palabra sospecha porque es lo contrario a confirmación. Usted sospecha que sucedió, si no me diría que estoy seguro que sucedió. Lo sospecha porque me dice lo de De Arrascaeta y la línea de tres cuando ninguna de las dos cosas son ciertas".