¿De la selección hay que retirarse? Los últimos grandes que se bajaron y la opinión contraria de Diego Lugano

El retiro de Edinson Cavani de la selección uruguaya no solo marca el adiós para uno de los jugadores más importantes de la historia de la celeste, sino que también recuerda cómo se han ido otros jugadores que a partir del Mundial de Sudáfrica 2010 marcaron una nueva era para el fútbol uruguayo.

selección uruguaya Josema Gimenez reconoció que su adiós a la selección también se acerca y dijo que intentó convencer a Vecino para que no se retirara

Su último partido había sido el 28 de junio de 2014 contra Colombia, por los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

Forlán tenía entonces 35 años y estaba a dos meses de cumplir 36.

"Sé que es un momento oportuno para retirarme de la Selección. Se vienen cosas importantes, La Copa América, la clasificación para el Mundial y creo que es importante dar paso a este cambio generacional que se está dando en la Selección y poder ser un hincha más de este proceso que se ha formado desde el 2006 hasta esta parte, disfrutando como disfruté dentro ahora como un hincha y más conociendo todo lo que se vive dentro de la Selección. Como hablé con el Maestro trataré de siempre estar presente, de no desaparecer, porque nos sentimos parte del grupo por más que no vayamos a estar dentro del plantel y con mucho siempre estaré ahí acompañándolos”, dijo entonces en una conferencia de prensa emitida desde Japón, donde defendía Cerezo Osaka.

El 6 de agosto de 2019, a los 40 años, y tras estar un año y cuatro meses inactivo tras jugar en la exótica liga de Hong Kong en Kitchee DC, Forlán le puso final a su carrera como profesional.

Hace tres días, Matías Vecino, volante de Lazio, anunció su retiro de la selección donde disputó 70 partidos.

Vecino tiene 32 años y aún le queda cuerda por cortar en el mundo del fútbol.

El 25 de abril de este fue Fernando Muslera, arquero de Galatasaray, quien anunció su retiro de la selección uruguaya de fútbol.

Muslera tiene 37 años y es el golero con más partidos en el historial de Uruguay: 133. El último encuentro que jugó fue el 11 de junio de 2022, contra Panamá en el Centenario.

La particular postura de Diego Lugano sobre retirarse de la selección uruguaya

“Lo que Diego decidió, uno lo respeta pero, la verdad, no es mi postura, no la comparto”, dijo Diego Lugano en marzo de 2016 al programa Uno X Uno de VTV, refiriéndose al retiro de la selección de Diego Forlán.

“Lo natural es que la selección lo retire a uno y no al revés. Si un día, mientras juegue al fútbol, me precisa la selección para un partido, un torneo, un minuto, o para lavar los pisos, no creo que por haber sido 10 años capitán cambie la mentalidad que yo tenía en mis orígenes, de que la selección era todo”, afirmó Lugano.

Su retiro de la celeste se dio en pleno Mundial de Brasil 2014.

El capitán uruguayo jugó contra Costa Rica el 14 de junio de 2014 y terminó lesionado. En el libro Maestro, de Luis Inzaurralde y Jorge Señorans, Lugano reveló que le pidió al entrenador Óscar Washington Tabárez jugar contra Inglaterra el segundo partido, pero el DT le exigió que debía entrenar el día previo y hacer los trabajos físicos y el ensayo táctico para demostrar que estaba físicamente apto como para jugar semejante encuentro. Lugano no pudo y Tabárez optó por el joven José María Giménez para enfrentar a los ingleses.

Eso marcó su silencioso retiro de la selección aunque el punto final para su carrera como profesional se dio recién el 30 de enero de 2018.

Los adioses de la generación de Sudáfrica 2010

Con el retiro de Cavani, el único jugador que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 que tiene chances reales de ser convocado para vestir la camiseta de Uruguay es Luis Suárez, actualmente en Inter de Miami.

Suárez tiene 138 partidos con la selección (segundo en la historia detrás de Diego Godín) y suma 68 siendo el máximo goleador de la celeste.

El 30 de julio de 2023, a los 37 años, Diego Godín se despidió del fútbol, tras cerrar su etapa en Vélez Sarsfield.

Godín ostenta el récord de presencias con la selección uruguaya con 161 partidos y el 28 de noviembre de 2022 se puso por última vez la celeste, en el Mundial contra Portugal.

Ya estaban retirados, además de Godín y Lugano, Diego Pérez (2015), Andrés Scotti (2015), Sebastián Eguren (2016), Juan Castillo (2018), Mauricio Victorino (2020), Jorge Fucile (2021), Álvaro Pereira (2021), Sebastián Abreu (2021), Egidio Arévalo Ríos (2022), Cristian "Cebolla" Rodríguez (2022), Ignacio González (2022), Maximiliano Pereira (2023) y Álvaro Fernández (2023).

Siguen en actividad Martín Silva (41 años, lesionado en Libertad), Sebastián Fernández (39, en Danubio), Martín Cáceres (37, Los Angeles Galaxy), Nicolás Lodeiro (35, en Orlando City), mientras que Walter Gargano (39) fue anunciado por Diego Forlán como jugador de Durazno FC para jugar en la Primera División Amateur este año, pero luego se enroló como entrenador de las divisiones infantiles de Montevideo City Torque.